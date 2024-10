Qui peut nous expliquer Marx, Lénine, et les autres ? Plutôt Paul Sweezy que Louis Althusser !

Que faire des commentateurs de Marx ?

Prenons par exemple Althusser, pas le pire pourtant, qui a écrit Pour Marx et Lire le Capital dans le but de donner une sorte de respectabilité académique à son objet. Le résultat en a été de former toute une génération d’étudiants marxistes grand-bourgeois plus extrémistes les uns que les autres qui ont rapidement changé de camp dans les années 1980.

Il faut le dire tout net, les commentateurs et les explicateurs de Marx sont bien trop difficiles à lire et à comprendre pour être honnête, et il faut identifier cette difficulté, car Althusser n’est pas difficile de la même manière que Marx, ni que Lénine (lequel souffre plutôt de paraître trop évident, et Mao encore autrement). Savoir si cette difficulté incombe au lecteur, à l’auteur, ou au sujet traité. Savoir aussi si on doit surmonter une ignorance naïve, ou un faux savoir placé là sur le chemin justement pour défendre l’ignorance.

J'ai découvert par hasard à Cuba en 2014 un texte véritablement utile pour ceux qui veulent comprendre le marxisme, ses enjeux, ses débats historiques : l’étude de l’économiste américain Paul Sweezy, fondateur de la Monthly Review - une des meilleures revues marxistes qui est toujours publiée à New York - et dont la première version remonte aux années 1940 : la Théorie du développement capitaliste, malheureusement non disponible en traduction française, qui est dans sa première partie un commentaire concis et clair sur le Capital, et dans sa seconde, une explications des débats polémiques entre marxistes, et avec les antimarxistes sérieux de 1880 à 1940, où toutes les questions épineuses sont clairement posées, notamment celle de la chute tendancielle du taux de profit, et celle de la transformation de la valeur des marchandises en prix.

Il faut comprendre que Marx s'était donné pour mission de soulever le voile qui recouvre l’exploitation du travail, c’est à dire la contribution gratuite des travailleurs à l’accumulation du capital et à l'existence des classes non travailleuses. Il ne s’était pas donné pour but de développer une théorie pour la beauté du geste, ou pour se faire une place, même dissidente et oppositionnelle dans la tradition de la culture.

Au rebours de ce commentaire lumineux, et des autres économistes marxistes universitaires orthodoxes de culture anglo-saxonne, comme Maurice Dobbs par exemple, il y avait ceux, plutôt des français, et plutôt des philosophes, qui étaient difficiles à lire, plus encore que le Capital lui-même. Sans doute parce qu’ils traitaient d’une matière difficile, dont la lecture nécessitait un solide acquis lexical et conceptuel, mais bien plus souvent il y avait ceux qui ne maîtrisaient pas bien leur sujet et qu’on ne comprenait pas parce qu’ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu’ils écrivaient, et puis aussi ceux qui étaient obscurs parce qu’ils avaient quelque chose à cacher – parfois inconsciemment. La lecture d’ouvrages marxistes ou à telle prétention ne peut pas être naïve, et on ne peut pas supposer a priori la bonne foi de la part de ceux qui font carrière dans la société en la critiquant - ou pas pour très longtemps.

Les lecteurs honnêtes doivent sans doute par principe et pour commencer supposer que s'ils ne comprennent pas de quoi ça parle, ce que ça dit, et où ça veut en venir, qu'il leur manque des références pour accéder au sens, mais ils peuvent aussi à bon droit exiger un effort de pédagogie, surtout de la part de commentateurs et de professeurs qui sont payés pour ça. Parfois la difficulté réside plutôt du coté de l'auteur, en ce qu'il tourne autour du pot et ne donne pas l’impression de savoir où il veut en venir, ou de ne pas vouloir le dire clairement et qu'il envoie plutôt des signes implicites précisément du contraire de ce qu’il affiche comme intention sur la quatrième de couverture.

Gramsci, qui est un communiste marxiste original, mais tout à fait aligné sur l'URSS dans le contexte stalinien de son époque est d’ailleurs dénaturé de cette manière par la culture universitaire actuelle pour lui faire dire exactement le contraire de ses intentions : ce partisan du sens commun devient à complet contre-sens une sorte de porte-parole des minorités culturelles.

L’idéal pour comprendre Marx serait d’avoir d’abord lu et compris les grands auteurs de l’économie politique classique bourgeoise, de 1760 – 1830, Adam Smith, Ricardo, Quesnay, et compris aussi les onbjections de Say, Malthus, etc parce que ce sont ces auteurs qui laissent l’état de la question là où Marx s'en empare – alors que l’on tend plutôt à conseiller en préalable la lecture de Hegel, plus difficile que Marx pour un esprit formé dans le système scolaire - et qui lui même souffre d'une incompréhension étendue. On peut bien entendu lire des cours ou des résumés qui expliquent les idées de ces auteurs, mais la lecture directe et aisée de La Richesse des Nations et du court traité de Ricardo, dont les œuvres complètes furent rééditées à Oxford en 1950 sous les auspices du marxo-ricardien, ami de Gramsci Piero Sraffa, Principes de l’économie politique et de l'impôt, et cela avant de lire le Capital, mettrait bien en place les problématiques que Marx veut élucider.



Dans l'ordre idéal , lire : Le Manifeste, La richesse des Nations, Les Principes de Ricardo, l'Anti-Dühring, et le Capital, volume 1.

Ensuite il faut se familiariser avec les thèses adverses de l’économie néoclassique marginaliste, qui furent développées pour nier la valeur travail et la réalité de l’exploitation des travailleurs dans le système capitaliste, et qui fait le fond de ce qui est enseigné encore aujourd’hui comme science économique (mais le livre précité de Paul Sweezy, qui fut formé comme un économiste marginaliste au début de sa carrière, est un bonne introduction à cela aussi).

Être un intellectuel marxiste est quelque part vivre une contradiction permanente; si c’est dans un pays bourgeois, il lui est permis de critiquer le système qui l'entretient s'il est inoffensif, et si c’est dans un pays socialiste, de quel point de vue peut-il le critiquer ?

Les intellectuels sont presque tous des professeurs, ce qui leur impose une sorte d'éclectisme méthodologique. Chaque théorie va être présentée à fin pédagogique comme une sorte de structure close en elle-même, une totalité parfaite et idéalisée comme telle, et à ce titre le marxiste n'en est qu'une parmi d’autres.

Il ne faut pas oublier que Marx propose non une "pensée" mais une théorie scientifique objective, à l’appui de la révolution prolétarienne. Si on n’est ni prolétaire, ni communiste, ni intéressé par la vérité scientifique, mais un amateur de systèmes de pensée, on ne va pas y trouver forcément son bonheur. Et de fait, on a bien l’impression que Marx était détesté dans le fond par beaucoup de ses disciples.

Le meilleur commentateur de Marx, pour finir, c'est tout simplement Lénine.