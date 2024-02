La fin du projet sioniste, par Ilan Pappé

La fin du projet sioniste

« Il fait nuit avant l'aube, mais le colonialisme de peuplement israélien est terminé le 1er février 2024" (par le Pr Ilan Pappé)*



Le professeur Ilan Pappe s'est exprimé lors de la journée annuelle de commémoration du génocide de la CIRH à Londres, au Royaume-Uni, le 21 janvier 2024, sur la nécessité de comprendre que le génocide des Palestiniens auquel nous assistons actuellement, aussi brutal soit-il, est aussi la disparition du soi-disant État juif. Nous devons être prêts à imaginer un nouveau monde au-delà.



L’idée selon laquelle le sionisme est un colonialisme de peuplement n’est pas nouvelle. Les universitaires palestiniens des années 1960 travaillant à Beyrouth au Centre de recherche de l’OLP avaient déjà compris que ce à quoi ils étaient confrontés en Palestine n’était pas un projet colonial classique. Ils ne considéraient pas Israël comme une simple colonie britannique ou américaine, mais le considéraient comme un phénomène qui existait dans d’autres parties du monde ; défini comme un colonialisme de peuplement. Il est intéressant de noter que pendant 20 à 30 ans, la notion de sionisme en tant que colonialisme de peuplement a disparu du discours politique et universitaire. Cela est revenu lorsque des chercheurs d’autres parties du monde, notamment d’Afrique du Sud, d’Australie et d’Amérique du Nord, ont convenu que le sionisme est un phénomène similaire au mouvement des Européens qui ont créé les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Cette idée nous aide à mieux comprendre la nature du projet sioniste en Palestine depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et elle nous donne une idée de ce à quoi nous attendre dans le futur.



Je pense que cette idée particulière des années 1990, qui reliait si clairement les actions des colons européens, notamment dans des endroits comme l'Amérique du Nord et l'Australie, aux actions des colons venus en Palestine à la fin du 19 e siècle, a clairement clarifié les intentions des colons. Les colons juifs qui ont colonisé la Palestine et la nature de la résistance palestinienne locale à cette colonisation. Les colons ont suivi la logique la plus importante adoptée par les mouvements coloniaux : pour créer une communauté coloniale prospère en dehors de l’Europe, vous devez éliminer les indigènes du pays dans lequel vous vous êtes installé. Cela signifie que la résistance indigène à cette logique était une lutte contre l’élimination, et pas seulement contre la libération. Ceci est important quand on pense au fonctionnement du Hamas et aux autres opérations de résistance palestinienne depuis 1948.



Les colons eux-mêmes, comme la plupart des Européens venus en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Australie, étaient des réfugiés et des victimes de persécution. Certains d’entre eux étaient moins malheureux et recherchaient simplement une vie meilleure et des opportunités. Mais la plupart d’entre eux étaient des parias en Europe et cherchaient à créer une Europe ailleurs, une nouvelle Europe, au lieu de celle qui ne voulait pas d’eux. Dans la plupart des cas, ils ont choisi un endroit où vivait déjà quelqu'un d'autre, les autochtones. Ainsi, le noyau le plus important d’entre eux était celui de leurs dirigeants et idéologues qui fournissaient des justifications religieuses et culturelles à la colonisation de la terre d’autrui. On peut ajouter à cela la nécessité de s'appuyer sur un Empire pour commencer la colonisation et la maintenir, même si à l'époque les colons se sont rebellés contre l'empire qui les a aidés et ont exigé et obtenu l'indépendance, qu'ils ont souvent obtenue puis renouvelée leur alliance avec l'empire. La relation anglo-sioniste qui s’est transformée en alliance anglo-israélienne en est un bon exemple.



