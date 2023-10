La conscience de la classe ouvrière et la guerre culturelle bourgeoise

La conscience de la classe ouvrière et la guerre culturelle

La lutte des ouvriers pour le pain et les roses est la source du dynamisme qui pousse l’histoire au dépassement des conditions existantes – y compris au progrès technique, et le marxisme en est la traduction dans le monde des idées, mais cette lutte ne peut pas être conduite par le marxisme s’il devient un argument dans une lutte culturelle interne à la bourgeoisie, entre factions post- modernistes et traditionalistes.

Quand les ouvriers n’ont plus la conscience spontanée d’appartenir à une classe l eur lutte économique qui ne cesse jamais se perd dans le sable, et en effet, tout est fait dans l e discours politique contemporain pour la leur faire oublier, de l’extrême droite à l'extrême gauche par la valorisation fantasmatique des identités subjectives.

Quand l’identité vécue de cette classe se cristallise autour de valeurs conservatrices ou religieuses, cela peut être regretté , mais il faut bien se rendre compte qu’il n’y a aucune échelle réelle qui permette d’évaluer des « valeurs » au sens moral vaseux de ce terme dans l’usage actuel de la langue commune et celui qui est conservateur aujourd’hui peut bien (re)devenir progressiste demain ! A moins bien sûr que l’horizon ultime du progrès ne soit rien d’autre que l’extension illimitée de l’individualisme de masse du consommateur contemporain, tel un mur souillé de tags qui est perpétuellement recouvert de nouveaux tags. Et malheureusement cette idéologie semble être le dénominateur commun des militants des différentes sectes idéologiques rouges, vertes, ou bariolées qui prétendent s’adresser aux « classes populaires » ou à les représenter dans la vie politique des pays occidentaux.

Soyez « populaire » mais ne soyez surtout pas « ouvrier » pourrait être une devise pour nos militants d’extrême-gauche. Quant à la gauche tout court n’en parlons plus, plus rien ne la distingue ici de la droite libérale.

La conscience de classe politisée ne peut revenir dans les masses rendues indifférentes ou hostiles que par une médiation théorique mais cette médiation proviendra difficilement des jeunes militants radicaux aux tendances narcissiques, qui viennent tout juste de se former dans le système éducatif défectueux destiné aux ambitions intellectuelles limitées de la classe moyenne. Science-Po saupoudrée de « diversité » votera peut-être pour Mélenchon, mais n’en formera pas moins les mêmes politiciens bourgeois qu’auparavant, et bien moins compétents qu’auparavant.

Que voulait dire Lénine dans sa brochure Que Faire par « la conscience vient au prolétariat de l’extérieur » ? Que les ouvriers peuvent s’organiser efficacement pour la lutte économique mais qu’ils ne peuvent pas le faire par leurs propres moyens , ni concevoir une stratégie politique cohérente et durable qui leur permette de prendre le pouvoir, sans l’aide d’intellectuels extérieurs à leur classe et sans un parti révolutionnaire professionnel.

Pour les anticommunistes ces intellectuels traîtres aux classes dirigeantes étaient bien entendu toujours à rechercher parmi les juifs. Et le fait est qu’il y en avait beaucoup dans le mouvement révolutionnaire.

Sans doute les juifs il y a un siècle comme les adeptes des mœurs postmodernes aujourd’hui faisaient-ils face à des préjugés injustifiés. Mais le cas n’est pas le même : on ne naît pas juif par choix, et on peut par contre choisir ou non d’étaler ses « différences », au risque de montrer qu’on est plus intéressé par son parcours individuel que par le contenu social de ses discours.

On voit donc que la politique identitaire pseudo-progressiste qui flatte les minorités et la guerre culturelle interne à la bourgeoisie importée des États-Unis ont pour effet et sans doute pour finalité de priver les ouvriers de l’aide que leur ont apporté dans le passé les intellectuels non conformistes, et parfois même des militaires issus de groupes défavorisés.

Il faut éviter de plonger dans les faux débats pour revenir à l’essentiel. Et l’essentiel, c’est d’abord le salaire et ensuite la prise du pouvoir par le parti du prolétariat, et l’expropriation des moyens de production des capitalistes et des rentiers.