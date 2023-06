Vladimir Poutine en mode Nicolas II

Document envoyé par Axel Moumbaris. Le VKPB est un des partis communistes en Russie.

Il serait grand temps qu'elle finisse cette affaire ! (ndgq)

https://vkpb.ru/index.php/lenta-novostej/item/3402-o-sobytiyakh-na-yuge-rossii-i-videoobrashchenii-prezidenta-v-putina



Sur les événements dans le sud de la Russie et le message vidéo du président V. Poutine



V. Poutine est resté fidèle à lui-même et n'a pu s'empêcher de jeter une pierre au passé soviétique, accusant la révolution de «1917» de l'effondrement du «pays». Il est à noter qu'il n'a pas comparé les événements d'aujourd'hui avec août 1991 et l'effondrement de l'URSS - puisqu'il a lui-même participé à cette affaire. Il pourrait rester flou - de quel type de révolution de 1917 il parle - février ou octobre. Pourtant, chez les réactionnaires (rêveurs de la «renaissance» de la Russie tsariste), ces deux révolutions se confondent dans leur tête.

Mais, bien sûr, en tant que conservateur obstiné, Poutine préfère toujours ne pas remarquer que le régime tsariste en 1917 était pourri et historiquement obsolète, que sa chute ou sa transformation était historiquement inévitable, qu'il n'était plus possible de «tout laisser tel quel».

Cette position de Poutine est naturelle - car, après avoir reconnu la décadence et la ruine historique du régime tsariste, il faudra réfléchir aux processus actuels de décadence politique et à la nécessité de changements ... Et il veut «tout laisser tel quel est», ne rien change, ne réalisant pas que des changements sont mûrs.

Et il est déjà évident qu'après les événements actuels, la Russie, son régime politique ne sera plus le même qu'hier, quel que soit le vainqueur de la confrontation actuelle. Il est impossible de ne pas changer. La question est, ces changements seront-ils pour le meilleur ou pour le pire?

Éditorial VKPB.ru

24 juin 2023