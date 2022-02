Canada : les contradictions du libéralisme autoritaire explosent

Note :

Le discours et les porte-paroles du mouvement populaire lancé par les routiers canadiens, qui ressemble aux Gilet Jaunes français, sont marqués à droite. Elon Musk tente de s'en approprier le leadership moral.

Ce n'est pas seulement à cause des dérives sociétales de la gauche intellectuelle qui s'est détournée des problèmes des gens ordinaires et s'est affichée comme un soutien objectif du "nouvel âge du capitalisme" , dont Justin Trudeau est un représentant caricatural. Or c'est aussi le gouvernement qui est allé le plus loin dans la répression des réfractaires à la vaccination, allant jusqu'à suspendre le versement des allocations de chômage aux non-vaccinés.

C'est aussi le résultat de la dissolution des solidarités de classes dans l'individualisme de masse consumériste, promu dans cette nouvelle phase du capitalisme. Le Canada est maintenant mis cul par dessus tête par des camionneurs fanfarons libertariens et anti-socialistes qui s'imaginent défendre la liberté avec un grand L contre les rouges qui auraient pris le contrôle du gouvernement - en tout cas c'est ce raccourci que montrent les médias. Ils ne se rendent pas compte que quand les riches n'ont plus peur des rouges, il n'y a plus de liberté pour personne.

Mais la critique gauchiste des 1% les plus riches, si elle est justifiée, manque le but car elle noie les antagonismes entre classes sociales pour tenter de singulariser un groupe de "méchants" responsable des malheurs du peuple, et les gauchistes qu'ils soient trotskystes, anarchistes, écologistes ou néo-orwelliens de manière générale tentent par tous les moyens de discréditer l'intervention de l'État et contribuent involontairement à cette dérive libertarienne qui abouti au néo-fascisme.

L'infiltration gauchiste dans la queue de comète des Gilet Jaunes n' a pas permis de redresser la barre : si le discours du mouvement en est devenu plus "clean" son influence et la sympathie populaire se sont réduites comme peau de chagrin. Car il n'est pas vrai que "tout le monde déteste la police".

GQ 7 février 2022