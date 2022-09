Le travail, les allocs, et du bla bla

J'ai écrit ailleurs (lire ici), pour résumer, que la gauche pour retrouver la confiance de la classe ouvrière devrait cesser de paraitre laxiste en terme de sécurité, cesser de prôner indirectement l'immigration et de défendre les sans-papiers, et rompre avec les logiques d’assistanat - que ça plaise ou non. Fabien Roussel est manifestement arrivé aux mêmes conclusions, ce qu'il a essayé de mettre en avant sur le mode "un pas en avant, deux pas en arrière "qui le caractérise.

Mais ce courage et cette originalité toutes relatives sont minées par l’indéfectible solidarité à l'UE qui sert de ciment à ce qui reste du PCF, et qui rend les solutions proposées parfaitement inapplicables.

PCF dont une bonne moitié est sur les positions de Mélenchon sur ces questions, c'est à dire sur le consensus bien-pensant de la gauche bourgeoise.

Et les uns comme les autres ont été d'un suivisme lamentable à la remorque de l'OTAN dans la guerre ukrainienne que cette organisation mène contre la Russie, qui achève de les décrédibiliser complètement tous "woke" ou "rouges-bruns" qu'ils soient si on écoute les insultes dont ils s'abreuvent mutuellement, tous serveurs de soupe de l'impérialisme.

Donc, le travail? ou les allocs? surtout du bla bla pour se faire remarquer, tout en noyant le poisson. Et autant pour les soi-disant indignés de service qui prolifèrent dans la "NUPES", cette coalition électorale de la gauche et de l'extrême-gauche bourgeoises, sans stratégie et sans principe.

La communication, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Et si on veut juste berner les gens, le camp du capital est bien mieux outillé pour le faire.

GQ, 11 septembre 2022

PS voir aussi : que faudrait-il cesser pour renouer avec la classe ouvrière?

et La gueule de bois de la NUPES