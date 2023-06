Comment la Russie est devenue la vache à lait des puissances occidentales

Envoyé par Bruno Drweski

https://en.topwar.ru/219232-kak-gorbachev-i-elcin-zagnali-rossiju-v-dolgovuju-kabalu.html

Donateur de l’Occident

L’effondrement de l’Union soviétique s’est accompagné de l’asservissement de notre pays, qui est devenu une vache à lait de l’Occident (How Russia was made a cash cow of the West) et d’une partie de l’Orient. Depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, au moins 25 milliards de dollars ont été retirés de la Russie chaque année. Et ce chiffre n’a cessé d’augmenter. Cette situation perdure même aujourd’hui, alors que tout l’Occident collectif se bat contre nous. Ainsi, en 2022, les citoyens russes ont retiré une somme d’argent record du pays. À la fin de l’année, les sorties nettes de capitaux s’élevaient à plus de 250 milliards de dollars.

Il semble qu’à l’échelle du système capitaliste, 25 milliards de dollars, ce n’est pas grand-chose. Il y a des milliers de milliards qui circulent. Cependant, le fait est que ces capitaux sont d’une certaine manière liés. Il ne s’agit pas d’argent pur, mais d’actions, d’obligations, de transactions, de contrats, etc. Et l’argent pur et l’or ont été et sont exportés de Russie. Par conséquent, chaque dollar, euro ou rouble-or retiré de Russie a eu un effet considérable. Il tirait une douzaine d’unités financières ordinaires, “connectées”.

Le fait est que les capitalistes russes, les oligarques, ont acquis la monnaie à la suite de la vente de ressources, de propriétés, d’équipements, de biens, de technologies à des prix très réduits. Toutes ces ressources, qui constituent l’énergie de l’économie, ont permis à l’Occident d’éviter temporairement une nouvelle vague de la crise du capitalisme, qui mûrissait déjà et avait commencé à se manifester dans les années 80. Le pillage de la Russie (“Opération El Dorado”) a retardé le début d’une nouvelle Grande Dépression pendant une courte période.

Gorbatchev conduit le pays à l’esclavage

La plus grande proie de l’Occident était les réserves d’or de l’URSS-Russie. Pour la deuxième fois après le vol des réserves d’or de l’Empire russe, l’Occident a pu voler son or à la Russie. En 1990, l’URSS possédait 2 300 tonnes d’or. C’est deux fois plus que dans la Russie tsariste. En décembre 1991, lorsque le groupe d’Eltsine, après avoir mis à mort l’Empire rouge, a finalement pris le pouvoir, dans le plus grand fragment – la Fédération de Russie, il ne restait plus que 240 tonnes de métal précieux dans les entrepôts.

C’est-à-dire que Gorbatchev a simplement cédé les réserves d’or de l’URSS: ils l’ont mangé, l’ont donné pour l’achat de vieux produits occidentaux périmés. À la fin de l’URSS, un déficit a été organisé artificiellement, lorsque des convois de camions ont simplement déversé de la viande et du poisson dans des ravins. Et les rayons étaient vides. Les gens étaient effrayés par le spectre de la faim. En fait, ils ont répété l’opération pour organiser la révolution de février, lorsque le pain bon marché a soudainement disparu à Petrograd. Bien qu’il y ait beaucoup de nourriture et de céréales dans le pays. C’était suffisant pour tous les Troubles, et la masse a été éliminée par toutes sortes d’interventionnistes.

Ainsi, en URSS, la sécurité alimentaire était pleinement assurée. Il y avait d’importantes réserves stratégiques en cas de guerre mondiale. Mais les saboteurs, préparant l’effondrement du pays, ont organisé une pénurie locale, ainsi que des files d’attente pour le tabac, l’alcool et d’autres marchandises. Les gens étaient effrayés et tombaient facilement dans le piège des histoires de toutes sortes de charlatans, de démocrates, de nationalistes. En particulier, en Ukraine, des histoires ont été racontées selon lesquelles dès qu’ils quitteront l’URSS, il y aura beaucoup de lard et de vodka, et ils seront également vendus à l’Occident pour obtenir des devises fortes. Le pays prospérera. En fait, les bons vœux ont conduit l’Ukraine russe en enfer.

