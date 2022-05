Guerre en Ukraine, guerre impérialistes? Les communistes russes du KPRF répondent au grecs du KKE

En Ukraine, la Russie combat le néonazisme

16 mai 2022

Commentaires sur l'article du Département international du CC KKE "Sur la guerre impérialiste en Ukraine et la position du Parti communiste de la Federation de Russie"

Le 23 avril 2022, le journal Rizospastis , l'organe du Parti communiste grec, a publié un article du Département international du CC KKE "Sur la guerre impérialiste en Ukraine et la position du CPRF".

L'article évalue les actions du Parti communiste de la Federation de Russie dans le cadre de l'opération spéciale que la Russie mène en Ukraine accusant ouvertement le parti d'avoir une position pro-gouvernementale, c'est-à-dire pro-impérialiste. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cette évaluation utilitariste.

L'essentiel de l'article est que, de l'avis des camarades grecs, ce qui se passe en Ukraine est une guerre impérialiste dans l'intérêt de la bourgeoisie russe, et donc, en soutenant l'opération spéciale, le Parti communiste de la Federation de Russie prône une politique qui est « conformément au parti au pouvoir Russie unie et au président V. Poutine.

En insistant sur le caractère « impérialiste » de cette guerre, les camarades grecs partent de la thèse bien connue de Lénine : « Une lutte pour les marchés et pour la liberté de piller les pays étrangers, une lutte pour réprimer le mouvement révolutionnaire du prolétariat et de la démocratie dans le des pays individuels, une volonté de tromper, de désunir et de massacrer les prolétaires de tous les pays en dressant les esclaves salariés d'une nation contre ceux d'une autre au profit de la bourgeoisie ; ce sont le seul véritable contenu et la seule signification de la guerre.

Cependant, les camarades n'ont pas mentionné que cette déclaration est contenue dans l'ouvrage de Lénine War.1914-1918. Il se réfère spécifiquement à la Première Guerre mondiale, qui était en effet une guerre de conquête purement impérialiste. Cependant, laissant de côté le dogme, force est d'admettre que toute guerre a ses spécificités.

La tâche du marxiste dans la détermination de sa position à l'égard de la guerre est de déterminer son caractère. Car aux guerres impérialistes s'ajoutent les guerres de libération nationale et antifascistes qui se sont généralisées au milieu du XXe siècle lorsque le fascisme et le nazisme sont apparus comme des phénomènes politiques et que les luttes de libération nationale se sont intensifiées sous l'impact de la Révolution d'Octobre.

Ce qui a guidé le Parti communiste de la Federation de Russie dans la détermination de sa position.

En élaborant sa position politique sur la question de la conduite de l'opération spéciale, le parti a analysé les conditions historiques concrètes qui ont objectivement conduit à la crise en Ukraine.

Avant la Révolution d'Octobre en Russie, l'Ukraine, qui faisait partie de l'Empire russe, était un pays agraire typique. Pour renforcer son industrie, six zones industrielles de la RSFSR à l'est et au sud, qui n'avaient jamais fait partie de l'Ukraine, ont été incluses en Ukraine. Parmi eux se trouvaient les oblasts de Donetsk et de Lougansk. En 1939, la Galice (ouest de l'Ukraine), qui faisait auparavant partie de la Pologne, a été ajoutée à l'Ukraine. Ainsi, le territoire actuel de l'Ukraine est le résultat de son intégration à l'URSS. Il a été "cousu ensemble" à partir de parcelles disparates allant de la Galice (Lvov), qui était sous l'influence lourde de la Pologne, de l'Autriche et de la Hongrie, à l'est de l'Ukraine, qui gravitait vers la Russie.

L'industrie de l'Ukraine socialiste a prospéré. Aux productions de métal et de charbon s'ajoutent les secteurs de l'aviation et des fusées, de la pétrochimie et de la production d'électricité (4 centrales nucléaires) et de la défense. C'est dans le cadre de l'URSS que l'Ukraine a obtenu non seulement la majeure partie de son territoire actuel, mais aussi son potentiel économique pour devenir l'une des dix premières économies européennes.

La dissolution de l'Union soviétique en décembre 1991 a simultanément détruit l'intégration économique séculaire de l'Ukraine et de la Russie, rompant tous les liens économiques, politiques et culturels.

C'est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Son industrie manufacturière, à l'exception de la métallurgie, a été pratiquement détruite. L'économie ukrainienne reste à flot grâce aux prêts occidentaux et aux envois de fonds de personnes parties en Europe et en Russie à la recherche d'un emploi. Le niveau de vie a chuté et l'émigration a explosé. Environ 10 millions de personnes (sur 45 millions) sont parties, les spécialistes les plus qualifiés.

