La guerre en Ukraine durera jusqu'à quand? jusqu'à ce qu'ils comprennent !

La guerre qui a commencé en Ukraine, mais qui menace de s'étendre dans d'autres régions du monde est une guerre de l’Empire du capitalisme occidental pour conserver sa prééminence alors qu'il a été rattrapé technologiquement et économiquement par la Chine et ses alliés. Il s’agit sans doute de rivalité inter-capitaliste, mais non de concurrence inter-impérialiste comme ce fut le cas en 1914. Seul l’Empire occidental structuré par son alliance militaire, l’OTAN, et son réseaux planétaire de bases militaires, dans les circonstances présente, est impérialiste au sens strict du terme, qui est en dernière analyse diplomatique et militaire. Seul l’Empire occidental est totalement financiarisé et dépendant pour sa survie existentielle du contrôle économique à l'échelle mondiale.

Les guerres continuent en général au moins jusqu’au point où les adversaires comprennent que la partie est jouée. Elle peut d’ailleurs se prolonger au-delà de ce point assez longtemps lorsque la guerre est devenue le moyen d’existence de secteurs important de la société, mercenaires ou marchand d’armes, la profession dominant dans l’espace ravagé, et dans ce cas il ne s’agit plus de gagner, mais de durer. Dans les guerres récentes, l’Empire après chaque échec a pris soin de prolonger le plus possible le chaos meurtrier qu'il avait crée, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc, de façon à ce que cela serve d’avertissement : « tenez-vous pour dit que même si je suis tenu en échec, je peux vous empoisonner l’existence ensuite pendant des dizaines d’années » . Cela dit , après une longue agonie, les grandes compagnies de mercenaires et de soldats de fortune finissent toujours par se faire exterminer et les marchants de canon peuvent toujours se reconvertir en autre chose.

Mais ça se complique si l’un des adversaires principaux, de ceux qui déclenchent les guerres dans un but au moins d’apparence rationnelle, auto-intoxiqué par sa propagande ne parvient pas à comprendre qu’il a perdu. Dans ces conditions on en arrive à une escalade extrême. Les Occidentaux croient par exemple que diffuser partout un récit de la défaite de la Russie aboutira à la défaite réelle de la Russie, à la suite d’une confusion entre le réel et le symbolique qui a complètement contaminé la pensée dans cette région de la planète.

Mais ce refus obstiné d’admettre les rapports de force peut aussi avoir une apparence de calcul rationnel : on estime que les Russes peuvent être conduits par une escalade jusqu’au-boutiste à l’utilisation d’armes nucléaires, ce qui donnerait une raison valable d’employer les nôtres et de les exterminer.

La stratégie de Kiev quant à elle ne s’explique que par la volonté d’entraîner une intervention directe de L’OTAN au sol et dans les airs, intervention qui ne serait pas sans un risque de défaite ultime que guère de spécialistes semblent envisager, avec la complicité si ce n’est sous l’inspiration des néo-conservateurs qui contrôlent les services secrets et une bonne partie des politiciens américains. Mais cette guerre pour les élites perverses et vénales du régime de Kiev, à commencer par le clown-président, est extrêmement lucrative.

La guerre durera donc non seulement jusqu’à ce que la défaite de l'Occident soit devenue certaine, mais jusqu'au moment où l'aura compris le dernier imbécile occidental de la politique et des médias, que Blinken, Borell, Macron, Liz Truss, ou l'escort-girl qui sert de premier ministre à la Finlande, et qui invite dans son pays les armes nucléaires de l'OTAN, l'aient finalement compris.