En conséquence, les réserves d’or du pays, qui avaient été accumulées même pendant les années de la dure Grande Guerre patriotique, ont été retirées et mangées, données pour des produits occidentaux périmés. De plus, c’est Gorbatchev et son équipe qui conduisent le pays dans le piège de la dette. Au lieu de mobiliser les ressources du pays pour le développement, Moscou commence à contracter des emprunts. Nous en avons pris pour 70 à 80 milliards de dollars. À cette époque, c’était une somme énorme.

Avec cet argent, il aurait été possible de construire plusieurs technopoles à partir de zéro. De lancer plusieurs projets d’exploration spatiale, capturant complètement ce marché prometteur. De prolonger le nouveau Transsibérien-2. D’étendre le corridor de transport Baltique – Volga – Mer Caspienne – Golfe Persique. Après que l’Occident a coupé la plupart des projets occidentaux de transport, de carburant et d’énergie, la Fédération de Russie revient maintenant à cette idée.

C’est-à-dire que même sur la fin l’URSS avait les ressources, l’or, pour mener à bien une modernisation à grande échelle du pays, en particulier l’infrastructure de transport, l’industrie spatiale. Lancer un certain nombre de projets gigantesques à moitié oubliés et reportés. Creuser un tunnel jusqu’à Sakhaline ou construire un pont. Construire la route transpolaireTranssib-2 afin d’avoir une connexion à part entière entre la partie européenne du pays et la partie orientale.

Cependant, l’or a simplement été mangé et gaspillé.

Et le crédit de 80 milliards de dollars est allé sans but ni sens. Certains ont été mangés à nouveau, d’autres ont été « maîtrisés », et ils sont retournés en Occident. Et la Russie s’est retrouvée dans la servitude pour dettes. Gorbatchev et leurs héritiers n’ont rien construit avec ces énormes fonds. Certains des prêts étaient bloqués – ils ne donnaient pas d’argent, mais des machines et du matériel. De plus, ils ont fusionné des produits périmés, des ordures. La plupart d’entre eux sont restés dans des entrepôts, sont devenus de la ferraille.

Ainsi, l’argent sous Gorbatchev a été soit simplement mangé, soit dépensé sur des biens inutiles, ou volés, retirés sur des comptes étrangers. C’est-à-dire que l’Occident a rapidement récupéré ces fonds. Et notre État est devenu débiteur sans vraiment rien recevoir.

Sous Eltsine, cette célébration de miracles pour les maîtres de l’Occident et leurs complices russes s’est poursuivie. Dans la Fédération de Russie « souveraine » en 1991-1999 démembré, volé Russie a accumulé des dettes de plus de 70 milliards de dollars. Avec le même résultat nul pour l’État et le peuple. Naturellement, les « partenaires occidentaux » et leurs complices russes étaient plus que satisfaits. Les gens ont été plongés dans la pauvreté et la misère, mais des individus et des clans spécifiques ont été fabuleusement enrichis.

Différence entre la dette soviétique et la dette russe

L’un des mythes que le peuple russe crédule a régalé dans les années 90 par les démocrates libéraux était le mensonge selon lequel la Russie démocratique avait hérité d’une énorme dette extérieure de l’URSS et des communistes. Naturellement, l’Union avait des dettes. Mais tous les États en ont. Soit dit en passant, les États-Unis ont la dette la plus importante. En outre, ils étaient relativement petits pour un pays aussi puissant et riche économiquement que l’URSS.

