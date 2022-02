La “fake war” des États-Unis

par Sergio Cararo (rédacteur en chef de “Contropiano.org”)

Envoyé par Bruno Drweski

Source : https://contropiano.org/news/politica-news/2022/02/14/la-fake-war-degli-stati-uniti-0146553

En ces heures, beaucoup de gens se demandent si nous allons nous lever le matin dans les prochains jours alors que notre partie du monde – l’Europe – est entrée en guerre. Une prise de conscience sans doute douloureuse et inquiétante pour un continent sur lequel deux guerres mondiales ont été menées.

Dans la campagne de guerre médiatique, ce scénario se serait même déjà produit il y a une semaine avec le lancement par l’agence Bloomberg de l’annonce du début de l’invasion russe en Ukraine. Cette fake news , assez semblable à ce que l’on appelle en argot les « crocodiles » (articles préparés à l’avance pour la mort d’une personne connue), a cependant duré 24 minutes et a ensuite été supprimée par l’agence.

Mais ce faux lancement de Bloomberg n’est pas très différent des autres fausses nouvelles de guerre. Au contraire, elles sont devenues partie intégrante des guerres que l’on définit aujourd’hui comme « hybrides » et qui ont été diffusées intégralement ces dernières semaines, filmées de manière décidément honteuse par les médias italiens et en partie européens.

En fait, l’utilisation guerrière de ces fausses informations est devenue une partie intégrante de la guerre, avant et avec la guerre menée sur le front avec l’artillerie, les chars, les missiles, etc.

Une campagne de fake news répétée et généralisée vise à obtenir les mêmes effets qu’une guerre sans la mener directement, un peu comme le sont devenues les sanctions : panique, désinvestissement, insécurité, dommages économiques pour le pays ennemi, mais aussi pour les pays concernés.

Ce n’est pas une coïncidence si, depuis des semaines, le gouvernement ukrainien lui-même nous supplie de ne pas exagérer avec les fake news sur l’invasion russe. Pour l’instant, les plus grands dommages sont causés à l’Ukraine, que les États-Unis et l’OTAN prétendent vouloir “protéger”.

La dernière en date est, par ordre chronologique, la non-fermeture de l’espace aérien ukrainien par le gouvernement de Kiev, tandis que les compagnies aériennes occidentales suspendent leurs vols à destination et en provenance de l’Ukraine. Ensuite, il y a l’évacuation de leurs propres citoyens déclarée par les ambassades des pays de l’OTAN, dont l’Italie, sur laquelle il y a une curieuse non-coïncidence de chiffres.

Mais l’escalade à laquelle les États-Unis et la Grande-Bretagne ont systématiquement travaillé, suggérant que la Russie est sur le point d’envahir l’Ukraine, a des objectifs très différents de ceux déclarés et un fond moins solide qu’ils ne le suggèrent.

Questions et réponses simples

Il y a des questions simples avec des réponses tout aussi simples.

En cas de guerre en Europe ou de tensions géopolitiques en Europe, qui perd le plus, les Européens ou les États-Unis et la Grande-Bretagne ? Réponse facile et presque évidente.

Qui perd le plus des relations économiques et énergétiques tendues avec la Russie, l’Union européenne ou les États-Unis ? Là aussi, la réponse est simple.

Pour sa part, la Russie est-elle plus intéressée à avoir de bonnes relations ou à gâcher ses relations globales avec l’Union européenne par une aventure militaire en Ukraine ? La réponse n’est pas très difficile.

Et, d’un autre point de vue, les États-Unis sont-ils plus intéressés ou effrayés par l’autonomie stratégique de l’Union européenne dans les domaines énergétique, politique, monétaire et technologique ? Ici , la réponse demande un peu plus d’efforts.

Puisque la réponse à ces questions est aussi simple que cela, il est clair que pour éviter les réponses – de la part de l’impérialisme américain – il est nécessaire d’éviter que ces questions soient posées et de produire un retrait de sens en invoquant d’autres paramètres.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne, par l’intermédiaire de l’OTAN, nient qu’ils s’ingèrent dans les affaires européennes parce qu’ils veulent représenter « l’éternel défi entre la société libérale et le despotisme asiatique », une catégorie vague qui étend la superstructure idéologique de la guerre à la Chine.

Hier, c’était la guerre froide contre le socialisme réel, aujourd’hui c’est la guerre contre les “systèmes autocratiques” qui ont survécu et se sont renforcés même au sein des mécanismes de la mondialisation capitaliste du monde qui a eu lieu avec la dissolution de l’URSS.

Le bluff des États-Unis

Mais pourquoi les États-Unis ont-ils dû recourir une fois de plus au jeu habituel consistant à faire monter la tension en Europe ? Ils le font pour des raisons internes et pour des raisons liées à la nouvelle phase historique dans laquelle nous sommes entrés au cours des vingt dernières années.

Sur le plan interne, les États-Unis sont en train de prendre conscience de leur propre vulnérabilité. La polarisation sociale n’a jamais été aussi forte, à tel point que certains observateurs mettent en garde contre le risque d’une guerre civile intérieure .

Ensuite, il y a l’inflation à 7,5 %, un niveau jamais atteint depuis 1982. Mais les États-Unis avaient l’habitude de se décharger de leurs crises internes et de leur inflation sur le reste du monde grâce à la suprématie du dollar dans l’économie mondiale.

Puis, lorsqu’ils ont jugé que les conditions étaient réunies, ils ont souvent et volontiers utilisé le facteur militaire également. À partir de 1982, ils l’ont fait souvent.

En 1983, ils ont envahi la petite île de Grenade, “coupable” de se rapprocher politiquement de Cuba ; la même année, ils ont envoyé des marines au Liban (mais en ont laissé plusieurs dizaines sur le terrain) ; en 1989, ils ont bombardé et envahi le Panama.