L'idée selon laquelle vous pouvez expulser par la force les habitants du pays que vous voulez est probablement plus compréhensible – et non justifiée – dans le contexte des 16e , 17e et 18e siècles — parce qu'elle s'est accompagnée d'un plein soutien à l'impérialisme et colonialisme. Elle a été alimentée par la déshumanisation commune des autres peuples non occidentaux et non européens. Si vous déshumanisez les gens, vous pourrez plus facilement les expulser. Ce qui était si unique dans le sionisme en tant que mouvement colonial, c'est qu'il est apparu sur la scène internationale à une époque où les gens du monde entier commençaient à reconsidérer le droit d'expulser les peuples autochtones, d'éliminer les autochtones et où nous pouvons donc comprendre l’effort et l’énergie investis par les sionistes et plus tard par l’État d’Israël pour tenter de dissimuler le véritable objectif d’un mouvement colonial de peuplement tel que le sionisme, qui était l’élimination des autochtones.



Mais aujourd’hui, à Gaza, ils éliminent la population indigène sous nos yeux, alors comment se fait-il qu’ils aient presque renoncé à 75 ans de tentatives de cacher leur politique d’élimination ? Pour comprendre cela, nous devons apprécier la transformation de la nature du sionisme en Palestine au fil des années.



Aux premiers stades du projet colonialiste de peuplement sioniste, ses dirigeants ont mené leur politique d’élimination avec une véritable tentative de résoudre la quadrature du cercle en affirmant qu’il était possible de construire une démocratie et en même temps d’éliminer la population autochtone. Il y avait un fort désir d’appartenir à la communauté des nations civilisées et les dirigeants étaient convaincus, en particulier après l’Holocauste, que les politiques d’élimination n’excluraient pas Israël de cette association.



Afin de résoudre la quadrature du cercle, les dirigeants ont insisté sur le fait que leurs actions éliminatoires contre les Palestiniens étaient des « représailles » ou une « réponse » aux actions palestiniennes. Mais très vite, lorsque ces dirigeants ont voulu se lancer dans des actions d'élimination plus substantielles, ils ont abandonné le faux prétexte de « représailles » et ont tout simplement cessé de justifier ce qu'ils avaient fait.



À cet égard, il existe une corrélation entre la manière dont le nettoyage ethnique s’est développé en 1948 et les opérations menées aujourd’hui par les Israéliens à Gaza. En 1948, les dirigeants se justifiaient chaque massacre commis, y compris le tristement célèbre massacre de Deir Yassine le 9 avril, comme une réaction à une action palestinienne : ils auraient pu jeter des pierres sur un bus ou attaquer une colonie juive, mais ils devaient être présenté, au niveau national et extérieur, comme quelque chose qui ne sort pas de nulle part, comme de la légitime défense. C’est d’ailleurs pour cela que l’armée israélienne est appelée « Forces de défense israéliennes ». Mais comme il s’agit d’un projet colonial, il ne peut pas toujours compter sur des « représailles ».



Les forces sionistes ont commencé le nettoyage ethnique lors de la Nakba en février 1948. Pendant un mois, toutes ces opérations ont été présentées comme des représailles à l'opposition palestinienne au plan de partition de l'ONU de novembre 1947. Le 10 mars 1948, les dirigeants sionistes ont cessé de parler de représailles et on a adopté un plan directeur pour le nettoyage ethnique de la Palestine. De mars 1948 à la fin de 1948, le nettoyage ethnique de la Palestine qui a conduit à l'expulsion de la moitié de la population palestinienne, à la destruction de la moitié de ses villages et à la désarabisation de la plupart de ses villes, s'est déroulé dans le cadre d'une campagne systématique et plan directeur intentionnel de nettoyage ethnique.



De la même manière, après l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en juin 1967, chaque fois qu’Israël souhaitait changer fondamentalement la réalité ou s’engager dans une opération de nettoyage ethnique à grande échelle, il s’est dispensé du besoin de justification.



Nous assistons aujourd’hui à une tendance similaire. Au début, ces actions étaient présentées comme des représailles à l’opération Tufun al-Aqsa, mais il s’agit désormais d’une guerre appelée « épée de guerre » visant à ramener Gaza sous contrôle israélien direct, mais en nettoyant ethniquement sa population à travers une campagne de génocide.



