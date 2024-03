Indignation morale ou lutte contre l'impérialisme ?

Des choses terribles, scandaleuses se produisent dans le monde, et les images les plus atroces et les plus cruelles en circulent librement. Alors indignez-vous ? Comme disait cette bonne âme de Stéphane Hessel ? Mais pour faire quoi de cette indignation ?

Qui a commencé ? Qui est le plus ignoble? Qui a tué le plus d’innocents ? Prendre parti dans les guerres des autres c’est bien souvent montrer une bêtise de cours de récré. Il faut mener sa propre guerre en utilisant sa raison, et non pas s’enflammer pour les autres guerres en spectateur.

Lorsque notre indignation est provoquée par des spectacles horribles, elle est surtout nourrie de notre sentiment d’impuissance : on nous demande de nous écraser. Ou bien de répondre à une provocation stratégique qui a été délibérément posée devant nos yeux, et dans ce cas il vaut mieux garder son sang froid. Par exemple, pourquoi massacrer des civils à Moscou ? Pour provoquer une réaction russe émotionnelle et mal calculée. Le genre de piège dans lequel le grossier gouvernement d’extrême-droite israélien est tombé après le 7 octobre.

Il faut faire certainement de la propagande émotionnelle quand on est en guerre, pour ne pas laisser la propagande adverse s’étaler et sidérer le public, mais il ne faut pas en être dupe. A la fin on en revient toujours à ceci : ma cause vaut mieux que la tienne, mes martyrs ont plus de sainteté que les tiens. Et ça , c’est des postulats indémontrables, et surtout pas par l’effusion de la douleur, de la compassion, ou de l’indignation - à sens unique.

Mais Spinoza a écrit dans l'Éthique que nous avons une idée vraie, et que nous savons qu’elle est vraie.

Ce qui signifie qu’on ne va pas renvoyer dos à dos les adversaires. On va choisir de soutenir sans réserve un des deux camps , et voici pourquoi, et comment.

Je suis manifestement de parti pris, autant qu’un journaliste du Monde – journal choisi comme exemple parce qu’il prend pratiquement toujours les partis contraires aux miens. Il y a très longtemps à l’échelle d’une vie d’homme (plus de cinquante ans) j’ai pris le parti des ouvriers et du socialisme , parce que je crois que c’est le parti le meilleur et le plus rationnel. Mais à la différence de ce journaliste je ne fais pas semblant d'être objectif et que je trouve tous les jours comme par hasard dans l’actualité les faits qui justifient mes choix idéologiques antérieurs. Je ne fais pas semblant non plus d’avoir toujours été parfaitement cohérent toute ma vie avec ce parti pris comme font ceux qui ne font rien.

Alors ici on expliquera sans difficulté pourquoi la Russie et Gaza, au-delà des images dont chacun fait son choix, sont des participants à notre guerre, des camarades ou des alliés de la classe ouvrière dans sa lutte la plus banale pour une meilleure vie.

La raison principale en est simple : le verrou principal de l’ordre social capitaliste se trouve aux États-Unis, et pour le faire sauter il faut utiliser les contradictions de l’ordre capitaliste mondial, et elles se manifestent en ce moment comme jamais, précisément à Gaza, et en Russie. Les guerres impérialistes sont la contradiction la plus aiguë de cet ordre. Si les États-Unis ont le dessous, c’est bon pour le prolétariat mondial, s’ils l’emportent, comme d’habitude, c’est mauvais pour lui, et les affaires continuent, comme d’habitude.

Si l’OTAN mord la poussière, si les États-Unis sont déclassés ou recyclés – et l’Europe avec, la conquête du pouvoir par la classe ouvrière redevient de l’ordre du possible dans de nombreux pays, à commencer par eux, et les contradictions du capitalisme vont se déplacer au sein de ce fameux monde multipolaire dont la seule cohérence est d’avoir un adversaire extérieur brutal et aveugle, l’impérialisme néocolonial suprématiste européen et nord-américain, pour la seconde fois en réelle difficulté, en face de lui. La première fois, c’était aussi en Russie, en octobre 1917.

A ce titre les Houthis du Yémen sont vraiment les héros de la lutte anti-impérialiste ! Comme dit Norman Finkelstein, grâce à eux il n’y aura plus de business as usual, et ils paralyseront une bonne partie du commerce mondial qui passe par la Mer Rouge, tant que Gaza sera écrasé sous les bombes.

La fonction de la Palestine dans le spectacle mondial a été depuis 75 ans de faire la démonstration répétée que la révolte contre l’ordre impérialiste est vouée à l'échec. Or quelque chose ne fonctionne plus dans ce dispositif. Il se pourrait après tout qu'Israël ne soit plus la casemate la mieux fortifiée du front de la lutte des classes dans le monde, on le voit bien à la fébrilité de ses soutiens politiques.

Et ce qui a tout changé, c’est l’opération russe en Ukraine, commencée le 24 février 2022 qui pour la première fois depuis longtemps a placé l’Occident devant un défi existentiel.

Les Biden, les Macron, et les autres fondés de pouvoir du capital ont mille fois raison de faire la guerre à la Russie, si on se met à leur place : si elle gagne, ils sont foutus et plus important encore le sont leurs donneurs d’ordre de l’oligarchie mondiale et mondialiste et des monopoles énergétiques, technologiques, et culturels.