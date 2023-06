Un commentaire de Jean Bricmont sur "Que lire?", la bibliographie publiée par "Réveil Communiste"

Jean Bricmont, co-auteur avec Alan Sokal de Impostures Intellectuelles, nous écrit, en référence à cet article : Que lire ?

Cher Gilles Questiaux,

Je suis d’accord avec les 2 dernières phrases:

"Ceux qui pourraient trouver que cette bibliographie manque de tolérance, d'ouverture et d'éclectisme auraient bien raison. Nous en avons déjà eu bien trop. »

Sinon, je suis toujours étonné que les marxistes recommandent de lire Hegel et pas Chomsky ni Russell qui n’est même pas mentionné (ou les positivistes logiques dont la pensée est très intéressante, même si erronée à certains égards). L’histoire de la philo occidentale de Russell est très décapante par rapport à la philo (de Kant, Hegel, Nietzsche mais aussi Marx).

"la pensée de Hegel est facile à saisir et fluide, » Vraiment? Vous voulez que je vous envoie les passages sur le calcul infinitésimal? Ou sur Newton et Kepler?

Ce qu’il dit sur les Noirs et les Indiens, par contre est trop facile à saisir.

Je doute fort que des scientifiques des sciences de la nature, s’ils lisent Hegel, se rallient à ces recommandations.

Pour Chomsky, il y a bcp de choses à ajouter:

-même si je le trouve limité sur les guerres récentes, il reste bien meilleur là dessus que la gauche française, PCF compris.

-lorsqu’il a écrit la fabrique de l’opinion avec Herman en 1988 et que j’ai essayé de faire connaître ce livre en Belgique ou en France, la gauche, communistes compris, avait pour l'essentiel abandonné la critique de la « presse bourgeoise » et se ralliait à la défense de la presse démocratique contre l’extrême droite, ce qui encore la position dominante à gauche; La critique d’Herman et Chomsky était bien plus factuelle et défendable que la critique de la « presse bourgeoise » du passé mais n ’ avait rien d' extrême droite .

-il a critiqué le postmodernisme dès 1992 bien avant les critiques de droite; je note qu’une bonne partie des ex-marxistes s’est orientée vers le postmodernisme sous une forme ou une autre; il a aussi critiqué Foucault dès 1971 et a toujours fermement défendu la science et la rationalité.

-Ce qui est le plus important c’est qu’il a réhabilité la notion de nature humaine dès les années 1950, qui était mise de côté à la fois les marxistes et les béhavioristes. Mais ce serait un long débat que de justifier sa position; je note quand même que les sciences cognitives sont issues en bonne partie de ses travaux.

Sinon, sur l ’ anarchisme classique il y a beaucoup de choses intéressantes à lire par exemple, Kropotkine sur l’entraide (il peut être vu comme un ancêtre de la Psycho évolutionniste) ou sur la science moderne et l’anarchie (très critique de la dialectique).

Cordialement,