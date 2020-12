Contribution au débat sur les débats

Presse et médias dans notre société capitaliste en déclin ne sont pas là pour nous permettre de nous exprimer, mais pour garantir dans la pseudo "opinion publique" une telle cacophonie, que les élites soient certaines qu'aucune idée surgie des masses ne pourra jamais les mettre en danger. Nous sommes donc encouragés à nous lancer dans des polémiques hystériques sur des questions de "société", en fait, d'idéologie. Et on sait depuis Karl Marx que dans la sphère de l'idéologie, en définitive il ne se passe rien.

Voici quelques exemples en vrac de polémiques mainstream, parfois passionnantes, mais où il est judicieux de ne pas s'enliser :

Le bien fondé du confinement, être "Charlie" ou pas, le voile à l'école, les réunions non-mixtes, les usages et les paroles de l'hymne national, le réchauffement climatique, la PMA pour tous, l'affaire Polanski, l'écriture inclusive, le redoublement, le mariage gay, la statue de Colbert, la repentance pour l'esclavage, le colonialisme, ou la collaboration, les actions secrètes de l'État profond, le contenu de l'éducation sexuelle à l'école, les spectacles de Dieudonné, la réintroduction des ours et des loups, l'interdiction de la fessée, les caméras de surveillance, la montée du végétarisme, la dangerosité de l'islamisme radical, les péchés du mâle occidental blanc, la peine de mort, le danger des ondes, l'identité nationale, la limitation de vitesse sur les routes, les abus des trottinettes, les éoliennes, l'interdiction du tabac, l'autorisation du cannabis, Adama Traoré, Adèle, et Greta !

Ce qui caractérise ces polémiques, c'est que des participants de bonne foi peuvent s'y impliquer, dans chaque camp. Au contraire des campagnes de propagande libérales, impérialistes, anti-chinoises, anti-russes, auxquels ne participent que des menteurs invétérés, des bourgeois haineux ou des naïfs peu excusables (ainsi les campagnes pour affubler de l'étiquette infamante d'antisémite tous ceux qui défendent les Palestiniens).

Ne pas confondre les polémiques stériles avec les véritables antagonismes où il est possible de trancher scientifiquement dans l'intérêt de la classe ouvrière, comme sur le recul de l'âge de la retraite (non), l'usage de l'énergie nucléaire (oui), des vaccins (oui), l'immigration de main d'œuvre (non), l'euro (non), le droit à l'avortement (oui), les grèves de lycéens "pour le climat" (non), le bac national (oui), ou les lois de Macron pour sanctuariser les agents de la répression (non).

Ne pas confondre non plus avec les affaires politico-judiciaires, du type de l'Affaire Dreyfus, qui ne sont plus guère développées par nos médias. Il y a, on l'oublierait presque, une Affaire Dreyfus mondiale en cours, l'Affaire Assange, dans le silence assourdissant de nos polémiqueurs professionnels ou amateurs.

D'ailleurs, l'affaire Dreyfus elle-même illustre dès l'origine des technologies de communication de masse les lourdes responsabilités de désinformation des médias bourgeois, car si elle provient d'un complot militaire, comme on le sait (les dreyfusards aujourd'hui seraient catalogués comme complotistes), elle résulte plus encore d'une bulle médiatique antisémite. "L'Aurore" de Clémenceau n'étant que l'exception qui confirme la règle.

GQ, 14 décembre 2020