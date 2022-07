L'unité du monde

La masse de la population de tous les pays du monde aspire au socialisme, même lorsqu’elle a été prévenue par la propagande et l’éducation contre le terme de « socialisme », ou que ce terme a été galvaudé par des organisations comme le PS français pratiquant une politique toute contraire au socialisme.

Elle veut des services publics de qualité, la sécurité du lendemain, et mettre au pas oligarques, milliardaires, monopolistes, et mafieux. Elle veut le droit au travail, santé, éducation et logement gratuits, et sécurité alimentaire. Elle veut la paix et la tranquillité. Et tout ça, c’est le socialisme.

Certes elle désire aussi consommer des marchandises de luxe ou d’ostentation, mais ce désir n’est pas fondamental, il est suscité par des stimulations extérieures et disparaît avec elles.

Elle désire passionnément la paix, la bonne entente avec les voisins et des rapports de respects mutuel avec tout le monde, et l’harmonie avec la nature. A cela le capitalisme semble opposer comme modèle une sorte de crise d’adolescence perpétuelle qui mine toutes les aspirations au bonheur.

En apparence les gens se passionnent davantage pour ce qui les oppose, religions, nationalités, styles de vie, etc. qu'ils sont désireux de coopérer à réaliser l’intérêt général. On voit prôner partout les identités qui se repoussent mutuellement, à toutes les échelles géographiques.

Pourtant à l’ère de la culture hédoniste et individualiste globale, le fond culturel des divers peuples de notre monde est de plus en plus homogène. Laquelle homogénéité impossible à assumer étant loin de pacifier ce monde.

La résolution de la contradiction entre les identités locales, nationales, religieuse, etc, a connu un début de solution en URSS en Tchécoslovaquie et e Yougoslavie, mais cette solution s’est avérée aussi comme une faille par où les forces de dissolution pilotées par le capitalisme occidental ont pénétré, comme elles tentent de le faire aujourd’hui en Chine au Xinjiang.

Mais les masses des anciens pays socialistes ont bien compris ce qu’elles ont perdu en troquant le socialisme avec la consommation et les illusions identitaires .

Seule exception au tableau, les adeptes tatoués de l’individualisme de masse, multipliés par la vogue des réseaux sociaux. L’individualiste de masse croit qu’il doit affirmer son existence et que pour exister il doit se distinguer de la masse. Nos masses sont donc de plus en plus constituées de ces surhommes de papier mâché qui n’ont pas compris que rien n’est plus vulgaire que la distinction.

Mais ce que cette foule exprime n’a aucune consistance et passe avec les saisons, tandis que l’aspiration au socialisme demeure persiste et s’approfondit.

Le monde unipolaire dirigé par les États-Unis et l’Occident n'est pas une étape sur le chemin de l'unité du monde. C'est une impasse et plutôt au contraire la promesse d'un apartheid mondial. Rien de ce qui contribue à ce qu'il finisse ne peut être mauvais.