Le naufrage idéologique des JO : une lettre ouverte au CIO à Lausanne

Toutes les mesures discriminatoires prises par le CIO à l'encontre des athlètes russes et biélorusses sont une honte pour chacun des membres de cette organisation qui a détruit l'olympisme, déjà au moment de la professionnalisation des athlètes venus concourir, et a l'a détruit plus encore avec la politisation par les instances du CIO, des JO.

L'argent prévaut et les vrais tenants des valeurs olympiques en viennent à boycotter, au nom même de ces valeurs, ces JO pervertis.

L'alignement sur les desideratas étatsuniens est flagrant, témoigne d'une volonté propagandiste incitant à la haine raciste.

Du reste, la Biélorussie, sanctionnée, est hors du conflit et a même contribué à la paix lors des Accords de Minsk, que précisément les états belligérants : Etats-Unis, vrais initiateurs de ce conflit ( les fuites de 1997 de l'ambassade US le prouvent), avec les Etats vassaux suiveurs, ont bafoué après le Coup d'Etat fasciste de 2014.

Que le CIO n'eût-il exclu les USA lors des guerres, notamment celle du Vietnam, et tant d'autres, faisant des millions de morts, laissant des champs de ruine, des populations contaminés !

Mais non, il y a deux poids, deux mesures, et le CIO est devenu le CUS"o"...

Je m'étais passionné pour l'Olympisme et j'en ai gardé les valeurs universelles. Ces JO dévoyés cesseront bien un jour, pour que renaisse l'Olympisme, mais ce jour est encore loin : tant que l'argent rentre dans les caisses.

Il reste à espérer un boycott des pays, majoritaires dans le monde, récusant l'ordre actuel, inique. Et en ce cas, les JO perdraient la valeur symbolique qu'ils affichent. Il faudra sans doute en passer par là.

Oh ! certes, tous les athlètes du passé n'adhéraient pas tous aux valeurs de l'Olympisme, en réalité - il fallait toutefois s'y plier - mais malgré tout, cet esprit olympique se prédominait dans les JO et notamment, celui de moment de paix entre les nations. Mais aujourd'hui, le CIO offre des passe-droits aux propagandistes bandéristes et nazis...En arrivera-t-on à ce que le CIO offre même le droit à ces propagandistes-athlètes, de porter la main sur ceux qu'ils exècrent de façon raciste ? Nous n'en sommes pas loin, mais pas loin du tout !

Jean-Pierre Réau ( France)

