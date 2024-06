Contre qui voter les 30 juin et 7 juillet ?

Dans le contexte des élections législatives précipitées par Macron après sa défaite aux européennes, qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains.

On va nous refaire le coup du "front républicain" contre l'extrême droite, pour brouiller les cartes.

Il faut donc proclamer avec force que l’unique priorité, la priorité stratégique absolue du moment est de voter aux deux tours contre tous ceux qui soutiennent ou qui laissent faire l’escalade délirante en cours de la guerre de l'OTAN contre la Russie et de la guerre programmée à courte échéance contre la Chine, qui mettent en danger notre existence même : macronistes, socialistes, verts, résidus de la droite historique, etc. sauf quand leur défaite est certaine.

Au cas fréquent où le second tour opposerait deux candidats rivalisant de zèle en la matière, s'abstenir.

On pourra voter pour des candidat PCF ou LFI là où c’est possible, bien qu’ils aient été insuffisants depuis 2022 sur la question de la paix, la question stratégique qui détermine toutes les autres.

Au premier tour certains candidats souverainistes « des deux rives » anti UE et anti OTAN peuvent se présenter à visage découvert, dans ce cas on pourra voter pour eux.

La victoire du RN est envisageable, et c’est bien pour cela que Macron espère manipuler un sursaut réactif du soi-disant "peuple de gauche" en sa faveur. En lançant un faux débat hystérisé sur les dangers de l'extrême droite, on dissimule le vrai danger d'une autre échelle, le projet de la guerre mondiale qu'il alimente et qu'il partage avec le militant pro-guerre Raphaël Glucksman, et on espère faire signer au peuple français un chèque en blanc pour les aventures militaires les plus dangereuses et les moins justifiées.

Si cette victoire a lieu, elle a toutes chances d’être un non-événement, comme le montre le bilan de l’extrême-droite parvenue au pouvoir dans divers pays, et non des moindres, notamment en Italie. Mais elle contribuerait à affaiblir les bellicistes, et dans le meilleur des cas, elle pourrait contribuer, par le signal involontaire qu'elle donnerait à Washington, Londres et Bruxelles, à enrayer l’escalade contre la Russie.

Sans garanties qu'elle agisse véritablement dans ce sens. Mais elle vaudrait toujours mieux que Macron et le camp exterminaliste impérialiste qui sait ce qu'il fait et qui nous conduit directement vers le gouffre pour tenter de prolonger la domination en phase terminale de l'Occident sur le reste du monde.

Ce n'est plus le moment de faire les délicats. C'est de la survie à court terme de l’humanité dont il est question et tout ce qui peut y contribuer doit être fait.