L'Ukraine a certains des niveaux les plus élevés de corruption et de différenciation sociale. Le pays est au bord d'une catastrophe nationale.

Le coup d'État du gouvernement à Kiev comme base de la fomentation du conflit

En février 2014, avec l'aide directe des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN, un coup d'État gouvernemental a eu lieu en Ukraine. Le gouvernement légitime a été renversé. Les néo-nazis sont arrivés au pouvoir. Par la suite, les États-Unis ont reconnu publiquement avoir investi environ 5 milliards de dollars dans la préparation du changement de régime dans le pays et dans « le développement de la démocratie ». Inutile de dire que personne ne dépenserait une somme aussi colossale comme ça.

À la suite du coup d'État gouvernemental, le pouvoir a été saisi par des habitants de l'ouest de l'Ukraine, de Galice où les sentiments nationalistes extrêmes, antisémites, antipolonais, russophobes et anticommunistes sont traditionnellement forts.

L'assimilation forcée de la population russophone a commencé. L'interdiction de la langue russe et la décision de faire passer l'enseignement scolaire du russe à l'ukrainien se sont heurtées à une forte résistance dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Les gens se sont levés en armes.

Lors du référendum national du 11 mai 2014, 87% des citoyens ont voté pour l'indépendance. Ainsi, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont ​​été formées à l'initiative des masses populaires, et non sur les instructions du Kremlin.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour s'emparer de la DPR/LPR, les nazis de Kiev ont eu recours à la terreur. Pendant huit ans de bombardements continus par l'artillerie lourde, près de 14 000 civils ont été tués et des dizaines de milliers mutilés. L'infrastructure a été gravement endommagée.

Tout au long de ces huit longues années, les pays européens et les États-Unis ont considéré le génocide du peuple russe dans le Donbass avec une extrême sérénité, justifiant ainsi efficacement les actions du régime de Kiev.

Aujourd'hui, l'UE et les États-Unis font preuve d'une hypocrisie inouïe en décrivant les souffrances des populations au cours des combats, mais en ignorant le fait que l'utilisation de civils comme boucliers humains est devenue la pratique courante de ceux qu'ils appellent les « combattants de la liberté ».

Développement du néonazisme en Ukraine

Nos camarades, en considérant la situation en Ukraine, n'évoquent qu'à contrecœur le danger de sa fascisation. Et pourtant, l'un des principaux objectifs de l'opération militaire russe dans ce pays est sa dénazification. Même les congressistes américains et les services spéciaux admettent que l'Ukraine est devenue le centre du néonazisme international.

Voici quelques faits. Après l'invasion de l'URSS par Hitler, comme nous l'avons noté ci-dessus, les sentiments nationalistes extrêmes, antisémites, russophobes et anticommunistes en Ukraine occidentale étaient au plus haut. Les divisions SS qui y ont été formées ont combattu l'Armée rouge. Les nationalistes locaux, dirigés par Semyon Bandera , un ardent fan d'Hitler, se sont mis à exterminer les Juifs. En Ukraine, les Banderistes ont massacré environ 1,5 million de Juifs, soit un quart de toutes les victimes de l'Holocauste. Au cours du « massacre de Volyn » de 1944 dans l'ouest de l'Ukraine, environ 100 000 Polonais ont été massacrés. Les banderistes ont tué des partisans et brûlé vifs des civils dans des centaines de villages biélorusses.

Après la guerre, les rebelles anticommunistes et antisoviétiques de l'ouest de l'Ukraine, soutenus par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont semé la terreur contre les civils entre 1945 et 1953. Au cours de ces années, les Banderaites ont tué environ 50 000 citoyens. Les descendants et successeurs de ces voyous sont arrivés au pouvoir après le coup d'État de 2014. La tradition de la terreur anti-polonaise, antisémite et anti-russe est très forte parmi les néo-nazis qui dirigent pratiquement l'Ukraine aujourd'hui.

L'idéologie nazie est inculquée en Ukraine. Les fascistes ukrainiens qui ont organisé et commis des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale ont été officiellement proclamés héros nationaux. Leurs symboles ont été adoptés par l'État. Des marches en l'honneur des criminels fascistes sont organisées chaque année. Des rues et des places portent leur nom. Le Parti communiste d'Ukraine a été poussé à la clandestinité. L'intimidation et les assassinats d'hommes politiques et de journalistes sont devenus à l'ordre du jour. Des monuments à Lénine et tout ce qui rappelle la vie en URSS sont détruits.

