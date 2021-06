La croisade belliciste anti-chinoise dans l'Obs

Incroyable extrémisme d'une fausse ex-gauche qui n'estime plus devoir faire au moins semblant de recouper les informations, de séparer l'information du commentaire et de présenter les opinions dans leurs contradictions. Le libéralisme (mais pas le néolibéralisme néoconservateur !) est mort et bien mort !!! Mort dans le centre gauche comme dans le centre droit ...Comme après 1929, il semble que les classes moyennes "centristes" en danger de lumpenisation passent directement à l'extrême droite en dépassant sur la droite les vieux conservateurs, si, pour reprendre la définition de Dimitrov, on entend par extrême droite avant tout un lien privilégié avec l'impérialisme et la politique de guerre, avant même le parti unique hiérarchisé et le racisme. Nous voilà partis pour l'espionite !