La peur de Marine Le Pen est-elle bonne conseillère ?

RN : la fonction d’un épouvantail, c’est d’épouvanter.

Le RN c’est le vote repoussoir indiqué par les médias pour ceux qui n’aiment pas le message ultra dominant des médias. Il n’a pas vocation à exercer le pouvoir, et s’il y parvenait par hasard il ne s’y maintiendrait pas très longtemps, ou pas tout seul très longtemps avant d’être absorbé par le bloc libéral populiste qui a gouverné déjà dans plusieurs pays occidentaux sans changer grand chose. C’est bien différent en ce qui concerne Zemmour qui est adossé à une faction conséquente du capital et qui représente une proposition de gouvernance autoritaire anti-islamique alignées sur des exemples internationaux (notamment Israël).

Mais Macron et le bloc atlantiste-européiste poussent à la guerre et c’est là le vrai fascisme.

Le jour où le capital aura décidé, comme il le fit en Allemagne en 1932-1933, d’imposer le fascisme, il ne nous demandera pas notre avis.

Au fond le motif de ceux qui veulent voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, tient en un mot : la peur. La peur est une émotion respectable, souvent plus intelligente que d’autres et doit être écoutée mais elle ne doit pas forcément prévaloir sur le jugement.

MLP présenterait un risque pour le militantisme communiste revendiqué, à l’instar des lois répressives anticommunistes d’Europe de l’Est. Mais qu’est ce que c’est que ce communisme qui ne veut pas affronter le danger de la répression ? L’interdiction des symboles communistes est un hommage paradoxal au mouvement qui pour le moment ne menace guère en Occident l’ordre capitaliste.

On dit que des milices fascistes vont semer la terreur dans la rue. Mais qui est-ce qui en est à demander l’interdiction des communistes en Europe et vandalise leurs locaux et les monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale? Au Portugal, à Berlin, ce sont les « réfugiés » ukrainiens gangrenés par le nazisme, accueillis ici avec le tapis rouge par le bloc européiste atlantiste.

MLP présenterait un risque pour les étrangers et les immigrés. Sans doute son programme explicite et surtout implicite leur est hostile. Mais la demande populaire de contrôle des migrations est tellement forte que le refus de principe de toute mesure dans ce sens ne va que la renforcer et aboutir à des propositions style Zemmour qui sont des appels ouverts à la guerre civile et à l'épuration ethnique. Par ailleurs le rôle des immigrés dans la production et la circulation comme main d'œuvre surexploitée est tel qu’en fait de « grand remplacement » ils sont devenus effectivement irremplaçables.

Actuellement la régulation de l’immigration est pratiquée de manière cynique et ignoble par les pseudo-démocraties humanitaires européennes, par la noyade. C’est l’ensemble des gouvernements européens, qui n’ont que les droits de l’homme à la bouche lorsqu’ils s’agit de s’ingérer dans la politique intérieure des pays des autres continents et de leur faire la guerre qui sont responsables des milliers de morts annuels dans les mers frontalières.

L’élection de Marine Le Pen peut aboutir à des reculs sociaux et à un surcroît de répression mais la présidence Macron quant à elle le fera certainement, et peut nous entraîner, nous entraîne déjà bien tranquillement avec la bêtise arrogante qui caractérise le personnage vers la guerre nucléaire.

Voilà les termes du choix qui se pose à nous. Sachant que les dés du jeu électoral sont pipés, de toute manière et qu’il ne faut pas surestimer l’importance des rituels électoraux sous le capitalisme même lorsqu’ils sont hystérisés au maximum.

Les ouvriers, à l’exception de ceux qui vivent dans des quartiers ghettoïsés, vont voter massivement pour Marine Le Pen, parce qu’ils ont pu voir que la gauche ne tenait pas ses promesses, et pour que leurs illusions à son égard se passent, ils ont peut-être besoin de constater de visu que Marine Le Pen ne le fera pas non plus.

Il ne faut pas comprendre ceci comme une consigne de vote, sachant que si les masses se prononcent, si négativement qu’on considère leur jugement, les dilemmes moraux individuels ne comptent pas beaucoup.

Pour ceux que ça intéresse, je ne pense pas aller voter le 24 avril.

GQ 13 avril 2022