L'horrible destin de Hind Rajab, 6 ans, tuée par l'armée israélienne - et un commentaire de GQ

Mais le retour sur l'assassinat d 'Hind Rajab, petite fille palestinienne de 6 ans, un crime de guerre manifeste propre à provoquer une indignation universelle est rendu nécessaire par l’endurcissement moral et par l'amnésie verbeuse qui gagnent les spectateurs du public occidental - il est vrai notoire pour son aveuglement - que le contrôle des médias globaux par l'impérialisme produit peu à peu.

Y contribue aussi le sentiment d'impuissance qui se généralise devant l'impunité dont jouissent les crimes contre les Palestiniens.

Mais c''est une nouveauté inouïe tout de même que de commettre de tels crimes en public, au vu et au su de tous, en défiant le jugement et l'empathie du monde entier. Les génocides du passé n’étaient pas filmés. A la décharge de l'armée israélienne il faut reconnaitre qu'elle a cherché à nous épargner ces images, et qu'elle a éliminé physiquement la plus grande partie de la presse de Gaza - en compagnie des médecins, des enseignants, de intellectuels, en général avec leur famille. Mais au fond, qu'importe. On peut aujourd'hui tuer en masse pour la bonne cause, la "lutte contre le terrorisme".

Dans un contexte où de tels crimes sont perpétrés au nom des juifs par l'État qui prétend les représenter tous, les médias globaux enrégimentés préfèrent parler de lutte contre l'antisémitisme et ne font de cette manière que le propager. C'est d’ailleurs manifestement le but stratégique des partisans inconditionnels d'Israël, afin de diaboliser ses adversaires. La ficelle est grosse, mais elle sert depuis 75 ans.

Les conséquences catastrophiques pour le monde de cette fuite en avant dans l'ignominie sont incalculables.

Sur un autre plan, on ne peut qu'être d'accord avec Norman Finkelstein - voir son analyse de la guerre de Gaza ici, quand il dit que la pire insulte que l'on puisse faire à la mémoire de la Shoah, ce n'est pas d'en nier l'existence, mais de s'en servir pour justifier un autre génocide;

GQ, 17 février 2024