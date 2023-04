Soutien à Annie Lacroix-Riz (pétition)

Chers amis,

Je tiens à vous informer de l’initiative de soutien qu’a rédigée mon collègue et ami Gérard Tollet, parmi les amis et camarades qui se sont dressés contre l’article de Médiapart du 31 mars 2023 dénonçant mes « thèses aux relents complotistes » sur les tenants et aboutissants de la Débâcle française de mai-juin 1940 et me taxant de « négationnisme pur » dans l’étude (depuis 20 ans) de « la famine en Ukraine » de 1933, érigée en « génocide » par une « résolution parlementaire » du 28 mars 2023 (« Comment la Grande Famine ukrainienne de 1933 est venue percuter la gauche française »). Voir notamment https://www.librairie-tropiques.fr/2023/04/canailleries-sans-peril-vu-la-conjoncture.html (4 avril 2023) et https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/histoire-hemiplegique-brune-et-propagande-de-guerre-suite-a-un-article-repugnant-mediapart-contraint-a-publier-un-droit-de-reponse/ (11 avril 2023)

SIGNER LA PETITION



Rappelons que cette énième et dernière campagne injurieuse contre les rebelles à la Doxa a été lancée peu avant que ne soient révélées les méthodes d’un des dénonciateurs du « complotisme » les plus notoires en France. Parmi eux s’est en effet illustré depuis près de 20 ans Rudy Reichstadt, « l’un des meilleurs connaisseurs français de la sphère complotiste » selon Libération (2016). Cet individu, qui insulte en permanence, sur fonds publics généreux, assurément, les « prétendus » complotistes, a notamment servi de source essentielle sur mon « complotisme » à l’ignominieuse fiche https://fr.wikipedia.org/wiki/Annie_Lacroix-Riz, fiche elle-même à la base de l’assaut de Médiapart du 31 mars (le lien d’un certain Lancêtre (https://blogs.mediapart.fr/lancetre) sur ses thèses aux relents complotistes en provient directement).

SIGNER LA PETITION

On ose espérer que l’écho systématique que la grande presse, notamment celle de « gauche », a réservé jusqu’ici aux « révélations » spectaculaires de M. Reichstadt va faiblir alors que ce spécialiste du complotisme est muni de nouvelles casseroles, instruments culinaires décidément en vogue ces temps-ci :

François Vaneeckhoutte, « Rudy Reichstadt, fondateur du site anti-complotiste Conspiracy Watch, a-t-il indûment bénéficié du Fonds Marianne ? », Libération, 19 avril 2023 : N7a57ET3fWtrS9jWr0gh_P6aTKCyRqaO_9g&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=524653

A cette date, le reste de la presse demeure discrète sur le dossier.

Notons que les casseroles tenaient déjà de la batterie de cuisine avant cet épisode. Ne doutons pas que sa fiche https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudy_Reichstadt (sans oublier https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_Bronner) s’enrichisse à court terme d’un nouveau texte et de la ou des notes y afférentes…

Bien cordialement,

Annie Lacroix-Riz