Le destin de l'impérialisme est-il déjà écrit?

Commentaire de Badia Benjelloun reçu le 27 septembre 2021, sur cette video :

Les Usa dans les années 2000 étaient aux prises avec une crise économique majeure, celle des dot.com

L’effondrement d’ENRON en avait été l’épiphénomène exemplaire. La comptabilité des entreprises était devenue un moment d’inventivité, de dissimulation des pertes, de mensonges sur les profits à venir. Les PDG gonflaient leurs revenus en pratiquant des tours de prestidigitation assez rocambolesques et en assurant des valorisations boursières factices.

Déjà, dans les multinationales, le budget R&D n'est une infime fraction de la part consacré au marketing.

Le capitalisme zunien a ceci de remarquable , il est propulsé depuis la seconde guerre mondiale par des efforts de guerre. La guerre pour la guerre, plus que pour la conquête des marchés acquise depuis l’OMC et l’ouverture des frontières douanières.

Il est assuré que la destruction de l’Irak n’était pas pour le pétrole- erreur commise par beaucoup de ‘marxistes’ un peu dogmatiques qui n’ont pas compris que l’expansion nécessaire du K zunien passe par la guerre.

En 1991 comme en 2000 personne ne remettait en cause l’hégémonie zunienne. Elle lui était acquise.

Le K zunien est distinct de l’impérialisme des K européens qui se sont entredétruits au cours de guerres qu’ils ont mondialisées au cours de ce processus de nécessaire expansion en vue de créations de monopoles et d’abolition de la concurrence etc. Le Pentagone et l’énormité de son budget sont la raison d’être de cette machinerie de barbarie. Notez que la sortie de la Grande Dépression, c’est justement l’entrée en guerre des zuza.



Bien sûr, il y a un saupoudrage idéologique, les néo-conservateurs sionistes y ont travaillé et ont privilégié la casse de tout pays un peu indépendant et développé autour d’Israël. D’où le choix porté sur les pays périphériques au Proche Orient arabe. Les majors du pétrole il faut le rappeler étaient contre le projet de guerre contre l’Irak, pour elles inutiles voire défavorable.

Les plus que 6000 milliards des guerres sans fin contre le terrorisme, c’est du PIB zunien et en ont profité des sociétés liées au Pentagone qui étaient en très mauvaise posture financière. (Bagdad a été détruite pour sauver Halliburton.)

Au cours de ce processus, tous les pays qui achetaient des bons de Trésor zunien ont soutenu de manière indirecte les guerres destructrices des Usa.- DONT LA CHINE.

Le sauvetage une nouvelle fois des économies impérialistes occidentales en 2007-2008 a été en grande partie réalisé par la Chine ( les banques ont aussi intégré massivement et sans vergogne l’immense tribut de l’argent des narco-trafiquants et autre argent sale)

Les Chinois ont depuis lors réalisé que la poursuite du cycle: échanges commerciaux avec les Usa, livrant des produits de consommation peu chers à la classe ouvrière des pays du centre ce qui permet aussi de baisser les salaires au centre AU DEPENS de l’ouvrier chinois contre une dette publique étasunienne stratosphérique commençait à devenir impossible à tenir.

Le développement des forces productives chinoises requérait une expansion à son tour. Outre le mouvement d’investissements importants en Afrique, a été ouvert le chantier de la route de la soie.

D’où le conflit ‘ inter-impérialiste’ je mets entre guillemets car la Chine reste encore avec sa classe ouvrière un pôle de surexploitation par l’Occident. Les flux nets des plus-values sont en sa défaveur.

Voilà l’amorce de la confrontation.

— je commenterai l’intervention de Maisheimer comme étant celle d’un bonimenteur de bas étage, quand la puissance est avérée, pas besoin de la vendre aussi pitoyablement.

Il se plante.

Car il se figure l’évolution de l’histoire comme régie par une loi linéaire.

Or il existe des ruptures qui font entrapercevoir que les USA ne domineront plus le monde comme ils le prétendent encore aujourd’hui.

Le parti pris du profit maximal a introduit de sprints de fragilité irréversible dans le système productif étasunien, une étroite dépendance vis-à-vis de segments de production qui ont été externalisés et qu’ils ne maîtrisent plus. Le secteur des semi-conducteurs où ils ont perdu pied, remonter la pente de la perte de compétence est devenu quasi-impossible.

La Chine a l’immense avantage qu’une partie importante de la production et de la recherche est sous le contrôle de l’État, donc non soumise à concurrence ou du moins relativement protégée. L’Université de Shanghai a mis au point les plus puissant des calculateurs quantiques qui soient au monde. La Silicon Valley peut aller se rhabiller.

Elle travaille pour l’armée rouge qui est encore une armée patriotique, différente de celle des Usa où les généraux n’attendent que la retraite pour aller pantoufler chez Lockheed Martin en récompense des marchés fantasques ( inutiles etc.) passés lorsqu’ils étaient aux commandes.

On sait que l’aéronautique étasunienne ne vaut plus rien, échec des avions furtifs F35 pour la partie armée, et échec du plus récent Boeing pour l’aviation civile.

Il faudra enquêter du côté des chantiers navals étasuniens .

La Chine n’est pas loin de mettre au point des sous-marins réellement furtifs, sans signature détectable au sonar…

Les Ouighours et autres Tchétchènes engagés auprès des nébuleuse Al Qaida et rejetons semblent être fermement contrôlés. Pour l’heure.

Cela fait partie du marché engagé par la Chine avec les Talibans depuis quelques années.Des infrastructures sont déjà en cours de construction sur la frontière sino-afghane. La Chine n’a pas du tout attendu le départ des troupes étasuniennes.

Bien sûr rien n’est joué d’avance, mais les Usa sont en très mauvaise posture.Une Méga-dette publique et privée sur laquelle s’appuie un dollar très concurrencé désormais. On arrivera bientôt à un point de bascule où les échanges internationaux en dollars viendront minoritaires par le simple jeu des échanges en monnaies nationales en Asie.

Le yuan - numérique ou non- est adossé à l’or!

L’euro est un bon concurrent au dollar. Là l’Europe -bien sûr subalterne depuis 1945- a un rôle à jouer si elle veut précipiter la chute des Usa. L’Allemagne y a intérêt. L’Allemagne est sans cesse menacée sur sa Deutsch Bank par les arbitrages étasuniens. Mais Elle considère l’euro, sa monnaie comme une pièce maîtresse de son identité (souvenir cuisant de l’inflation pré guerre) Elle le défendra en principe si les Verts pro Usa aveuglément ne prennent pas le dessus.

De plus, les pays occidentaux sont rentrés dans une phase inflationniste (une anomalie depuis la crise des années 80), ce qui veut dire ‘appauvrissement ‘ des classes moyennes, en réalité l’aristocratie ouvrière qui n’a pas engagé de lutte depuis longtemps contre sa bourgeoisie nationale- profitant de sa situation de résidence dans les pays du centre super exploiteurs de l’ouvrier indien, chinois, bengali africain etc.. Donc ouverture d’une possibilité de vrai affrontement de classe.

GJ etc sont un avant-goût de ce qui risque de se produire.

Marxistes et communistes de tout pays, à vos postes de combat!

(je ne me suis pas relue, trop fatiguée pardonnez l’aspect un peu désordonné)

Badia Benjelloun