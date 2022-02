La Russie exclue du système de transaction financières SWIFT. La France doit sauter du train fou !

On dit que les Dieux aveuglent ceux qu'il veulent perdre, mais contrairement aux apparences propagées par les médias capitalistes et officiels, les aveugles et les fous c'est nous. Cette mesure est en effet un quitte ou double qui peut provoquer l'effondrement d'un des principaux piliers de l'empire, l'utilisation du dollar comme monnaie mondiale.

L'ensemble du train de sanction contre la volonté des auteurs va décapiter l'oligarchie russe, qui est la principale entrée du soft power occidental dans la société russe.

Ces mesures ont donc toutes les chances d'échouer et de se retourner contre leurs auteur à brève échéance. Mais l'utilisation inconsciente de la métaphore de "l'arme nucléaire financière" doit nous faire réfléchir et vite. Il y a maintenant une possibilité concrète que la situation devienne complètement incontrôlable.

Les mesures d'escalade suivantes seraient un blocus naval et aérien de la Russie, ou l'invasion du Belarus, mais ça c'est engager la guerre directe avec une puissance nucléaire.

C'est peut être bien le but. La décision inattendue, risquée, couteuse en terme d'image, d'engager une guerre ouverte et générale à l'État croupion installé à bout de bras par l'Occident en Ukraine signifie que les dirigeants russes qui sont plus lucides que les nôtres ont analysé la situation créée par la volonté d’expansion de l'OTAN dans ce pays comme une menace existentielle.

Et les États-Unis choisissent ce moment pour recommencer leurs provocations navales contre la Chine.

Que faire? Affirmer à haute et intelligible voix que la France ne doit pas participer à cette folie et doit sortir de l'OTAN maintenant

La France doit descendre en marche du train fou.

GQ 27 février 2022