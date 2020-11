Message transféré par Bruno Drweski :



Objet : Qui est le plus complotiste ?

>

> Réaction à l'article du Monde "Covid-19 : Comment contrer la vague complotiste ?" paru dans Le Monde du 18 novembre, page 10, article qui fait feu de tout bois contre « la vague conspirationniste qui ne cesse de déferler en France depuis la mise en ligne du documentaire militant Hold up ».

>

> Commentaire publié sur le site du quotidien.

> Marc-Antoine

>

> Cet alarmisme contre le danger que représenterait pour la démocratie la diffusion de "thèses conspirationnistes" me semble très exagéré et je trouve un peu suspect d'arrières-pensées politiques cet appel à la mobilisation générale pour contrer cette "déferlante". Cela m'amène à poser quelques questions simples au sujet de complotisme :

>

> Qui est le plus complotiste, celui qui croit que Navalny a été empoisonné au novitchok sur ordre du Kremlin ou celui qui croit qu'il n'a pas été empoisonné ?

>

> Qui est le plus complotiste, celui qui croit que la défaite inattendue d'Hillary Clinton en 2016 est due à une conspiration russe ou celui qui croit que l'ingérence russe n'a joué aucun rôle dans son échec à devenir la première femme élue présidente des Etats-Unis ?

>

> Qui est le plus complotiste, celui qui croit que Trump est une marionnette de Poutine ("Putin's puppy") ou celui qui croit que la Russie n'a eu aucune influence sur les décisions prises par Trump dans le domaine de la politique internationale durant son mandat ?

>

> M-A. C.

Et on pourrait rajouter à cette évidence des tonnes d'autres événements. On ignore chez les "anticomplotistes pro-systémiques" tout simplement l'histoire de l'humanité. Toute la vie politique, dès lors que des masses politisées ne s'emparent pas des questions politiques, n'est qu'une suite d'entre-sois, d'intrigues, de cercles restreints et donc de complots, parfois légaux, parfois illégaux, y compris dans ce que nous appelons souvent à tort des "démocraties" ...car la démocratie, c'est le "pouvoir du peuple", et pour pouvoir exercer le pouvoir il faut vouloir être informé et pouvoir être informé, donc en permettant de recevoir des informations confrontées et recoupées hors des cercles de pouvoir médiatiques, politiques et surtout ECONOMIQUES. ...N'importe quel enfant sait bien que tel n'est pas le cas dans des démocraties où la mobilisation de citoyens sans moyens face aux machines de cercles privés est rendue, sauf insurrection populaire organisée, impossible. ...heureusement, nous avons pour nous réjouir, l'exemple actuel de la Bolivie qui prouve que c'est parfois possible. BD

Voir l'exemple USA, " la plus grande démocratie du monde" :

https://www.youtube.com/watch?v=lVuN_hVabBg