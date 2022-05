"Ni soutenir, ni s'opposer", dans les débats dont le front est perpendiculaire à celui de la lutte des classes

Ci dessus , le nœud gordien

L'analyse qui semble faire consensus entre militants communistes et révolutionnaires serait que la bourgeoisie utilise le racisme et le nationalisme pour diviser les travailleurs, comme elle le faisait pendant les années 1930.

C'est exact, sauf que la bourgeoisie au lieu de s'aligner majoritairement sur le fascisme comme elle le faisait à l'époque revêt aujourd'hui le costume de l'antiracisme et de l'universalisme.

Elle crée des situations économiques, sociales, militaires, idéologiques, qui font que les idées xénophobes, racistes, islamophobes, antisémites, surgissent dans le prolétariat, et présente ensuite le règne éternel de la bourgeoisie comme celui des droits de l'homme, de la démocratie, de la tolérance, etc., son règne comme la garantie que ces idées condamnées par l'histoire ne prévaudront pas.

Du coup les militants révolutionnaires se retrouvent en porte à faux vis à vis du prolétariat puisqu'ils se mettent à défendre avec des trémolos dans la voix un même discours que le discours officiel de la bourgeoisie: droits de l'homme, droit des minorités et bons sentiments pour tout le monde. Certains se laissent ensuite piéger et finissent par adhérer complètement à l'impérialisme, comme ceux qui appelaient à l'ingérence impérialiste en Syrie, au secours d'une révolution imaginaire (le NPA pour ne pas le nommer).

Peut-être devrait-on se poser la question : pourquoi les prolétaires sont-ils de plus en plus hostiles au discours des droits de l'homme (y compris les prolétaires relevant d'une minorité) ? Ne serait-ce pas parce qu'ils y reconnaissent le langage des Tartuffe de la bourgeoisie? Dont un nombre non négligeable est infiltré dans les rangs multiples et pluriels de la "gauche de la gauche", sempiternelle figurante des élections, des deux cotés de l'Atlantique? Dont le radicalisme verbal parfois hystérique n'est que confort moral, narcissisme, et tentative de "distinction" du vulgaire? ou au mieux opportunisme à un stade juvénile?

Il nous faudrait trouver un style d'intervention qui évite d'entrer dans ces impasses, et se doter de règles simples : sauf si absolument nécessaire pour ne pas disparaitre dans le bruit de fond des trivialités de l'actualité, ne pas communiquer sur des causes morales qui pourraient être assumées par n'importe quelle personne de bonne volonté parmi nos adversaires. Ne jamais doter de contenu politique les questions culturelles, ou de mœurs, perpendiculaires à la ligne de la lutte des classes. Ne pas défendre, et ne pas non plus attaquer ces "bonnes causes".

S'abstenir de faire redondance avec le spectacle idéologique. Faire preuve de prudence dans l'évaluation des droits des parties engagées dans des conflits religieux, nationaux et ethniques à l'étranger quand on ne connait pas bien la situation, ce qui est le cas général vu l'information non fiable dont on dispose. Éviter le ton de donneur de leçon de démocratie. Éviter d'enfoncer des portes ouvertes, de réclamer des droits qui existent déjà, et dont la défense redondante ne résoudra aucun problème social. Éviter la participation à des événements festifs organisés par des médias ennemis au service de causes consensuelles ou déjà très bien desservies.

Éviter d’apparaître dans les médias pour, en définitive, ne rien dire d'autre que ceux qui s'y montrent en permanence.

Sur les revendications "sociétales", la règle à suivre est de "ni soutenir ni s'opposer", pour revenir obstinément sur les terrains de la lutte des classes et de la lutte contre l'impérialisme.

Lorsqu'une cause est abondamment publicisée et valorisée par les médias dominants, éviter de s'y rallier automatiquement. Lorsqu'un personnage public est diabolisé, sans forcément prendre sa défense, se poser la question du pourquoi. Il peut s'agir d'une personnalité qui se met en travers de la marche de l'impérialisme pour ses propres raisons (Poutine), ou d'une fausse opposition dont le but est de discréditer et de marginaliser l'opposition véritable au capitalisme (Marine Le Pen), les deux cas devant être correctement analysés et distingués.

Se poser toujours la question : qui sont ceux que le capitalisme et l'impérialisme combattent vraiment? c'est à dire ceux qui les combattent vraiment ?

GQ 29/7/2016 (première version)

Deux réponses : http://www.reveilcommuniste.fr/2016/07/ideologie-et-lutte-des-classes-aujourd-hui-contribution-a-la-discussion.html

http://www.reveilcommuniste.fr/2016/08/ideologie-et-lutte-des-classes-aujourd-hui-comment-se-demarquer-du-discours-ethique-de-la-bourgeoisie.html