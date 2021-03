Appel de 137 femmes franco-syriennes pour la levée du blocus de la Syrie

A l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, nous, Franco-Syriennes de toutes confessions et toutes générations, grand-mères, mères, épouses, filles, petites-filles, sœurs, parentes ou amies qui vivons en France tout en ayant également de la famille ou des amis proches résidant dans cette Syrie qui nous est si chère, exprimons toute notre solidarité avec le peuple syrien, les femmes et les enfants en particulier qui depuis dix ans ont payé un très lourd tribut à la guerre. Nous avons une pensée spéciale pour toutes ces femmes, toujours en première ligne, dans la vie quotidienne, le monde du travail, la charge des enfants et la lutte contre le terrorisme.

Collectif

Comme tant et tant de binationales de toutes origines, nous sommes attachées en même temps à la France et à notre pays de naissance. On nous pardonnera donc de clamer combien nous sommes profondément blessées du traitement réservé à la Syrie. Il n’est plus possible de taire l’interminable calvaire de la population : elle a déjà subi les affres d’un conflit plus long que les deux guerres mondiales, avant d’être accablée par un blocus total et des sanctions qui l’affament et l’asphyxient, la privant d’électricité, de chauffage et de soins, interdisant même tout transfert d’argent pour aider les familles. Comme si tout cela ne suffisait pas, les forces d’occupation se sont acharnées à multiplier les incendies criminels des récoltes, les vols et les pillages. Alors qu’en 2011, le pays était auto-suffisant pour tous ses besoins essentiels, y compris en médicaments, énergie et nourriture, la situation humanitaire est alarmante et le Programme Alimentaire Mondial tire la sonnette d’alarme pour 12,4 millions de Syriens qui s’enfoncent dans l’insécurité alimentaire.

Faudra-t-il trente ans, comme dans le cas irakien, pour que l’on reconnaisse le caractère criminel voire génocidaire de toutes ces mesures qui se sont accumulées au fil des années ?

Nous, Femmes Franco-Syriennes, appelons haut et fort à la levée totale du blocus sur la Syrie, qui va bien au-delà d’une punition collective dont on ne dit pas le nom, puisqu’il trahit une volonté délibérée de mise à mort d’une population, dans un silence assourdissant qui ne fait qu’intensifier notre colère devant un tel acharnement et notre honte face à une telle souffrance.

