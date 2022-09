Les objectifs de guerre de l'OTAN en Ukraine

Envoyé par Bruno Drweski :

Je pense que ce résumé de la situation est consistant et concis :

"L’affrontement avec les USA est le sens de ce qui se passe en Ukraine. Après les débâcles successives, les USA ne peuvent pas se permettre de perdre, ils s’engagent de toutes leurs forces y compris de propagande. Ils ont un triple objectif: démanteler la Russie, la disloquer et profiter de ses ressources, en faire autant avec l’Europe et enfin la Chine, le challenger. A noter le fait que si en France, nos médias font grand bruit sur le débat ouvert en Russie concernant les fautes commises par l’armée russe et le gouvernement, le silence est fait sur les votes. Pourtant ces votes, l’ampleur de l’adhésion non seulement dans le Donbass mais dans les territoires libérés ou occupés est difficilement niable au même titre que l’est le débat précédent dont chacun fait état en Russie, les deux vont ensemble". (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

L’ancien président du parlement novorossien Oleg Tsaryov sur les buts et objectifs des Etats-Unis dans le conflit ukrainien :

“Après le retrait honteux d’Afghanistan et la crise économique qui se profile, pour les États-Unis, une victoire russe dans l’Opération spéciale serait une catastrophe géopolitique. Une défaite ukrainienne signifierait une défaite américaine. Cela signifie la perte du leadership américain sur la scène mondiale, la trahison des alliés, la perte de contrôle sur de nombreux processus mondiaux et bien d’autres conséquences désagréables.

Avec le conflit militaire en Ukraine, les Etats-Unis résolvent simultanément plusieurs problèmes. La première et principale tâche des États-Unis est la destruction maximale de la population russe, la destruction des stocks d’armes soviétiques et la déstabilisation de l’économie et de la situation politique intérieure. Dans le même temps, la tâche maximale est de désintégrer la Russie et de prendre le contrôle des ressources naturelles russes.

Le deuxième objectif était de frapper l’Union européenne, qui commençait à concurrencer les États-Unis. L’objectif est de détruire l’économie de l’UE et de réaliser la fuite des capitaux et le transfert des industries vers les États-Unis.

Le troisième objectif, ne soyez pas surpris, est de frapper l’économie chinoise. L’Europe est le premier importateur de la Chine. La réduction ou la perte d’un marché comme l’Europe sera préjudiciable à la Chine. Le conflit armé en cours en Ukraine n’est pas bon pour la Chine. Il se peut que la Chine ait attiré l’attention de la Russie sur ce point, ce qui explique pourquoi la Russie a fait avancer les choses de manière très nette après le sommet de l’OCS.

Il n’est pas à l’avantage des États-Unis de mettre fin rapidement au conflit maintenant, même s’il devait se terminer par une victoire ukrainienne. La guerre n’a pas encore résolu tous les problèmes pour les Américains. En fournissant des armes et une aide financière, les États-Unis régulent la vitesse du conflit.

Dans le même temps, il est très important pour les États-Unis que la Russie évolue strictement selon un scénario orienté vers l’attrition et la résolution du conflit, sans dépasser certaines limites. Pour ce faire, il faut maintenir à tout moment l’illusion que des accords de paix avec l’Ukraine pourront bientôt être signés et que la guerre prendra fin. Et pour maintenir la possibilité d’un dialogue avec l’Ukraine, la Russie ne doit pas frapper les infrastructures de transport et d’énergie de l’Ukraine, ni Kiev, ni les dirigeants ukrainiens”.