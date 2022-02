La guerre d'Ukraine n'aura pas lieu ...

La prétendue menace russe sur l'Ukraine montre assez bien le fonctionnement de la machine impérialiste auto-intoxiquée par sa propre propagande.

Au départ, il s'agit simplement de mettre en scène une pathétique petite victoire diplomatique dont l'Empire a bien besoin pour redorer son blason après le fiasco afghan, en dénonçant une invasion russe imaginaire pour pouvoir se vanter ensuite de l'avoir empêchée quand tout le monde verra qu'elle n'a pas eu lieu.

Avec au passage la possibilité de marquer un point psychologique et géostratégique en intégrant l'Ukraine à l'OTAN, et l'espoir d'entrainer la Russie dans un piège militaire si excédée par tant de provocations elle se laissait aller à envahir réellement l'Ukraine.

Mais le déluge de propagande introduit à cette fin dans le circuit médiatique finit par faire croire aux inventeurs de cette menace qu'elle est réelle, ce qui les conduit à une adopter une attitude arrogante, infantile, instable, et dangereusement provocatrice envers la Russie. Et pour certains idéologues néoconservateurs, comme Bolton, considérés par la plupart de leurs collègues de l'establishment comme de dangereux extrémistes, qui désirent une guerre préventive avec la Russie et/ou la Chine, c'est une aubaine pour provoquer la "troisième guerre Punique" dont ils rêvent pour anéantir la première et intimider la seconde.

Un schéma narratif très semblable se développe en ce qui concerne les prétendues menaces de la Chine sur Taiwan.

L'Occident voudrait une grande guerre destructrice pour empêcher la Chine d'accéder à l'hégémonie mondiale, ce qu'il croit inéluctable, mais n'osera pas la déclencher lui-même. Si les Russes et le Chinois jouent correctement leur jeu, elle n'aura pas lieu, et l'affaire sera bientôt pliée. L'alliance défensive entre ces deux grands pays fonctionne aussi comme un stabilisateur, car elle décourage les aventures militaires de part et d'autre.

Cependant, si demain matin les États-Unis annoncent l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN, pour provoquer un casus belli, les Russes devront réagir, mais ils le feront probablement comme ils l'ont déjà annoncé, en concluant des accords militaires avec des pays latino-américains proches des frontières Sud des États-Unis ou en accroissant leur activité en Afrique et au Moyen Orient.

Si l'Ukraine lance une attaque de grande envergure contre le Donbass, les Russes devront également réagir, et en fait ils l'ont déjà fait, parce que les concentrations de troupes sur leur territoire proche de l'Ukraine ont précisément le but de dissuader l'Ukraine de s'engager dans une telle entreprise, mais ils le feront en se limitant aux territoires directement concernés, comme en Géorgie en 2008. Ils n'ont certainement pas la volonté d'engager une guerre de blindés sur l'ensemble du territoire ukrainien, comme en rêvent leurs adversaires.

Mais le plus probable est encore ceci : le soufflé du bellicisme occidental retombera sans combattre car il est essentiellement mobilisé contre les spectres qu'il a évoqué par sa propre propagande. Personne ne risque la guerre réelle avec un adversaire redoutable sans un enjeu vital , et la survie de l'Empire n'est probablement un tel intérêt pour personne, pas même pour ceux qui en vivent et se servent au passage. Pour le moment.

En espérant ne pas pécher par optimisme.