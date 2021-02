Qui a gagné la guerre d'Algérie?

(Écrit en janvier 2013. Article très populaire sur RC)

L’affirmation (fréquente dans les milieux nostalgiques de l’Algérie française) selon laquelle l’armée française aurait gagné la guerre sur le terrain, mais que cette victoire aurait été bradée par De Gaulle n'est pas exacte historiquement, quelques soient les succès tactiques engrangés, avec les moyens que l'on sait, par la contre-insurrection dont les parachutistes furent les fers de lance.

En effet, comme Gramsci l'explique avec une grande clarté, une guerre populaire ne se gagne jamais exclusivement sur le terrain militaire, qui n'est même pas toujours le principal. Elle est jouée sur les deux terrains, politique et militaire. Un exemple significatif : le Viet-Nam a certainement gagné aux yeux de tous la guerre contre les États-Unis en 1975, mais Giap, le stratège de cette victoire, a explicitement spécifié que le terrain de l’opinion publique américaine fut d’une importance majeure, et que grâce au mouvement anti-guerre américain, le gouvernement US n’a pas eu le pouvoir politique d’envoyer des renforts en suffisance pour écraser le peuple vietnamien, ce qu’il avait certainement le pouvoir militaire de faire (comme il avait écrasé les Philippines au début du siècle, en tuant dans des proportions génocidaires une grande partie de la population de l’archipel).

De même ce n'est pas le rapport de force militaire pur, même celui des États-Unis vis à vis de l'allié soviétique, qui a épargné à Cuba une invasion américaine depuis 1961.

La seule grande guerre populaire de l'histoire gagnée principalement sur le terrain militaire, et non en exploitant les contradictions internes de l'adversaire, est celle de l'Armée Rouge contre la Wehrmacht, entre 1941 et 1945 ! et même dans ce cas, le savoir-faire diplomatique de l'URSS qui a évité au pays du socialisme de se retrouver en situation d'affronter en même temps tous ses ennemis a été déterminant.

Pour en revenir à l’Algérie, on dit que l’ALN était en mauvaise posture vers 1961, mais elle était très loin d’être hors de combat, elle disposait de sanctuaires nouveaux en Tunisie et au Maroc, et la France avait-elle les moyens politiques de maintenir la pression contre-insurrectionnelle (comme elle a fait au Cameroun qui n’intéressait pas l'opinion internationale) ? Bien sûr que non !

Si elle n’avait pas évacué l’Algérie en 1962, elle serait devenue une dictature, un autre Portugal ou une autre Colombie, et après quelques années de pourrissement c'est carrément le capitalisme qui aurait été balayé dans les deux pays. De Gaulle, qui s'y connaissait en stratégie politique, n'a pas voulu courir le risque.

Par ailleurs, si l’on pense comme c’est mon cas, que la repentance qui est demandée aux générations actuelles pour les crimes du passé n’a aucun objet, qu'elle n'est qu’une mystification idéologique qui n’aboutit qu’à raviver la haine mutuelle, on doit aussi avoir la lucidité devant les faits, et reconnaitre la victoire algérienne qui vide la querelle historique entre les deux peuples. Ce sont les français qui ont agressé ce pays en 1830, et qui ont dû le quitter, contraints et forcés , en 1962. Il est dommage que les Algériens après l'indépendance n'aient pas réussi a constituer une société socialiste viable, et que Pieds-Noirs qui auraient voulu faire le choix de devenir citoyens de l'Algérie nouvelle n'en aient pas eu la possibilité réelle, mais ce sont là d'autres questions.

GQ, 2013- 2017