Aujourd'hui, les Banderistes, comme les troupes d'assaut du SD en Allemagne, sont la brigade de choc du Big Business. Ils contrôlent chaque mouvement du gouvernement en le faisant constamment chanter avec la menace d'un coup d'État gouvernemental.

La nature de l'État ukrainien actuel est l'alliance du grand capital et de la bureaucratie gouvernementale soutenue par des éléments fascistes sous le contrôle politique et financier total des États-Unis.

Les causes et le caractère de l'opération militaire spéciale

En termes de théorie marxiste, le conflit militaire en Ukraine ne peut pas être décrit comme une guerre impérialiste, comme diraient nos camarades. Il s'agit essentiellement d'une guerre de libération nationale du peuple du Donbass. Du point de vue de la Russie, c'est une lutte contre une menace extérieure à la sécurité nationale et contre le fascisme.

Ce n'est un secret pour personne que la milice du Donbass n'a pas été en mesure de résister aux forces armées ukrainiennes armées de plusieurs milliers de personnes. Une défaite des milices aurait conduit à l'anéantissement de la population russophone, dont une grande partie sont des citoyens russes. En vertu de la Constitution de la Fédération de Russie, la Russie a pris des mesures légitimes pour protéger ses citoyens et assurer sa sécurité nationale car cela n'aurait pas pu être fait par d'autres moyens.

Avec le soutien des États-Unis et de l'UE, Kiev sabote délibérément le processus de négociation dans le cadre des accords de Minsk.

À ce moment-là, l'Ukraine avait concentré 150 000 militaires et bataillons nazis dans le Donbass. Kiev, avec le soutien des États-Unis, s'apprêtait à reprendre le contrôle du Donbass par des moyens militaires.

Avec la bénédiction de ses mandants américains, l'Ukraine se préparait à lancer une opération militaire pour s'emparer du Donbass puis de la Crimée début mars de cette année. Il existe un ensemble de preuves solides pour confirmer l'existence de ces plans.

Le régime Banderiste prépare cette guerre depuis huit ans . Les militaires ont été soumis à un lavage de cerveau idéologique implacable dans l'esprit de la russophobie de rang. De puissantes forteresses sont créées et l'armée est dotée des dernières armes.

Conformément à leurs objectifs géopolitiques impérialistes, les États-Unis attiraient progressivement l'Ukraine dans la sphère de leurs intérêts militaires, faisant du pays un fer de lance de l'OTAN déterminé à combattre la Russie « jusqu'au dernier soldat ukrainien ».

Dès décembre 2021, la Russie a proposé aux États-Unis de tenir des pourparlers sur le non-élargissement de l'OTAN à l'est. Les Américains ont évité de donner une réponse directe. Ainsi, en janvier 2022, la Russie a averti que dans cette situation, elle devrait prendre des mesures supplémentaires pour protéger sa sécurité nationale.

Simultanément, il était question de déployer des armes nucléaires tactiques américaines en Ukraine. L'Ukraine, qui possède quatre centrales nucléaires et un potentiel scientifique et technique considérable, a commencé les préparatifs pour créer sa propre arme nucléaire.

Sous le patronage du Pentagone, l'Ukraine a mis en place plus de 30 laboratoires pour développer des armes bactériologiques. Il existe des documents prouvant que ces laboratoires travaillaient avec des bactéries particulièrement dangereuses de maladies mortelles et étudiaient des méthodes pour les propager à des personnes cibles de races différentes.

Tout cela constitue une menace non seulement pour la Russie, mais pour l'humanité tout entière.

On prétend qu'il s'agit de contradictions inter-impérialistes ou de lutte pour les marchés et les ressources du sous-sol. L'incapacité à voir la composante nationale des problèmes de classe et la composante de classe dans les problèmes nationaux conduit sur le territoire du dogmatisme.

Intérêt de l'oligarchie russe en Ukraine ou absence du même ?

Cherchant à prouver que la guerre est menée dans l'intérêt de la bourgeoisie russe, afin de s'emparer des ressources naturelles et du potentiel industriel de l'Ukraine, nos camarades sortent les paroles de Lénine sur la nature des guerres de leur contexte historique.

Cependant, l'affirmation selon laquelle les dirigeants russes se préparaient à s'emparer de l'Ukraine à l'avance contredit les faits.

Dès le départ, les dirigeants russes n'ont pas soutenu l'idée d'un référendum sur la formation des républiques populaires du Donbass.

À la suite des accords de Minsk-2, la Russie supposait a priori que le Donbass resterait une partie de l'Ukraine, mais avec une certaine autonomie.

Jusqu'au début de l'opération militaire, les dirigeants russes ont insisté sur le respect de Minsk-2, qui laisserait le Donbass dans le cadre de l'Ukraine.

