"Cold Revolution", le réalisme socialiste en Pologne : une exposition importante à Varsovie

Jerome Bazin

Je me permets de signaler quelques ressources en ligne à propos de l’exposition Cold Revolution / Zimna Rewolucja qui se tient à la galerie nationale Zachęta à Varsovie depuis le 27 mai, jusqu’au 19 septembre.

L’exposition rassemble près de 400 objets (peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies, films) de 7 pays différents d’Europe Centrale et Orientale, autour de la rapide et brutale transformation sociale qui a eu lieu dans les années 1950 dans le cadre des dictatures staliniennes et post-staliniennes. Le but premier est de faire voir des objets qui sont peu connus et qui nous paraissent visuellement intéressants, pour leur qualités plastiques et pour leur capacité à s'emparer de thématiques centrales de l'histoire sociale de cette région et de cette période.

Avec Joanna Kordjak, nous avons fait chacun une visite virtuelle des différentes salles de l’exposition :



https://zacheta.art.pl/en/mediateka-i-publikacje/zimna-rewolucja-spoleczenstwa-europy-srodkowo-wschodniej-wob-3

https://zacheta.art.pl/en/mediateka-i-publikacje/zimna-rewolucja-spoleczenstwa-europy-srodkowo-wschodniej-wob-2

Par ailleurs, l’introduction du livre (qui existe en polonais et en anglais) a été publiée dans la dernière lettre du musée :

https://zacheta.art.pl/en/mediateka-i-publikacje/kiedy-obrazy-patrzyly-na-robotnikow

Enfin, un programme d’événements accompagne l’exposition. Des conférences en ligne sur des sujets relatifs à l’exposition ont eu lieu (en anglais) et peuvent être réécoutées sur la page Facebook et Youtube de Zachęta:

https://www.youtube.com/channel/UCBKQ7ANt0roswLdjr7OBywg

Muriel Blaive a commencé en parlant des points de vue des différents acteurs sociaux de plusieurs pays sur l’insurrection hongroise de 1956. Aleksandra Kusa a ensuite présenté l’histoire des collections de la galerie nationale de Bratislava (constituées précisément dans les années 1950) et a évoqué les initiatives qui ont lieu maintenant dans ce musée autour du réalisme socialiste. Anna Hejmova a analysé les films et photographies consacrés aux chorégraphies des manifestations de masse des années 1950. Et Juliana Maxim a présenté ses nouvelles recherches sur l’architecture rurale pendant la collectivisation.

D’autres discussions sont prévues pour août et septembre, notamment sur certains artistes récurrents dans l’exposition, Ladislav Guderna, János Mattis-Teutsch et Aurél Bernáth. Enfin, plusieurs projections doivent avoir lieu à Varsovie : le cinéma d’animation en Tchécoslovaquie, les films hongrois des années 1950 consacrés aux minorités nationales, les films amateurs en Pologne et Tchécoslovaquie, le film est-allemand Destins de Femmes (1952), les films chinois et mexicains des années 1950 conservés en Pologne.

Les informations sont disponibles sur le site de Zachęta et sur sa page Facebook.