Donbass : la tactique du "hachoir à viande" et ses limites politiques

Note de GQ : les difficultés militaires de la Russie sont dues aux limites politiques inhérentes à la stratégie pleine de contradictions des dirigeants russes qui veulent mener une guerre anti-impérialiste sans socialisme, avec l'emploi de mercenaires et de cosaques. Ils ont choisi 1916 au lieu de 1917 et dans un conflit classique sans mobilisation révolutionnaire du peuple russe le temps ne joue pas pour eux.

Envoyé par Bruno Drweski :

Un commentateur militaire français (non médiatisé) disait qu'il est peu probable que les Russes referment la poche d'Artemovsk/Bakhmut et que ce sera la même chose à Avdyevka où un chaudron est pratiquement déjà constitué, car cela leur permet de massacrer en masse les militaires ukrainiens qui passent par l'unique route encore aux mains des Ukrainiens et qui est sous le feu de l'artillerie russe. Que les Ukrainiens aillent vers la ville assiégée pour la renforcer ou qu'ils essaient d'en sortir, ils sont "hachés" par l'artillerie russe et les pertes seraient en route de 50% à 70%, d'autant plus que la route est aujourd'hui boueuse et que les véhicules s'y embourbent < https://www.youtube.com/shorts/U5oBoNIzmHU >.

C'est humainement horrible, et cela expliquerait d'ailleurs peut-être aussi pourquoi ce sont surtout les repris de justice de Prigorine qui sont placés à l'avant poste là-bas et pas des soldats "normaux" du contingent qui ne pourraient sortir psychologiquement indemne de ce type d'activité de "hachoir", car ils seraient ensuite "morts" pour le retour à la vie civile normale ...Quant aux repris de justice... quid d'eux après la guerre ???

J'ai par ailleurs lu que, selon un rapport médical ukrainien, le nombre de troubles mentaux en Ukraine avait augmenté de façon faramineuse cette année, ce qui laisserait penser que la société ukrainienne comprendrait inconsciemment qu'il y a quelque chose de déréglé (de pourri ?) dans toute cette guerre qui n'est pas vraiment la leur en tant que "peuple", car c'est exactement le contraire qui se passe lors d'une guerre de résistance nationale et de libération contre un agresseur identifié comme tel avec un gouvernement de défense national identifié comme tel par la population. Pendant une telle guerre, le nombre de maladies psychiques décroit radicalement (avant en général d'éclater à nouveau une fois la guerre terminée. Ce fut par exemple le cas pendant l'occupation nazie, puis après, lorsque les victimes des horreurs cette fois reviennent à la vie civile, mais c'est un autre type de maladie psychique qui ne remet pas en cause l'effort de guerre consenti pour la libération). Je n'ai pas d'information sur la situation psychique en Russie par comparaison avec l'Ukraine.

L'extension de la guerre à la Géorgie et au Caucase semble une hypothèse envisagée à Washington si sa révocouleur style maïdan bis réussissait à Tbilissi. ...Je suppose que Washington prévoit aussi de mettre le paquet pour faire basculer le Kazakhstan dans son camp, ou au moins y installer le chaos comme en Irak ou en Syrie, ce qui constituerait un échec stratégique majeur à la fois pour la Russie, pour la Chine et pour l'Iran. ...a suivre donc.

Bruno

PS. je viens de lire que le mot Bakhmut est un mot turc qui veut dire en fait Mahmoud (Muhammad) et qui remonte à la période où ce territoire était sous suzeraineté ottomane via le khanat tatar de Crimée. Ce n'est qu'en 2016 que la ville a été ainsi renommée par Kiev, car depuis 1924 elle s'appelait Artyomovsk, du nom d'un chef militaire rouge local du Donbass au pseudonyme d'Artyom, mort au combat en 1921. L'histoire du bassin minier du Donbass rouge reste à connaître car ce sont aussi les communistes locaux qui ont largement initié l'insurrection populaire locale de 2014 contre le maïdan ...après quoi il semblerait que Moscou (son FSB et ses cosaques du Don "neo-post-tsarisres" venant de l'autre côté de la frontière) ai "repris les choses en main" en partie. Le Kremlin a d'abord "gelé" le conflit puis marginalisé, voire parfois éliminé, les insurgés locaux, et les communistes locaux. Le KPRF a ensuite pris le relai du KPU local pour au moins préserver le PC local désormais indépendant du KPU et, si l'on peut dire, "sauver les meubles" face à la tentative de faire du Donbass une région plus "russe" que "rouge" ...mais au cours de l'offensive de l'année dernière, le Kremlin a bien été obligé, malgré tout ses efforts depuis 2014, de reprendre à plusieurs reprises avec ses troupes le drapeau soviétique et pas celui de la Russie néo-tsariste actuelle chaque fois que ses troupes avançaient dans la région, car la population du Donbass aime toujours le drapeau soviétique mais pas forcément celui de la Russie d'avant 1917. Que restera-t-il du Donbass rouge après toute cette guerre, et plus largement de la Russie et de l'Ukraine rouges ?, Voilà la vraie question. ...Le KPRF analyse la situation en pensant que le conflit pousse objectivement la Russie, sa structure économique et sa structure sociale, vers à nouveau l'interventionnisme d'Etat et donc le socialisme, un peu comme en 1914 ...et cette fois avec l'aide du PC chinois ...Pêche-t-il par optimisme ?

Battle For Bakhmut (Special Report) On the Edge :

< https://www.youtube.com/watch?v=coXtU4b63_c