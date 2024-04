Interdire la critique d'Israël, et attaquer la CGT !

Commentaire publié par Richard Palao sur RC le 19 avril :

Ce jugement est bel et bien un jugement politique qui vise à interdire toute critique contre Israël.

Dire que l' attaque du Hamas est une réponse au martyre du peuple palestinien depuis 75 ans ne constitue pas une approbation de cette attaque mais constitue une explication qui s' appuie sur des faits historiques incontestables qui de plus trouvent leur prolongement aujourd'hui avec les massacres de Gaza et en Cisjordanie.

Plus de 1000 militants de la CGT font l' objet de poursuites sans que cela choque les bonnes âmes qui s' indignent des atteintes aux libertés ailleurs, surtout en Russie et en Chine, cette nouvelle grave attaque est au contraire utilisée contre la CGT, les médias aux ordres clamant qu' un responsable de la CGT a été condamné pour apologie du terrorisme sans donner des détails sur le texte incriminé... Le but recherché étant de jeter le discrédit sur la CGT en sous-entendant qu' elle soutient le terrorisme et qu'elle n'est donc pas qualifiée pour défendre les libertés et les droits des travailleurs en France.





Cette grossière manœuvre contre la démocratie doit être déjouée par la mobilisation de tous les démocrates de notre pays.