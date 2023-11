A propos de l'antisémitisme - ou de l'antijudaïsme - contemporain

Tout ressentiment contre Israël se transforme inévitablement en ressentiment anti-juif, parce qu’Israël se définit comme l’État national des juifs, que la très grande majorité des juifs le reconnaissent comme tel explicitement ou non, et que les juifs qui refusent cette assimilation sont peu nombreux, peu entendus, ou sont complètement assimilés à la culture et à la vie politique du pays dont ils ont la nationalité au point de ne plus être juif du tout.

La distinction entre juifs et israéliens est purement verbale, puisque tous les juifs qui se revendiquent comme tels sont annexés bon gré mal gré à Israël et par les deux camps en présence.

Le ressentiment des Palestiniens contre les juifs est inévitable : ils les ont chassé de leur pays dans un passé récent encore vivace dans la mémoire et soumis à l’occupation militaire depuis trois générations. N’importe quel peuple réagirait de la même manière dans des circonstances semblables, et des éléments extrémistes prêt à tout pour se venger y seraient apparus de la même manière.

La solidarité universelle des anti-impérialistes envers les Palestiniens est logique. Mais ce n’est pas le seul cas d’un peuple chassé brutalement de sa terre d’origine et force est de constater que le sort des Arméniens chassés du Karabakh où ils vivaient depuis des millénaires le mois dernier ne suscite pas beaucoup d’émotion.

Il y aurait donc une variable cachée : l’antijudaïsme explicable des Palestiniens et des musulmans qui s’identifient à leur cause serait rejoint par un antijudaïsme occidental de l’ordre du non-dit. C’est l’accusation permanente des sionistes et c’est l’opinion de la plupart des juifs sur la question. Mais en supposant que ce ressenti ne soit pas de l’ordre de la paranoïa, le simple fait de constater un problème ne clôt pas la question. L’antijudaïsme n’explique pas grand-chose s’il n'est pas lui même expliqué.

L'antijudaïsme de gauche (l’antisémitisme de droite ayant trouvé chez les Arabes de nouveaux boucs-émissaires, s'est mué en philosémitisme fanatique) renvoie à la position des juifs dans la lutte des classes occidentale, et le recul du marxisme a ouvert la porte au retour du populisme de gauche antijudaïque formulé avec véhémence par nul autre que Proudhon, le père fondateur du courant anarchiste et libertaire..

La population juive européenne comporte deux branches bien distinctes, l’une a formé jusqu’en 1945 une nation sans territoire propre mais étendue sur de vastes régions d’Europe orientale, dotée d’une langue originale, le yiddish, comportant un prolétariat révolutionnaire particulièrement conscient et actif, et disparue à la suite du génocide nazi et de l'émigration des survivants, et l’autre forme depuis longtemps un sous-groupe de la bourgeoisie en Europe occidentale, et à ce titre a fait l’objet de ressentiments sociaux accumulés - et comme on sait, meurtriers. Il faut remarquer que l’historiographie des juifs est complètement aveugle sur leur identité de classe au sein de la formation sociale de l’Occident du XXème siècle pour mettre en avant au contraire des arguments ethnico-religieux qui font insulte à l’intelligence et qui ressemblent au discours national bourgeois en général, en ce qu’il nie son propre caractère de classe.

La bourgeoisie est constituée de réseaux culturels de sous-groupes ethnique et religieux, indispensables à la solidarité et à l’entraide et au succès de ses individus. Les groupes juifs en font partie et sont parmi les plus identifiables. Après avoir tenté de détourner la colère populaire contre eux, la bourgeoisie a changé son fusil d’épaule en 1945, et fait de la défense des juifs universellement discriminés jusque-là une de ses missions morales. Cette cause amalgamée à l’idéologie des droits de l’homme permet aussi de créer un discours d’apparence antinationaliste qui est en fait à la gloire de la néo-nation occidentale à prétention à l’universelle domination du monde (Europe, Amérique du Nord, Océanie) et de l'impérialisme occidental refondé après la décolonisation. L’Occident est juste, parce qu’il protège les juifs (soi-disant) lesquels se retrouvent une nouvelle fois dans la position inconfortable de preuve historique de la vérité des prétention des chrétiens -ou de leurs héritiers.

Par réaction les juifs sont perçus dans le reste du monde comme des champions enthousiastes de l’impérialisme occidental, et domine la tendance à considérer les Israéliens en bloc comme des colons à renvoyer en Amérique du Nord ou en Europe.