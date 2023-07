Macron roule des mécaniques dans le Pacifique - quitte à provoquer le Dragon

Bulletin Comaguer 527

29 juillet 2023

PROJECTION DE PUISSANCE

Sous cette appellation proprement jupitérienne la France (plus exactement l’État français) participe à l’opération PEGASE 23.

Découverte à travers un fait divers : L’accrochage au sol -sans gravité - de deux avions militaires gros porteurs, l’un français, l’autre canadien sur la base militaire étasunienne de l’ile de GUAM *, l’opération PEGASE 23 est décrite sur le site du ministère des Armées (voir ci-après)

Ce document est très explicite :

Sur l’assujettissement de la France aux États–Unis. Outre les états anglo-saxons la France s’affiche comme un vassal zélé qui entretient des relations étroites avec les membres camp américain dans la zone indopacifique (Malaisie, Singapour, Japon du Sud, Corée du Sud) et pour certains d’entre eux acheteurs d’avions militaires français (Rafale) ou européens (Airbus). La France dispose dans la région d’une flotte de guerre basée à Papeete et commandée par ALPACI (Amiral Commandant le Pacifique) dont le champ d’activité s’étend de Singapour à la côte Ouest des 2 Amériques et à l’Antarctique. Pour contrôler cet immense espace il dispose en permanence de deux frégates, l’une basée à Nouméa, l’autre à Papeete.

Sur l’intensification de la politique colonialiste de la France dans le Pacifique dont les régiments coloniaux après s’être entrainés avec les Marines étasuniens ont en suite effectué des parachutages sur la Nouvelle Calédonie au moment même où Macron visitait la Kanaky.

Indépendantistes vous êtes, comme nous, prévenus. La démonstration vient d’être faite : partant de France, l’armada aérienne coloniale peut 72h plus tard s’emparer militairement de l’ile. Il s’agirait d’un acte d’agression condamné par la Charte des Nations Unies sur un territoire à décoloniser. Ce serait la répétition dramatiquement élargie du massacre d’Ouvéa.

Quelques précisions techniques sur les appareils : l’A400M gros porteur fabriqué par Airbus, plus petit l’A330 MRTT est un gros porteur souvent utilisé comme avion ravitailleur en vol

Pour les curieux qui voudraient estimer le coût de PEGASE 23 prendre comme base de calcul l’heure de vol de Rafale (entretien compris) 45000 Euros. Vous avez le nombre d’appareils, les heures de vol et une estimation des trajets autour de 20000 km aller retour en moyenne. L’heure de vol de l’A400M serait du même ordre de grandeur. Prenez cinq minutes, ça vaut la peine, c’est vous qui payez !





*l’ile de GUAM est une petite ile du Pacifique où est installée la base US Andersen qui a été qualifiée d’ile porte-avions









PEGASE 23 – Point d’étape sur le début de la mission de projection

Direction : Opérations / Publié le : 13 juillet 2023

Le 25 juin, la mission PEGASE 2023 a déployé 6 Rafale, 3 avions A330 MRTT Phénix et 2 avions A400M Atlas depuis la base aérienne 125 d’Istres, sur l’île de Guam. Cette mission de projection de puissance favorise le renforcement de partenariats avec les nations de l’Indopacifique et des escales valorisées. En outre, l’armée de l’Air et de l’Espace a participé à des exercices interarmées et interalliés dans le cadre de l’exercice NORTHERN EDGE, conduit par les États-Unis.

Retour sur la phase de projection

La phase de projection à plus de 11 000 kilomètres de la métropole s’est étendue sur 30 heures. Le 25 juin, quatre Rafale, deux A330 MRTT Phénix et un A400M Atlas se sont posés sur la base aérienne de Subang en Malaisie, tandis que six Rafale, trois A330 MRTT Phénix et deux A400M Atlas se sont posés sur la base aérienne de Paya Lebar à Singapour. Lors de ces escales valorisées, les équipages ont mené des vols conjoints avec les nations partenaires. Alors que les 7 aéronefs en escale en Malaisie ont rejoint la France quelques jours plus tard, le dispositif basé à Singapour a poursuivi son déploiement vers la base américaine d’Andersen, à Guam. Les onze aéronefs s’y sont posés 72 heures après le départ de France.