La grande question est de savoir pourquoi les politiciens, les journalistes et les universitaires occidentaux sont tombés dans le même piège dans lequel ils étaient tombés en 1948 ? Comment peuvent-ils encore aujourd’hui adhérer à cette idée selon laquelle Israël se défend dans la bande de Gaza ? Qu'elle réagit aux actions du 7 octobre ?



Ou peut-être qu’ils ne tombent pas dans le piège. Ils savent peut-être que ce qu'Israël fait à Gaza utilise le 7 octobre comme prétexte.



Quoi qu’il en soit, jusqu’à présent, les Israéliens invoquent un prétexte chaque fois qu’ils attaquent les Palestiniens, ce qui a aidé l’État à maintenir le bouclier d’immunité qui lui a permis de poursuivre sa politique criminelle sans craindre une quelconque réaction significative de la communauté internationale. Ce prétexte a contribué à accentuer l’image d’Israël comme faisant partie du monde démocratique et occidental, et donc au-delà de toute condamnation et sanction. L’ensemble de ce discours sur la défense et les représailles est important pour le bouclier d’immunité dont Israël bénéficie vis-à-vis des gouvernements du Nord.



Mais comme en 1948, aujourd’hui encore, Israël, dans ses opérations, se passe de prétexte, et c’est à ce moment-là que même ses plus grands soutiens ont du mal à approuver sa politique. L'ampleur des destructions, les massacres à Gaza, le génocide, sont d'un tel niveau que les Israéliens ont de plus en plus de mal à se persuader eux-mêmes que ce qu'ils font est en réalité une légitime défense ou une réaction. Il est donc possible qu’à l’avenir, de plus en plus de gens aient du mal à accepter cette explication israélienne du génocide à Gaza.



Pour la plupart des gens, il est clair qu’il faut un contexte et non un prétexte. Historiquement et idéologiquement, il est très clair que le 7 octobre est utilisé comme prétexte pour achever ce que le mouvement sioniste n'a pas pu achever en 1948.



En 1948, le mouvement colonial du sionisme a utilisé un ensemble particulier de circonstances historiques que j'ai décrites en détail dans mon livre Le nettoyage ethnique de la Palestine, afin d'expulser la moitié de la population palestinienne. Comme mentionné, ce faisant, ils ont détruit la moitié des villages palestiniens, démoli la plupart des villes palestiniennes, et pourtant la moitié des Palestiniens sont restés en Palestine. Les Palestiniens qui sont devenus des réfugiés hors des frontières de la Palestine ont continué la résistance des Palestiniens et par conséquent l’idéal colonial d’élimination des autochtones ne s’est pas réalisé, et progressivement Israël a utilisé toute sa puissance de 1948 à aujourd’hui pour poursuivre l’élimination des autochtones.



L’élimination de l’indigène du début à la fin ne comprend pas seulement une opération militaire par laquelle on occuperait une place, massacrerait des gens ou les expulserait. L’élimination doit être justifiée ou devenir une inertie et la manière d’y parvenir est de déshumaniser constamment ceux que vous avez l’intention d’éliminer. Vous ne pouvez pas tuer massivement des gens ou génocider un autre être humain à moins de les déshumaniser. Ainsi, la déshumanisation des Palestiniens est un message explicite et implicite transmis aux Juifs israéliens à travers leur système éducatif, leur système de socialisation dans l’armée, les médias et le discours politique. Ce message doit être transmis et maintenu si l’on veut que l’élimination soit achevée.



