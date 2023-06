La fin du traité international sur les forces conventionnelles en Europe

Quelle est alors la situation politique en Russie ? Le pays traité à la hache par les fanatiques de la privatisation Tchoubaïs, Gaïdar et quelques autres s’enfonce dans une crise démographique, économique, sociale et morale profonde. Les entreprises publiques sont rachetées à vil prix par des aventuriers qui font du bizness à la Al Capone, le pistolet à la main et déménagement leurs sièges sociaux à Londres à Chypre ou à Gibraltar... non sans avoir fait rentrer dans leur Conseil d’administration quelques grosses banques occidentales. Au niveau du pouvoir politique Eltsine considère assez longtemps que les États-Unis où il est encensé sont ses amis et il ne reste que quelques rares personnages à l’exemple d’Evgueni Primakov qui sera brièvement Premier Ministre pour continuer à penser que la Russie a un avenir en tant qu’état unifié. Ce diplomate de haut niveau va finir par admettre que les États-Unis se comportent déjà comme si la Russie était moribonde et les deux mandats de Clinton viendront illustrer cette cruelle réalité déjà entrevue au moment de la guerre du Golfe, guerre qui eut été inimaginable du temps de l’URSS. Clinton organise avec la complicité allemande l’éclatement de la Yougoslavie et prépare l’extension de l’OTAN vers l’Est.