Près de 200 aviateurs ont pris part à un continuum d’exercices interarmées et interalliés depuis Guam et Palau pour le niveau tactique et depuis Hawaï pour le niveau opératif. Parmi ces exercices, NORTHERN EDGE a été conduit par le commandement américain pour le Pacifique. Depuis Guam, les Rafale, A330 MRTT Phénix et A400M Atlas français ont mené des vols conjoints avec les partenaires américains, britanniques, canadiens, australiens et japonais. Les Rafale ont ensuite effectué des missions de combats à vue.

Trois Rafale détachés à Palau

Le 7 juillet, trois Rafale ont été projetées sur l’île de Palau, à 1300 kilomètres de Guam. Sur place, un camp autonome et agile a été monté par les Français comprenant des lots techniques pour les Rafale et des systèmes d’information et de communication pour coordonner les missions. Aux côtés de leurs homologues de l’US Air Force, les équipages chasse ont travaillé la fighter integration, l’interaction entre les Rafale et F35.

L’A400M sur tous les fronts

Au même moment, depuis la base aérienne d’Andersen à Guam, les équipages des A400M Atlas se sont exercés à l’évacuation humanitaire, au transport tactique, au vol en patrouille, au largage de colis, à la qualification element leader et à la recherche et sauvetage en mer. Ce dernier entraînement a eu un écho immédiat puisque le 10 juillet un A400M Atlas français a été déclenché sur une mission réelle, en renfort des gardes côtes américains. Cette mission a permis de relocaliser puis d’assister un bateau en détresse moteur et ses onze passagers. L’A400M a réalisé la mission avec succès en repérant le navire de nuit en moins de 20 minutes, et a gardé le contact visuel et radio pendant 5 heures.

PEGASE 23 en appui des forces de souveraineté française

En parallèle, un A330 MRTT Phénix projeté sur PEGASE 23 a effectué une rotation vers la Polynésie française pour acheminer une compagnie du Régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Polynésie (RIMaP-P) vers Hawaï, pour une semaine d’entrainement avec le Marines Corps. Quelques jours plus tard, un A400M Atlas s’est envolé de Guam en direction de la Nouvelle-Calédonie pour effectuer des largages de parachutistes.

Depuis leur arrivée à Guam, les Rafale comptabilisent une cinquantaine de sorties, les A330 MRTT Phénix une vingtaine et les A400M, neuf. La mission PEGASE 23 illustre la capacité de projection de puissance de la France. Ce déploiement opérationnel témoigne de la qualité de la coopération entretenue entre les partenaires de l’Indopacifique et la France. Nation riveraine et souveraine du Pacifique, la France démontre finalement son engagement dans la protection de ses territoires et de sa population.

Souhaitant garantir sa souveraineté et celle de ses partenaires régionaux, la France assure une présence continue à travers un engagement régulier de ses forces armées qu’illustre la troisième édition du déploiement de l’armée de l’Air et de l’Espace avec PÉGASE 2023. La capacité de projection de l’armée de l’Air et de l’Espace permet à la France de rallier les antipodes en moins de 72h. En autonomie complète ou bien avec l’appui de ses partenaires, la projection de puissance dans la zone témoigne de l’aptitude de la France à intervenir sous court préavis à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole au profit de ses territoires et de ses partenaires, pour faire face aux différentes crises et sources d’instabilités régionales.

PEGASE 23 – Escale valorisée en Corée du Sud

Du 24 au 26 juillet, les aviateurs déployés sur la mission PÉGASE 23 se sont déployés en Corée du Sud depuis l'île de Guam, avant de s’envoler vers le Japon. Cette étape a marqué le lancement de la troisième phase du déploiement. Le 24 juillet, le détachement stationné sur la base américaine d’Andersen à Guam s’est scindé en trois. La ré-articulation du dispositif aérien prévoyait le déploiement de 2 Rafale, 1 A400M et 1 A330 MRTT Phénix de s’envoler vers la Corée du Sud.