En 1991, ils ont attaqué l’Irak ; en 1993, ils ont envoyé des marines en Somalie (mais là encore, plusieurs ont été tués) ; en 1999, ils ont attaqué la Serbie ; en 2001, l’Afghanistan (et nous savons tous comment cela s’est passé).

En 2003, ils ont à nouveau envahi l’Irak et en 2012, ils ont envoyé des soldats et des forces spéciales en Syrie (et nous savons tous comment cela s’est passé), en 2008, ils ont voulu envoyer des troupes de l’OTAN en Géorgie, mais leurs alliés européens ont dit “non”.

À la lumière de tout cela, on peut comprendre pourquoi le 11 septembre 2001, il y avait un monde – de Seattle à Riga – qui était consterné, et un autre monde – de Bogota à Jakarta – qui se réjouissait. Et il faut demander aux Américains comment ils ont pu ne pas comprendre ou savoir et se demander « pourquoi ils nous détestent autant ? ».

Mais malgré ces aventures militaires répétées contre des ennemis immensément plus faibles – ils les appelaient des guerres asymétriques – le monde changeait sous leurs yeux et les nôtres.

Il est vrai que le dollar reste la principale monnaie des transactions économiques internationales… Mais depuis vingt ans, il n’est plus la seula : maintenant, il y a aussi l’euro, et pas seulement.

En outre, plusieurs pays, comme la Russie, la Chine, le Venezuela, l’Iran, etc., ont depuis longtemps commencé à commercer entre eux et à neutraliser les sanctions américaines en utilisant d’autres systèmes de paiement dans leurs transactions.

En outre, lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont proposé que les sanctions incluent également l’exclusion de la Russie du système Swift dans les transactions bancaires internationales, les “alliés européens” leur ont dit de ne pas se donner la peine, car les pertes seraient également considérables pour les pays occidentaux. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, l’a même fait savoir lors d’une interview télévisée.

En outre, les Européens paient déjà les effets des tensions énergétiques avec la Russie et l’absence d’exportations de divers produits en raison des sanctions en place depuis 2014.

Alors que la Russie a considérablement développé ses activités avec la Chine et d’autres pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Dans certains cas, il s’agit même de mettre des bottes sur le terrain par l’intermédiaire des contractors de la société Wagner.

C’est le journal français Le Monde du 13 février qui nous fait savoir que Moscou n’est pas très préoccupé par le risque de sanctions occidentales en cas d’invasion de l’Ukraine. « Pardonnez l’expression, mais nous nous moquons de toutes leurs sanctions », a déclaré l’ambassadeur russe en Suède Viktor Tatarintsev à Aftonbladet dans une interview publiée samedi en fin de journée sur le site internet du journal suédois.

« Tant de sanctions nous ont déjà été imposées et, d’une certaine manière, elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture », a déclaré l’expérimenté Tatarintsev, qui parle couramment suédois et a occupé plusieurs postes en Suède.

Par conséquent, les États-Unis crient à tue-tête – et les fake news sont un outil bruyant – pour tenter d’influencer une situation dans laquelle ils n’ont pas beaucoup de possibilités d’agir comme par le passé.

Si le monde d’aujourd’hui est plus multipolaire qu’il ne l’était hier, si le dollar est toujours fort mais n’est plus le monopole des transactions économiques internationales, si d’autres puissances ont également la capacité de dissuasion militaire et d’ingérence politique sur la scène mondiale, cela signifie que le jeu habituel peut ne plus fonctionner.

Il est vrai que les États-Unis restent un acteur puissant, mais si les adversaires savent exactement comment vous jouez parce que vous jouez toujours le même jeu, il est moins probable que quelqu’un retire alors la chaise de sous vous que par le passé.

La tragédie est que les États-Unis sont conscients de leur vulnérabilité accrue sur le plan international et de leur fragilité accrue sur le plan intérieur.

Arrêter la guerre, par tous les moyens nécessaires

Les États-Unis peuvent – et font – tout ce qu’ils peuvent pour éviter le pire scénario (leur déclin relatif), ce qui les rend plus hostiles et dangereux pour leurs alliés européens, et pas seulement pour leurs ennemis.

En résumé, les États-Unis ont davantage besoin d’accroître les tensions, y compris le risque de guerre, alors que la Russie et l’Europe n’en ont pas besoin. Mais la guerre contre la Russie et/ou la Chine ne serait pas une « guerre asymétrique » comme par le passé. C’est pourquoi ils testent les effets d’une « guerre hybride » en Europe, sachant qu’une vraie guerre ne serait pas un dîner de gala, même pour les apologistes de « America First ».

Le fait que nous nous réveillions dans les prochains jours avec les tambours d’une guerre à notre porte ou non dépendra également de la prise de conscience des classes dirigeantes au niveau international et européen en particulier.

Ils doivent maintenant décider s’ils veulent poursuivre la « autonomie stratégique » de l’Union européenne et devenir un acteur à part entière dans la compétition mondiale, ou s’aligner sur les États-Unis et perdre toute crédibilité. L’intervention et le retrait désastreux de l’Afghanistan sont là pour nous le rappeler, comme une pierre invitée.

Mais nous avons une autre tâche : celle de prévenir la guerre et, dans ce cas, une guerre en Europe, et ensuite de remettre sur la table, même à la force des poings, l’idée qu’une Italie hors de l’OTAN serait un avantage – pour ce pays et pour les peuples qui nous sont proches – énormément supérieur à la subordination à un traité atlantique qui est maintenant sorti de l’histoire.

Si la chaîne impérialiste se brise à l’un de ses maillons, le reste pourrait tomber plus vite qu’on ne l’imagine.