Nous assistons donc à une nouvelle tentative particulièrement cruelle pour achever l’élimination. Et pourtant, tout n’est pas désespéré. En fait, ironiquement, cette destruction inhumaine de Gaza révèle l’échec du projet colonial du sionisme. Cela peut paraître absurde, car je décris un conflit entre un petit mouvement de résistance, le mouvement de libération palestinien, et un État puissant doté d'une machine militaire et d'une infrastructure idéologique axée uniquement sur la destruction du peuple indigène du peuple palestinien. Ce mouvement de libération n'a pas d'alliance forte derrière lui, alors que l'État auquel il fait face bénéficie d'une alliance puissante derrière lui – des États-Unis aux sociétés multinationales, en passant par les sociétés de sécurité de l'industrie militaire, les grands médias et le monde universitaire dominant – nous parlons de quelque chose. Cela semble presque désespéré et déprimant parce que vous disposez de cette immunité internationale pour les politiques d’élimination qui ont commencé depuis les premiers stades du sionisme jusqu’à aujourd’hui. Cela semblera probablement le pire chapitre de la tentative israélienne de pousser les politiques éliminatoires à un nouveau niveau dans un effort beaucoup plus concentré visant à tuer des milliers de personnes dans un court laps de temps, comme ils n’ont jamais osé le faire auparavant.



Alors comment cela peut-il aussi être un moment d’espoir ? Tout d’abord, ce type d’entité politique, d’État, qui doit maintenir la déshumanisation des Palestiniens pour justifier leur élimination, constitue une base très fragile si l’on regarde vers un avenir plus lointain.



Cette faiblesse structurelle était déjà apparente avant le 7 octobre et une partie de cette faiblesse réside dans le fait que si l’on met de côté le projet d’élimination, il reste très peu de chose qui unit le groupe de personnes qui se définissent comme la nation juive en Israël.



Si l’on exclut la nécessité de combattre et d’éliminer les Palestiniens, on se retrouve avec deux camps juifs en guerre, que nous avons vu se battre dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem jusqu’au 6 octobre 2023. D’immenses manifestations entre juifs laïcs, ceux qui décrivent eux-mêmes en tant que Juifs laïcs – pour la plupart d'origine européenne – croyant qu'il est possible de créer un État démocratique pluraliste tout en maintenant l'occupation et l'apartheid envers les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, étaient confrontés à un nouveau type de sionisme messianique qui s'est développé dans les colonies juives en Occident. Ce que j'ai appelé ailleurs l'État de Judée, qui est soudainement apparu parmi nous, croyant qu'ils ont maintenant un moyen de créer une sorte de théocratie sioniste sans considération pour la démocratie, et estimant que c'est la seule vision d'un futur État juif..



Il n'y a rien de commun entre ces deux visions, à part une chose : les deux camps ne se soucient pas des Palestiniens, les deux camps croient que la survie d'Israël dépend de la poursuite des politiques d'élimination des Palestiniens. Cela ne tiendra pas la route. Cela va se désintégrer et imploser de l'intérieur parce qu'au 21ème siècle, on ne peut pas maintenir ensemble un État et une société en partant du principe que leur sentiment d'appartenance partagé fait partie d'un projet génocidaire éliminatoire. Cela peut certainement fonctionner pour certains, mais cela ne peut pas fonctionner pour tout le monde.



Nous en avons déjà vu l'indication avant le 7 octobre , comment les Israéliens qui ont des opportunités dans d'autres parties du monde en raison de leur double nationalité, de leurs professions et de leurs capacités financières, envisagent sérieusement de délocaliser leur argent et eux-mêmes en dehors de l'État d'Israël. Ce qui vous restera, c’est une société économiquement faible, dirigée par ce genre de fusion de sionisme messianique, de racisme et de politiques éliminatoires à l’égard des Palestiniens. Oui, l’équilibre des pouvoirs serait au début du côté de l’élimination, pas du côté des victimes de l’élimination, mais l’équilibre des pouvoirs n’est pas seulement local, l’équilibre des pouvoirs est régional et international, et plus l’élimination est oppressive. Les politiques sont (et c'est terrible à dire mais c'est vrai) moins elles peuvent être dissimulées comme une « réponse » ou des « représailles » et plus elles sont considérées comme une politique de génocide brutale. Il est donc moins probable que l’immunité dont Israël jouit aujourd’hui perdure à l’avenir.