Premières 137 signataires

Myriam ABDENOUR (retraitée de l’Ambassade de France en Syrie) – Maylis ABADO (infirmière) – Intissar AHMAD (retraitée) – Rose AIN MELK (secrétaire médicale) – Nayla AJAMANE (professeur) – Claude ALBARET – Hala AL FRIJATE (pharmacien) – Anna AL HADDAD (pharmacien) – Mouna ALNO NAKKHAL (pharmacienne biologiste) – Raja AL KHOURY (praticien attaché biochimie) – Houda ALTOM MOUSSA (restauratrice) – Mouna AHDAB HAMMAD (professeur retraitée) – Eva AFIF (Dr. en littérature arabe) – Claude AKHRASSE-MARZLOFF (restauratrice de faïences) – Maya AKHRASSE (secrétaire de rédaction) – Rimaa AL FARES (médecin gynécologue ) – Loudi AL ISSA (médecin gynécologue) – Taline ALISSA (chargé d’affaire) – Mouna ALJALA (pharmacienne en formation) – Buthaina AL RAHEB (médecin radiologue) – Kholoud AL RAHEB (médecin anesthésiste/réanimateur) – Lamys AMRO (psychiatre) – Geneviève ANTAKI (pharmacienne biologiste) – Roueida ALKHOURY (cadre administratif) – Dahouk ALKHOURY – Rita BADRA DE MEULEANARE (secrétaire d’association) – Raghad BAGHDADIAN (pédiatre) – Marie Louise BANI JARID (traductrice experte) – Nahed BARAKAT (médecin) – Salwa BARJOUD (juriste et chef d’entreprise) – Roueyda BARSA (professeur) – Lina BASIL AL TABARA (secrétaire administratif) – Maisa BATEH SELHAMI (journaliste) – Sylvie BENTINJANEH – Rita BENTINJANEH MASSOUD (femme d’affaires) – Maha BILLACOIS (professeur retraitée) – Marie Kadi BOUTROLLE (psychologue thérapeute) – Mary BRAIKEH – Ghada CARDOT – Leali CHAHINE – Fadia CHATILA (chirurgien dentiste) – (Christiana CHIANDUSSI – Rana COUDERT – Reem DAKKAK (docteur en immunologie et chercheur) – Emma DAHBAR (déléguée médicale) – Roula DALAL (professeur de dessin) – Natacha DAOUD (ingénieur chercheur) – Safa SAKER DELYE (Dr. en biologie) – Kawkab DOUNA (traductrice) – Salam DOUNA (enseignante) – Lena BADRA DUCASSE (Dr. en pharmacie) – Zaha EL ESBER MOURAD (mère au foyer) – Houda ELIAS ALKHOURY (médecin gynécologue) – Neirouz FAHD (vice-présidente de l’association France-Syrie) – Ramia FAHED-CHADEAU (bibliothécaire) – Mays FALLOUH (ingénieur) – Rafka FARAH (psychologue) – Rania FARAH (cadre RH) – Rima FARES (gynécologue) – Georgette BRIMO GARNES (directrice de centre social retraitée) – Nadia GAIDDON (conseillère retraitée) – Rania GHANNOUN GUILBERT (pédiatre) – Marie-Thérèse HADDAD CHAMBARTEAU (retraitée du secteur bancaire) – Norma HAKIM (chargée de relations publiques retraitée) – Ghoroub HALLAK – Rama HAMATI (comptable) – Nicole HATAHET – Rodi HATAHET (décoratrice) – Nada HOCHE HELOU (dessinatrice industrielle) – Souad HUBERT (conservateur général) – Maya IRVINE – Marah IBRAHIM (traductrice/enseignante) – Dalal IBRAHIM (ingénieur) – Laetitia ISSA (traductrice) – Amira JAAFOURI (praticienne hospitalière, neuro-psychiatre) – Widah JABBOUR (médecin gynécologue) – Lara JABBOUR (accompagnante d’élèves en situation de handicap) – Jeannette JBARA (employée administrative) – Abir JOSEPH (médecin endocrinologue/diabétologue) – Dana JOSEPH (élève avocate) – Roula ZEIN JOXE ( journaliste) -Loudi KAHWACH ALISSA (médecin gynécologue-obstétricienne) – Jeanette KANAKRI (professeur de français retraitée) – Marie KASSAB DUPRAT (infirmière retraitée) – Ketty KASSAB (médecin) – Rania KASSATLI (institutrice) – Hiam KASSIS (pharmacienne) – Carole KHALAF (pharmacienne) – Dina KHOURY (professeur de langue arabe) – Lina KHOURI (pharmacienne) – Lydia LAFAYE – Mona LARSEN (enseignante) – Brigitte LEBOUVIER (médecin gynécologue) – Tala L’EVÊQUE (juriste /cadre bancaire) – Rima LOUIS (femme au foyer) – Raifah MAKDASSI FARKOUH (médecin) – Maya MALLET (pharmacienne) – Yara MASSARANI (chirurgien dentiste) – Aznive MAZMANIAN – Ayssar MIDANI (consultante en systèmes d’information et présidente de Nosstia) – Rania MORRON (juriste) – Faten MOUALLA – Marcelle NADIM SLEIMAN – Dima NASR – Cedra NASR (étudiante) – Marie-Hélène OSTA (éducatrice spécialisée) – Samar RAHME (architecte) – Roula REFKA DAOUD (assistante de direction) – Jihane HATAHET RAIMBAUD (épouse d’ambassadeur de France à la retraite) – Laïla HATHOUT (retraitée du secteur de l’assurance) – Virginie SABBAGH-ALLARD – Fidaa SAFADI (traductrice employée) – Ikrame SANA (biologiste) – Sarah SALLOUM ASSOUAD (médecin oncologue) – Nora OBEID SANDERRE (commerciale retraitée) – Christine SAYEGH (avocate) – Nadine SAYEGH ZELHOF (professeur de langues) – Samar SAAD (auteure/traductrice/enseignante) – Amal CHAR TABARLY – Safaa TAHA (retraitée de l’UNESCO) – Brigitte TAHHAN (IA-IPR d’arabe honoraire) – Lama TAKLA (médecin) – Najwa TELLO (Dr en pharmacologie) – Randa TELLO (directrice artistique) – Hanaya TELLO (statisticienne médicale) – Nadine TISSOT (pharmacienne) – Marie-Lina TOUBIA (médecin gynécologue) – Fadwa TRABULSI (architecte) – Sawsan TRABULSI (femme au foyer) – Francine VALLEIX – Marie-Ange VELASCO – Lina ZAHER (employée de banque) – Christine ZAHR (étudiante) – -Amélie ZENIE – Marie ZENIE – Tania ZENIE – Rasha ZGHEIB ZAHWA (ancienne diplomate) – Claire ZIZ (retraitée).