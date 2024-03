Fréquentation de Réveil Communiste en février 2024 (et note sur la baisse enregistrée ce mois -ci)

Bien que l'activité d'animation du blog et de publication d'articles originaux, d'articles relayés et de liens ait augmenté, le bilan de fréquentation de Réveil Communiste est en forte baisse par rapport au mois précédent (-16%), et par rapport au mois correspondant en 2023 (-25%), ce qui semble le résultat de manœuvres de déréférencement, ou peut-être d'un harcèlement à l'encontre la plate-forme, qui a le mérite devenue rare de laisser une complète liberté d'expression, pour le meilleur et pour le pire, aux blogueurs qu’elle héberge, ce qui ne va pas de soi dans le contexte de censure des médias indépendant qui s'est développé à l"initiative de l'UE depuis la guerre d'Ukraine, dans celui de la guerre de Gaza ou l'anti-sionisme est criminalisé, et même celui de l’inscription de Cuba sur la liste des États terroristes qui entraine une cascade de sanctions indirectes et qui pourrait affecter qui sait ceux qui relaient des messages officiels cubains.

La chute de fréquentation est survenue d'un coup le 31 janvier, et malgré un relatif rattrapage en fin de mois de février, les chiffres antérieurs n'ont pas été approchés depuis. Un autre blog communiste - Commun Commune - de la même plate-forme a subi les mêmes aléas de fréquentation exactement aux mêmes dates, ce qui a bien l'air de prouver que ce sont les effets de mesures de censure.

Dans ces conditions on ne peut que demander au public du blog de partager et de relayer les contenus des blogs communistes et anti-impérialistes, s'ils les trouvent intéressants.

Sinon, bientôt ils ne les trouveront plus, rendus inaudibles qu'ils seront par le bruit de fond informe du réseau global.

GQ, 1er mars 2024

Fréquentation en février 2024 :

5 111 visiteurs uniques

11 470 pages vues

2,242 vues / visiteur

Rappel janvier :

6 156 visiteurs uniques

14 115 pages vues

2,302 vues / visiteur

Rappel février 2023 :

6 777 visiteurs uniques

14 833 pages vues

2,201 vues / visiteur

Total sur une années (mars 2023 – février 2024) :

70 753 visiteurs uniques

160 886 pages vues

Total depuis la création du blog (12 septembre 2007) :

1 515 613 visiteurs uniques

3 003 944 pages vues

1,982 vues / visiteur

Pages les plus visitées en février 2024 (les titres peuvent avoir été modifiés):