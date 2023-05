Le socialisme est-il une science ? (question ouverte)

____________________________________________________________________________

Le socialisme est-il une science – ou bien peut être est-il une éthique ? (autre question ouverte)

Vers 1969 j’ai vu Jacques Duclos aux « Dossiers de l’Écran », célèbre émission de la télévision d’alors, dans le débat qui suivait la diffusion d’un film soviétique de 1939 sur la vie de Lénine, rétorquer dédaigneusement à un journaliste qui présentait le communisme comme une religion, Lénine comme son prophète, et Moscou comme la Mecque de cette religion : « le communisme n’est pas une religion, enfin ! Je n’ai pas du tout le sentiment d’être un religieux ; le communisme c’est ... (il cherche un peu le mot) le communisme c’est une science ! »

Marx est certainement un savant, un scientifique, un héritier de Descartes et des Lumières – et Lénine de même. Mais tous les intellectuels marxistes ne peuvent pas être des savants comme eux, et dans bien des cas ils feraient mieux de s’abstenir d’essayer et de se borner à la vulgarisation. C’est en tout cas ce que j’essaye de faire dans le blog Réveil Communiste depuis 2007 (rubrique GQ) qui témoigne de ma lente et tardive assimilation de cette science, après que j’aie été longtemps égaré par les prestiges obscurs des discours de la post-modernité, de Nietzsche à Freud, d'André Breton à Claude Lévi-Strauss, de Gilles Deleuze à Jacques Lacan et de Jean-Luc Godard à Guy Debord. Bon !

On peut bâtir une théorie marxiste objective, froide, scientifique, engelsienne, et étrangère à la dialectique telle qu'elle a été pensée par Hegel (car la dialectique théorisée par Engels n’est pas la négation de la négation mais une métaphysique du devenir, un relativisme ontologique héraclitéen, complété par la pensée stratégique de Clausewitz).

Politiquement cette conception de la théorie qui permet des interprétations quelque peu scientistes peut aboutir à des paradoxes dangereux (comme de rendre le militant communiste si patient que n’importe quel programme édulcoré et toute alliance opportuniste finiront par faire l’affaire, ou comme par exemple de considérer, comme le faisait Labriola au début du siècle dernier, que le colonialisme était une étape nécessaire pour les pays attardés) et doit être complétée par une théorie politique venant de l’extérieur. Ici ce n'est pas la théorie qui vient au masses de l’extérieur, comme le voulait Lénine, mais l’action des masses qui vient de manière périodique imprévisible stimuler la théorie en lui bottant le cul . On constate d'ailleurs que les grands théoriciens marxistes apparaissent toujours comme en quelque sorte des hérétiques par rapport à "l'orthodoxie" du moment.

Comme les véritables théoriciens marxistes dialecticiens sont des dirigeants politiques victorieux et que leur compétence dialectique provient de leur expérience de la lutte sociale politique et militaire, les marxistes universitaires qui veulent l’enseigner malgré leur inexpérience de la chose ont une forte tendance à s’égarer dans la verbosité. Il vaut mieux alors faute de nouvelle théorie rigoureuse s’en tenir à la science d’Engels, fût-elle bâtie sur l’état des connaissances scientifiques et sur les théories de la science des années 1870.

La pensée marxiste qui se définit comme purement scientifique, comme celle qui est encore défendue par Lénine en 1908 dans Matérialisme et Empiriocriticisme, suppose de manière contradictoire l’existence d’un champ académique ou au moins d’une libre opinion scientifique situées au-dessus de la mêlée à qui on laisserait le droit de trancher (comme Trotsky sur un autre plan s’est adressé au philosophe Dewey pour arbitrer dans son conflit avec Staline devant l’opinion occidentale). Et comme les savants qui donnent le ton dans ce champ ne trancheront pas du bon coté, consciemment ou non, pour d’évidentes raisons de classe, il va falloir imprimer au discours révolutionnaire qui revendique sa scientificité un accent très dogmatique, simplement pour le faire entendre. Sinon, il ne sera pas même examiné « par les pairs ». Mais il sera rejeté, y compris par les savants d’extrême-gauche, comme l’astronome et communiste conseilliste Pannekoek, l’auteur critique de Lénine Philosophe .

Lénine dans sa défense du matérialisme, celui de Diderot, plus que celui de Marx, notait avec raison que les savants adhéraient à, et défendaient avec conviction toute sorte de philosophies mondaines, souvent idéalistes ou même spiritualistes, mais qu’ils les délaissaient au vestiaire pour reprendre un solide matérialisme méthodologique dès qu’ils passaient la porte de leur laboratoire.

Mais le scientisme lui-même est une de ces philosophies, pour laquelle la science est le « reflet » de la réalité (mais sur quelle sorte de surface réfléchissante ?) et Lénine en avait l’accent avant qu'il ne relise Hegel, quand sa dialectique était tirée de la théorie des sciences engelsienne. Et surtout avant que la guerre, la révolution et encore plus la pratique du pouvoir ne le fasse devenir véritablement lui-même.

La lutte pour le communisme – comme elle s’étend sur la longue durée qui dépasse de loin l’échelle de la vie des individus - a forcément un aspect éthique, si ce n’est même eschatologique et téléologique. Ce n’est pas une religion, mais ses protagonistes adoptent forcément envers un but qui transcende leur existence individuelle une attitude désintéressée qui ressemble à celle des religieux sincères dans leur foi (on admettra que les saints de cette sorte ne sont pas nombreux et un peu fous). La mort n’éblouit pas les yeux des partisans. Et pour de tels partisans, il n’est pas loyal de remettre en question le dogme nécessaire à la lutte (la lutte finale).

Lénine n’est pas l’auteur d’un texte sacré, mai s les peuples soviétiques, les peuples du reste du monde aussi, n’ont pas non plus érigé ses statues en vain. En conclusion, le marxisme n’est pas une religion, mais il n’est pas non plus une simple théorie scientifique, car pour cela il lui faudrait reconnaître un cadre épistémologique, dans lequel il pourrait être réfuté, et dans la lutte de classe il n’y a que la bataille et son résultat qui peuvent réfuter une théorie.