Où est donc la préparation de la saisie impérialiste ?

Depuis 1991, l'Ukraine, son industrie et ses ressources ont fait l'objet d'une surexploitation par les monopoles américains et européens. L'oligarchie russe n'a pas participé au « partage du gâteau » qui était du ressort des intérêts occidentaux.

De plus, l'oligarchie russe était contre l'opération militaire en Ukraine. Elle s'efforçait de s'intégrer dans l'oligarchie mondiale et subissait déjà une pression massive de l'Occident qui la poussait à faire pression sur le gouvernement pour l'inciter à préserver l'orientation pro-occidentale de la Russie.

Par ailleurs, les oligarques russes ont considérablement souffert de l'opération militaire russe en Ukraine. Ils ont été mis sous sanctions, et voient leurs palais et yachts leur être enlevés et leurs comptes bancaires gelés.

Nous n'avons pas la moindre sympathie pour ceux qui pillent la Russie depuis trois décennies et qui sont aujourd'hui privés de leur butin. Nous voulons simplement souligner que l'oligarchie russe non seulement n'était pas intéressée par l'opération militaire, mais en a souffert. En refusant de soutenir cette opération, les grandes entreprises ont perdu non seulement leurs biens et leur argent, mais aussi leur influence au sein de l'élite dirigeante russe.

Notez quelles forces de classe étaient les adversaires les plus féroces de l'opération militaire russe en Ukraine. Il s'agissait avant tout du grand capital monopoliste, de ses représentants politiques dans le milieu libéral et de ses laquais « créatifs » parmi la soi-disant intelligentsia.

Bien sûr, nous reconnaissons l'existence de contradictions inter-impérialistes. Le désir des prédateurs impérialistes de s'emparer des ressources naturelles et énergétiques d'autres pays. La Russie est victime des plans de l'Occident visant à faire de notre pays une source de matières premières bon marché. Nous nous opposons à ces projets depuis des décennies. Mais nous ne croyons pas que la Russie, malgré tous les défauts de son système politique actuel, basé sur la puissance du grand capital, soit devenue du jour au lendemain un tel prédateur. La lutte en Ukraine a un caractère fondamentalement différent qui défie les dogmes.

La position du Parti communiste de la Federation de Russie

Le Parti communiste de la Federation de Russie a été le premier à définir la nature du régime qui s'est emparé du pouvoir en Ukraine lors des manifestations de Maidan en 2014. Désormais, toutes les activités du parti ont été basées sur l'essence de classe des processus politiques en cours.

Nous avons toujours critiqué la politique extérieure des dirigeants russes, qui a effectivement ignoré les intérêts des peuples qui, jusqu'à récemment, faisaient partie d'un seul État soviétique.

Ceux qui suivent attentivement nos actions (et nous supposons que les camarades grecs connaissent parfaitement nos documents) sauront que c'est le CPRF qui, depuis 2014, n'a cessé d'appeler à la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Aucun autre parti politique en Russie n'a fait autant pour soutenir la population du Donbass. Dès le départ, nous avons soutenu le retour du Donbass en Russie. Ce n'est pas le CPRF qui suit « la ligne du parti au pouvoir Russie unie et du président Poutine », mais eux, sous la pression des impératifs historiques, doivent suivre la voie que le CPRF préconise depuis trois décennies.

Dans cette situation, est-il juste de dire que nous soutenons presque aveuglément la politique de Poutine en Ukraine ?

Les communistes russes prennent la part la plus active à la protection de la LPR/DPR. Des centaines de membres du parti communiste combattent les nazis en tant que membres des forces armées de ces républiques. Des dizaines de communistes sont morts dans cette lutte. Le Parti communiste de la Federation de Russie a, au cours des huit dernières années, envoyé dans ces républiques 93 convois transportant 13 000 tonnes d'aide humanitaire et accueilli des milliers d'enfants venus en Russie pour se reposer et se faire soigner.

Toutes ces dernières années, le Parti communiste de la Federation de Russie a exhorté les dirigeants russes à reconnaître l'indépendance du Donbass.

Franchement, nous ne sommes pas contents d'entendre nos camarades grecs parler avec un brin de dédain des « soi-disant républiques populaires » du Donbass parce que ce sont précisément des républiques populaires qui sont nées de la volonté exprimée du peuple.

Les citoyens de la LPR/DPR les ont défendus au prix de milliers de vies civiles et militaires au cours des huit sombres années de résistance à l'agression rampante des nazis banderaites.

