Anticolonialisme ou séparatisme?

Illustration : La Fédération de Yougoslavie, une nation détruite: cas d'école des méfaits du séparatisme. Mais elle était elle-même issue des démembrements de l'Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman !

Anticolonialisme et séparatisme, selon quel critère les distinguer et où placer la limite?

On se souvient que les adversaires de l’indépendance de l’Algérie, surtout ceux qui étaient issus de la gauche laïque, ont tenté de faire passer la lutte anticolonialiste pour un séparatisme anti-français réactionnaire. Au vu des réalités historiques, géographiques, démographiques, culturelles, économiques, cette démarche était cousue de fil blanc et n’a trompé que ceux qui voulaient l’être.

Mais il peut se trouver des situations concrètes où il est plus difficile de trancher.

Il y a eu plusieurs cas de figure concernant les revendications nationales :

- la colonie outremer, exploitée économiquement et occupée militairement (Algérie, Inde, Congo)

- la nation conquise ou démembrée mais dont l’exigence géographique et historique ne fait aucun doute (Irlande, Pologne, etc)

- les nations non historiques (ou dont l’histoire autonome est très ancienne ou éphémère) qui peuvent revendiquer un territoire où elle sont majoritaires (mais sur le terrain la situation est toujours complexe et les populations sont mêlées). Les nations constitutives de la Yougoslavie étaient de ce type.

Les nations réelles sont des constructions historiques sur des territoires donnés, qui sont toujours composées de régions et de populations diverses, qui peuvent être pluri-ethniques, et qui résultent d'un processus de conquête politique et militaire progressif à partir d'un centre, presque toujours un siège dynastique. Ce processus qui absorbe des territoires périphériques pour leur valeur stratégique est souvent aliénant et brutal, mais il n'est pas de même nature que la conquête coloniale qui s'appuie sur une volonté d'exploitation et une pratique raciste.

Pour résoudre les contradictions entre grande nation centrale et petites nations périphériques, l'histoire propose la solution d'une nation fédérale comme par exemple l’ancienne Yougoslavie ou l'URSS, laquelle peut être composées de plusieurs nations unitaires. On peut relever de plusieurs identités nationales à la fois.

Outre l'éloignement géographique, le critère central pour distinguer les colonies des territoires périphériques d'une nation historique complexe sont : la participation significative ou non de dirigeants issus de la périphérie au pouvoir politique central, et l'existence ou non d'un rapport d'exploitation économique. Selon ces critères, au sein du Royaume-Uni, Écosse n'était pas une colonie et l'Irlande l'était.

Si la lutte pour l’indépendance des colonies est absolument justifiée, le séparatisme est rarement légitime, et il est susceptible d'aboutir dans bien des cas à un contrôle indirect très contraignant du protecteur puissant qui a favorisé l'accession à l'indépendance formelle. L'indépendance des États Baltes qui ont été vidés de leur substance économique et de leur population depuis 1991 me paraît de ce genre. Telle serait aussi une Écosse ou une Catalogne indépendante formellement, mais membre très subalterne de l'UE et de l'OTAN.

L'Arménie, nation historique incontestable, était cependant beaucoup mieux lotie et beaucoup mieux défendue en tant que république soviétique, qu'en tant qu'État indépendant doté d'un siège à l'ONU et d'une équipe nationale de foot. Et on peut dire de même de l'Ukraine.

Il faut garder à l'esprit cependant que des nations se forment, parfois très vite, dans la lutte contre l'oppression. C'est le cas de la Palestine.