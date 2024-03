Macron, la guerre pour l'Europe

Macron veut envoyer des troupes en Ukraine. Il argumente sa proposition irresponsable sur la base de la défense de l’Europe face à la menace russe.

Ce qui est frappant dans cette sortie, c’est que la référence à l’intérêt national français et à la protection du territoire et de la population nationales a complètement disparu, et il est encore plus inquiétant qu’elle ait aussi disparu chez tous les commentateurs. Si le tollé provoqué dans la classe politique renvoie bien à la menace d’escalade nucléaire et à l’inconscience avérée du personnage, personne ne semble mettre le holà en faisant remarquer que si méchant qu’on suppose que soient les Russes, c’est en premier comme en dernier lieu cet intérêt national avant tout qui devrait justifier d’envisager des actions militaires, et tout le monde semble l’avoir oublié.

La guerre n’est pourtant pas un jeu où les pays et leurs dirigeants politiques chercheraient à illustrer leur excellence morale et à obtenir des « likes ».

Macron à supposer qu’il sache de quoi il parle ne veut pas vraiment faire la guerre aux Russes, même s’il partage complètent la haine de la classe dominante globale envers ce pays, mais il veut utiliser l’occasion pour réaliser une Europe supranationale, ou pour mieux dire euro-nationale et euro-nationaliste, dont il se verrait bien pourquoi pas le premier chef d'État.

Ce projet est cohérent avec la méthode politique de construction de L’UE par coup d’État permanent, et notamment depuis le traité de Lisbonne en 2008, coup d’État dont les victimes semblent bien peu conscientes, et quasi consentantes. Si on leur demande leur avis et bien elles disent non, mais si on ne leur demande pas elles n’y prêtent aucune attention. Alors pourquoi se gêner ?

Le guerre d’Ukraine est utilisée à Bruxelles, et dans les capitales soumises à son orientation comme justification imparable pour fonder un super-État européen, le doter d’une armée et d'un commissaire à la défense, suivant le programme d’Ursula Von der Leyden pour son prochain mandat à la tête de la Commission, pour lui donner des pouvoirs de police et de répression, avec la mise en œuvre du « Schengen militaire » qui permettra de déployer partout en Europe des troupes sans l’autorisation des gouvernements nationaux concernés, et encore une fois personne ne semble dérangé par ces perspectives toutes antipatriotiques et antidémocratiques qu'elles soient.

Le suprématisme européen (implicitement blanc-chrétien-riche) semble avoir remplacé le patriotisme et la démocratie électorale comme fond de sauce de l'idéologie de base en Occident. La référence aux droits de l’homme, et au continent qui est censé en avoir été le berceau civilisateur a remplacé l’attachement viscéral au territoire natal et à la souveraineté populaire exprimée par le suffrage universel.

Un clou chasse l'autre, comme on dit.

D’où on constate dans les Pays baltes, en Pologne, ou en Finlande des provocations anti-russes déraisonnables et hyperboliques et une fuite en avant à caractère quasi suicidaire, et il est clair que les « Donald Duck » , les pervers polymorphes et les escort-girls qui gouvernent ces pays ne sont pas loyales à leurs propres peuples mais à l’Occident global qui les a formatés, envoyés et payés pour ça.

Les prophéties autoréalisatrices de l’OTAN, après l’Ukraine, risquent donc de transformer en champ de bataille et de ravager d’autres pays. Et le président idiot que les banquiers nous on choisi, pour qui le Donbass est une nouvelle Alsace-Lorraine va nous y mener tout droit nous aussi, comme en Quarante, si rien n'est fait pour le dégager avant.