Les flics seraient fascistes. Et pourquoi donc?

Sur la « fascisation » de la police (et de l’armée).

On estime le vote d’extrême droite parmi les forces de l’ordre à environ 70 %. Ce qui donne un peu de consistance à l’un des arguments des castors pour faire barrage à MLP : avec elle présidente, on pouvait s’attendre à un déchaînement répressif !

On se souvient encore du « je vous couvre » de Pandreau, en 1986 qui culmina avec le meurtre de Malik Oussékine le 5 décembre.

Cela dit si on se posait la question du pourquoi, une fois de plus ?

J’entends ici les antifas du « tout le monde déteste la police » se mettre à ricaner : les flics sont des fascistes doublés de crétins, c’est Brassens qui l’a dit.

Si on ne s’arrête pas sur les brebis galeuses qui existent dans toutes les professions, les flics sont en réalité comme la plupart des non-bourgeois exaspérés par une certain nombre de contradictions insolubles dans l’état social présent auxquelles ils sont confrontés en première ligne.

Pour faire court, ils doivent défendre par le monopole de la violence légale les injustices sociales, les inégalités croissantes, et la propriété d’une bourgeoisie qui se prétend quant à elle ouverte, bienveillante, amicale, compatissante, tolérante avec les minorités et qui du coup refuse d’assumer l’exercice de l’autorité.

Alors que les flics doivent non seulement maintenir une apparence d’ordre dans les territoires abandonnés par l’État mais il doivent aussi réprimer les manifestations populaires suscitées par la dégradation générale de la situation sociale.

Le discours dominant des institutions est antiraciste, tolérant, féministe, etc. Il préconise des actions coercitives pour le mettre en œuvre. Et à chaque fois, qu’il s’agisse de lutter contre le violences faites aux femmes, le harcèlement, les paroles racistes, les discriminations cachées, il faut passer par la case police. Donc pour mettre en pratique les bonnes intentions affichées par l’État du capital, il faut des flics, et ils en faut de plus en plus, avec un niveau de formation croissant.

On les accuse de racisme. Mais on ne voit pas que les flics seraient tous devenus des bac plus 5 rééduqués au respect des différences qu'ils auraient l'air tout aussi raciste qu'avant parce que le prolétariat qu'il doivent réprimer est de plus en plus ethnicisé et que les délinquants que la bourgeoisie réprime systématiquement sont ceux du prolétariat.

Le philosophe type de l’ordre social actuel est Gilles Deleuze : ce qui règne c’est la schizophrénie. Son gauchisme universitaire facile rejoint le fascisme au bout du compte car le fascisme revendique cyniquement le droit de se contredire en permanence et l’usage du mensonge éhonté pour diriger les masses. La différence, c’est que le schizo gauchiste qui se fait une vertu de son incohérence ne se rend pas compte de ses mensonges et de son hypocrisie.

Les flics sont les porteurs de la violence d’État sur ordre des juges et des politiciens qui s’en lavent les mains ou qui prétendent même la combattre tout en l'exerçant. Et ils doivent défendre une société dont discours officiel nie la réalité de cette violence. Et ils doivent se débrouiller avec le malaise qui en découle. Les discours de la droite traditionnelle autoritaire s’offrent alors comme compensation. Il en est des flics comme d’autres fonctionnaires, les profs par exemple, qui ne peuvent que constater eux aussi « que c’était mieux avant », au bon vieux temps de l'autorité.

Sans se rendre compte que c’est cet « avant » décomposé qui continue dans le « maintenant » des tags et des crachats. La civilisation bourgeoise a muté mais elle reste essentiellement fondée sur la violence, le mépris de classe et la dénégation de l’exploitation.

Il est faux que "tout le monde déteste la police" et tout le monde en a besoin un jour ou l'autre, même les antifas. Mais la bourgeoisie qui l'utilise ne l'aime pas car elle révèle trop bien ses contradictions.