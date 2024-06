La haine du « R-haine » est elle une bonne haine ?

Dans le prolétariat qui vote en France en 2024, le RN est majoritaire, ce qui sème la panique chez beaucoup de militants de gauche, et développe chez eux la « haine du R-haine », ce qui ne risque pas de convaincre les prolétaires en question de changer d’avis.

Les antifascistes des années 1930 et 1940 s’opposaient aux fascistes et aux nazis certes parce qu’ils rejetaient leur programme politique, les jugeaient répugnants sur le plan moral et qu’ils condamnaient leur racisme ostentatoire et leurs pratiques terroristes, mais ils les haïssaient quand ils le faisaient - ce n’était pas le cas de Gramsci, pourtant emprisonné par Mussolini - pour une autre raison : parce que fascistes et nazis était déterminés à briser les grèves, à exercer ouvertement la terreur contre les militants ouvriers et des partis de gauche, à les battre et les humilier, à leur faire avaler de l’huile de ricin, à les tuer, et que c’était même leur raison d’être, c’était la raison pour laquelle ils étaient payés par les grands patrons.

On ne hait sainement et intelligemment que des gens dont on connaît clairement par expérience directe le caractère dangereux et non parce qu’on les condamne moralement : ce n’était pas les journalistes et les professeurs, mais l’expérience concrète dans la rue qui leur avait appris à redouter les fascistes, à les haïr et les combattre.

La haine construite par les médias, et la culture scolaire, quelqu’en soit l’objet, est d’une toute autre nature, fondamentalement perverse.

Les antifas d’aujourd’hui sont complètement différents des prédécesseurs qu’ils se revendiquent : ils haïssent sur commande des gens dont ils ignorent tout. Ils se sont construits un adversaire abject fantasmé, qui est le reflet inverse de l’image flatteuse qu’ils se font d’eux-mêmes, et estiment qu’ils ont le droit de prendre l’initiative de la violence contre lui, d’empêcher qu’il s’exprime librement, et plus encore de réclamer de la part du pouvoir bourgeois des mesures de répression policières et judiciaires contre cet adversaire.

Cette culture politique du gauchisme contemporain utilise le récit historique des années 1930 comme une excuse pour ostraciser une bonne partie du peuple en France et dans les autres pays occidentaux, comme si elle voulait « dissoudre le peuple », comme aurait dit Brecht.

Brecht critiquait avec cette formule l’action des autorités de la RDA où il vivait dans les années 1950, quand ce pays en formation était effectivement gouverné par une mince couche de résistants antinazis endurcis dans la lutte, placés par la victoire soviétique en surplomb au-dessus des masses allemandes, masses qui avaient été nazifiée dans un passé récent – et envers lesquelles l’attitude intolérante et répressive, et la construction du mur pouvait s’expliquer et se justifier. Rien de tel en France aujourd’hui.

L’extrême-droite en effet a progressé dans les élections depuis les années 1980 en récupérant des thèmes de campagne d’origines diverses qui ne sont pas ceux de ses prédécesseurs d’avant-guerre : sécurité, refus de l'immigration, de l'assistanat … qu’on soit d’accord ou non avec les idées sur ces questions reprises par le RN et qui sont très répandues dans les masses, elles n'ont rien à voir avec le fascisme, c'est à dire le racisme assumé, le suprématisme blanc, le nationalisme belliciste, le collaborationnisme, le colonialisme, la pratique revendiquée de la torture, la dictature du chef charismatique et l’antisémitisme. Et cela dans une société où la mentalité autoritaire et sa valorisation idéologique ont complétement disparu, pour être remplacées par une culture de la victimisation au nom de laquelle la haine des autoritaires ou présumés tels est légitime et même recommandée.

La haine du R-haine, c’est à dire des foules qui votent pour lui, est donc une pratique d’amalgame hystérique qui ne vaut pas mieux que la haine qu’elle veut contrer, et elle devient une sorte de racisme qui ne dit pas son nom contre un adversaire construit de toute pièce qui ressemble fort à la haine antisémite d’avant-guerre qui reconstruisait ad-hoc la figure du juif pour pouvoir le haïr.

Les persécutions racistes se produisent dans les sociétés modernes quand des masses ont été convaincues que d‘autres masses distinctes culturellement et reconnaissables représentent un danger existentiel. Les antifas actuels craignent les gens ordinaires qui votent pour le RN comme un tel danger, et ils vont utiliser leur influence dans des médias qui leurs sont fondamentalement favorables par préjugé de classe pour les stigmatiser et les ostraciser, à la manière du maccarthysme anticommuniste américain, dans un premier temps, et plus avec les possibilités de contrôle social technologique qui se sont développées dans le monde actuel.

Ainsi aujourd’hui avec une logique similaire que la dénonciation de l’antisémitisme attribué à LFI au moment même où Israël commet des massacres de masse à logique génocidaire contre Gaza n’est qu’une manière perverse de diaboliser des adversaires politiques considérés à tort ou à raison comme dangereux pour l’ordre établi, et de propager la haine des Arabes et des musulmans. Certaines des victimes de ces amalgames entre antisémitisme et antisionisme ont pourtant sympathisé avec les pratiques des antifas quand elles ne les ciblaient pas.

Ainsi en renvoyant dos à dos RN et LFI tente-t-on de sauver aujourd'hui le consensus politicien européen et atlantiste en manipulant la "haine de la haine", contre les prétendus extrêmes des deux cotés.

Fidel, et Pasolini ont chacun de leur coté averti en leur temps que si le fascisme revenait, il le ferait sous le masque de l’antifascisme.