De plus, cette dette a été couverte à plusieurs reprises par le fait que nous devions encore plus. Il est intéressant de noter que la Fédération de Russie démocratique a « annulé » ces dettes en toute sécurité. Par exemple, les pays pauvres n’ont pas d’argent. Bien que la Russie puisse obtenir pour eux, si les débiteurs n’avaient pas de fonds, toutes sortes de biens, des valeurs matérielles, des biens. En particulier, les ports, les aéroports, les chemins de fer, les centres de villégiature. Droits prioritaires à la mise en valeur des ressources naturelles, des mines, des mines et plus encore.

Jusqu’à l’année noire de 1985 pour notre civilisation, la dette de l’URSS oscillait entre 20 et 25 milliards de dollars. En même temps, il s’agissait de prêts techniques. Prêts à long terme à des conditions favorables. Ils n’étaient pas mangés, pas dépensés en baskets, cola et jeans, mais transformés en machines, équipements précieux, nouvelles usines, pipelines, établi l’assemblage de nouveaux modèles de voitures chez VAZ et KamAZ. Nous maîtrisions la production de nouveaux biens de consommation, dans notre propre industrie.

Dans les années 1960, 1970 et au début des années 1980, les prêts à la base de marchandises ont permis d’accroître considérablement les importations de biens soviétiques. Ces prêts ont été remboursés par des fournitures équivalentes de gaz, de pétrole, d’engrais et d’autres produits en provenance de l’URSS.

La perestroïka a commencé – l’effondrement planifié de la civilisation soviétique. En 1991, la dette dépassait déjà les 70 milliards de dollars. À la fin de 1992, il y avait déjà 95 milliards de dollars de dette, en 1994 elle dépassait 110 milliards de dollars, en 1996 elle était de 125 milliards de dollars et en 1998 elle dépassait 156 milliards de dollars. Le pays est endetté jusqu’aux oreilles. En 1999, la dette est passée à 166 milliards de dollars et en 2000 à plus de 177 milliards de dollars.

Ainsi, ce ne sont pas Brejnev, Andropov et Tchernenko qui ont conduit la Russie à la servitude pour dettes, mais les « démocratiseurs » – Gorbatchev, Yakovlev, Chevardnadze, Eltsine, Gaïdar et autres.

Dans la Russie “démocratique”, Eltsine et son équipe n’ont pas seulement échoué à assainir les finances du pays, mais ils ont même aggravé la situation. La dette n’a pas pu être payée, elle a été envahie par les intérêts. À cela s’ajoutaient des prêts du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Depuis l’automne 1996, la Fédération de Russie a été mise sur une nouvelle aiguille financière – l’émission d’euro-obligations, qui ont été distribuées en Europe occidentale. Elles étaient très lucratives pour les prêteurs occidentaux. Ainsi, au début de 1999, la dette sur ces obligations s’élevait à plus de 16 milliards de dollars américains.

Où sont passés ces fonds colossaux?

Nous savons qu’en URSS, on a construit d’énormes usines, acheté de nouvelles machines et de nouveaux équipements, posé des pipelines qui ont apporté des devises, etc. Dans la Fédération de Russie, pas une seule grande usine, pas un seul complexe agricole, pas une seule centrale électrique, etc. De toute évidence, les fonds sont allés à des « partenaires » occidentaux. Et dans la Fédération de Russie, une caste monstrueusement riche d’oligarques ploutocrates, de propriétaires de navires, de yachts, d’avions, de journaux, de chaînes de télévision, d’entreprises stratégiques volées au peuple a été formée.

Ainsi, selon les données de 2016, 10 % des Russes riches détiennent près de 90 % de la richesse nationale. Dans le monde, la proportion est la même, mais la proportion de pauvres en Russie est plus élevée que la moyenne mondiale. En d’autres termes, nous sommes devenus un pays typique du système capitaliste, où les riches s’enrichissent constamment et les pauvres s’appauvrissent. C’est vrai, un pays de la périphérie capitaliste, qui ne fait pas du tout partie de la métropole centrale, mais qui n’est qu’un appendice de matières premières et un pipeline.