Il est d'une importance capitale que les combattants des Banderaites ne soient pas seulement l'armée russe, mais aussi les unités de la milice du Donbass lui-même parmi lesquelles les communistes et les mineurs forment une large couche.

Où voyez-vous la « protection des intérêts de l'oligarchie ? Nos camarades qui exposent quotidiennement leur vie à un danger mortel défendent-ils aussi les intérêts des oligarques russes ? Ou défendent-ils les intérêts des gens ordinaires qui ont été victimes des néo-nazis qui ont pris le pouvoir en Ukraine ?

Il faut être très réticent à voir la situation réelle pour prétendre que le Parti communiste de la Federation de Russie agit en ligne avec le groupe au pouvoir.

Le ton de la lutte politique de classe en Russie est plus élevé que jamais. La persécution des communistes et des partisans du parti, même après le début de l'opération militaire en Ukraine, montre qu'il n'y a pas d'harmonie de classe entre le Parti communiste de la Federation de Russie et l'élite dirigeante actuelle. On peut citer de nombreux exemples de nos camarades soumis à des répressions. Notre réponse à la persécution de nos camarades est vigoureuse.

De même, nous sommes de véhéments critiques de la politique socio-économique du gouvernement. Aucun autre parti en Russie ne peut prétendre avoir été un critique plus actif des autorités.

Au cours des quelque trente années qui se sont écoulées depuis le coup d'État anticommuniste de 1991, nous avons fourni de nombreuses preuves de notre lutte résolue contre l'élite dirigeante. C'est pourquoi notre parti bénéficie d'un si large soutien des masses.

Lors des élections de septembre 2021 à la Douma d'État, le Parti communiste de la Federation de Russie a remporté près de 19 % des voix. Et cela en dépit de la machine bien huilée et établie de longue date du trucage des votes. Nous sommes convaincus que le niveau réel de soutien populaire est considérablement plus élevé. C'est parce que, dans l'esprit du marxisme-léninisme, nous cherchons à étudier les intérêts et l'humeur du peuple. Incidemment, en soutenant l'opération spéciale russe en Ukraine, le CPRF a exprimé la volonté de l'écrasante majorité des citoyens russes.

Quant aux affirmations sur « courtiser | approches nationalistes et forces nationalistes », nous sommes fiers de déclarer que le Parti communiste de la Federation de Russie est la principale force de gauche patriotique en Russie.

Nous estimons qu'il est de notre devoir internationaliste de protéger les intérêts du peuple russe et des autres peuples qui ont vécu pendant des siècles avec les Russes, surtout les Ukrainiens et les Biélorusses. Nier la signification historique du « monde russe » ou de la civilisation russe est, à notre avis, aussi absurde que nier la grande signification de la civilisation grecque antique. Lorsque Manolis Glezos a arraché le drapeau nazi au sommet de l'Acropole, il n'était pas seulement guidé par des intérêts de classe, mais aussi par la fierté nationale des Grecs qui avaient lancé une lutte résolue contre l'occupation allemande.

Attitude de la communauté mondiale face aux événements en Ukraine

Alors que les politiciens et les médias occidentaux, qui prétendent avec arrogance représenter « la communauté mondiale », prennent ouvertement le parti des néonazis, les grands pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine qui ont une expérience directe de l'Europe et le néo-colonialisme américain, voient à juste titre les événements en Ukraine comme la lutte de la Russie contre le monde unipolaire dirigé par les États-Unis.

Les pays qui abritent 60% de la population de la planète soutiennent l'opération russe ou adoptent une position neutre.

Seuls ceux qui, en 1941, ont amené la guerre dans notre pays en tant que membres de la coalition hitlérienne adoptent une position agressive. Ce sont les pays d'Europe, ainsi que les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont beaucoup contribué à la relance de la machine militaire nazie après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la Russie combat à nouveau le fascisme et ceux qui le soutiennent en Europe et aux États-Unis.

*****

En souvenir des actes héroïques du Parti communiste grec dans la lutte contre le nazisme et contre la dictature militaire, nous écartons catégoriquement l'idée que nos camarades auraient pu consciemment rejoindre le camp de ceux qui tentent aujourd'hui d'écraser la Russie avec les mains de l'Ukraine. Nous réitérons notre profond respect pour le KKE en tant que parti qui a apporté une immense contribution à la renaissance du mouvement communiste et ouvrier international après l'effondrement de l'URSS en 1991. Cependant, les paroles de nos camarades sonnent parfois comme la déclaration de la vérité ultime. Nous sommes pour un dialogue de camaraderie qui a toujours aidé les communistes du monde entier à comprendre l'essence des événements et à élaborer leur approche correcte et véritablement marxiste de leur évaluation.