Je pense donc vraiment qu’en ce moment très sombre, ce que nous vivons – et c’est un moment sombre parce que l’élimination des Palestiniens a atteint un nouveau niveau – est sans précédent. En ce qui concerne le discours employé par Israël, l'intensité et le but des politiques éliminatoires, il n'y a pas eu une telle période dans l'histoire, il s'agit d'une nouvelle phase de brutalité contre les Palestiniens. Même la Nakba, qui a été une catastrophe inimaginable, n’est pas comparable à ce que nous voyons actuellement et à ce que nous verrons dans les prochains mois. Nous sommes, à mon avis, dans les trois premiers mois d’une période de deux ans qui connaîtront les pires horreurs qu’Israël puisse infliger aux Palestiniens.



Mais même en ce moment sombre, nous devons comprendre que les projets coloniaux qui se désintègrent utilisent toujours les pires moyens pour tenter de sauver leur projet. Cela s'est produit en Afrique du Sud et au Sud-Vietnam. Je ne dis pas cela comme un vœu pieux, et je ne dis pas cela en tant qu’activiste politique : je dis cela en tant qu’érudit d’Israël et de la Palestine avec toute la confiance de mes qualifications universitaires. Sur la base d'un examen professionnel sobre, j'affirme que nous assistons à la fin du projet sioniste, cela ne fait aucun doute.



Ce projet historique a pris fin et c'est une fin violente – de tels projets s'effondrent généralement violemment et c'est donc un moment très dangereux pour les victimes de ce projet, et les victimes sont toujours les Palestiniens avec les Juifs, parce que les Juifs sont aussi victimes du sionisme. Ainsi, le processus d’effondrement n’est pas seulement un moment d’espoir, c’est aussi l’aube qui se lèvera après l’obscurité, et c’est la lumière au bout du tunnel.



Un tel effondrement produit cependant un vide. Le vide apparaît soudainement ; c'est comme un mur qui est lentement érodé par des fissures mais qui s'effondre ensuite en un court instant. Et il faut se préparer à de tels effondrements, à la disparition d’un État ou à la désintégration d’un projet colonial de peuplement. Nous avons vu ce qui s'est passé dans le monde arabe, lorsque le chaos du vide n'a été comblé par aucun projet constructif et alternatif ; dans un tel cas, le chaos continue.



Une chose est claire : quiconque réfléchit à une alternative à l’État sioniste ne devrait pas chercher en Europe ou en Occident des modèles qui remplaceraient l’État en ruine. Il existe de bien meilleurs modèles qui sont locaux et sont un héritage du passé récent et plus lointain du Mashraq (la Méditerranée orientale) et du monde arabe dans son ensemble. La longue période ottomane recèle des modèles et des héritages qui peuvent nous aider à nous inspirer du passé pour envisager l’avenir.



Ces modèles peuvent nous aider à construire un type très différent de société qui respecte les identités collectives ainsi que les droits individuels, et qui est construit de toutes pièces comme un nouveau type de modèle qui tire profit des leçons tirées des erreurs de la décolonisation dans de nombreuses régions du monde, notamment dans le monde arabe et en Afrique. Nous espérons que cela créera un type différent d’entité politique qui aura un impact énorme et positif sur le monde arabe dans son ensemble. »



* Ilan Pappé est professeur d'histoire et directeur du Centre européen d'études palestiniennes à l'Université d'Exeter. Il est l'auteur de nombreux livres, le plus récent étant La plus grande prison du monde : une histoire de l'occupation israélienne de la Palestine (Oneworld, 2015), L'idée d'Israël (Verso, 2014) et Le Moyen-Orient moderne ; Une histoire sociale et culturelle (Routledge, 2014)



Monthly Review n'adhère pas nécessairement à tous les points de vue véhiculés dans les articles republiés sur MR Online. Notre objectif est de partager une variété de perspectives de gauche que nous pensons que nos lecteurs trouveront intéressantes ou utiles