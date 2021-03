Pourquoi voter en 2022 ? et pour qui ?

Nous jouerons ici à un jeu dont il ne faut pas sous-estimer l’importance, bien qu’il s’apparente un peu, avouons le, à celui de l’entraîneur de foot de comptoir !

On pourrait céder à la lassitude et refuser de participer au simulacre de consultation démocratique que sont les élections dans notre Occident décadent.

Mais ce serait une erreur : les élections sont le terrain faussé mais le terrain principal réel de la lutte politique et sociale dans les pays capitalistes libéraux, au moins en temps normal. Y participer ne peut pas conduire directement au changement économique et social, mais ne pas y participer, c’est s’exclure de la discussion et se couper irrémédiablement des masses.

On se souvient que Lénine a convaincu les bolcheviks pourtant très réticents au départ de participer aux élections censitaires de la douma tsariste, après l’échec de la révolution en 1905. Pourtant les raisons de n’y point participer paraissaient des plus fortes.

Pour en revenir à ici et maintenant, il me paraît très important pour l’avenir de la classe ouvrière et des idées de progrès social en France au XXIème siècle que Macron, leur ennemi déclaré et obsessionnel de premier degré soit sanctionné, humilié, et battu, si possible dès le premier tour.

Mitterrand, Chirac, Balladur, Jospin, Sarkozy, Hollande, Valls, ont été ainsi sanctionné à juste titre pour avoir tenté de faire valoir peu ou prou la même feuille de route. Il serait quand même un comble que le plus mauvais et le plus caricatural des figurants politiques mis en avant par le capital et par la finance puisse faire un deuxième mandat.

On nous dira alors une fois de plus qu’on ne doit pas favoriser l’extrême droite. Voter pour « tout sauf Macron » au vu des sondages (qui sont manipulés précisément pour le faire croire) signifierait choisir Marine le Pen. On a vu aux États Unis, en Italie, que le choix de l’extrême-droite, comme on pouvait le prévoir, est un choix ni plus ni moins mauvais que l’autre. Et si c’est la seule alternance, alors tant pis. Nullement notre intention de la favoriser, mais il est plus important encore de ne pas se décrédibiliser en apportant ses suffrages pour faire élire une fois de plus des adversaires déclarés et cyniques des classes populaires au nom de grands principes affirmés avec d’autant plus d’emphase qu’ils sont plus creux et anachronique. Il n’est pas si faux de crier au fascisme aujourd’hui, mais il n’est pas où on le montre. En tout cas, il est au moins autant chez Valls ou chez Macron, que chez l’épouvantail de service.

Mais nous n’en sommes pas là ; il faut voter au premier tour pour un candidat de gauche assez à gauche pour susciter un vote de classe (c’est à dire voué au moins en théorie à défendre les intérêts des salariés) et le plus souverainiste possible, c’est à dire critique radical de l’UE et de l’OTAN pour garantir au pays les conditions d’une politique économique indépendante et surtout pour défendre la paix qui est de plus en plus menacée par les ingérences impériales des pays occidentaux partout dans le monde.

Un candidat parfait sur une telle ligne risque bien de ne pas se présenter et il faudra alors choisir le moins mauvais.

Le plus évident dans ce rôle malgré tous ses manquements et sa tendance à la défaillance au moment critique est Mélenchon, celui qui a accumulé le capital de notoriété qui lui permet d’ores et déjà d’envisager le second tour et qui a au moins à son actif un rôle déterminant dans la victoire du « non » au referendum de 2005. Il reste donc mon premier choix, pour être le Mirabeau de la prochaine révolution en France. Mais il risque aussi d’être écarté de la course par une manœuvre juridique de « lawfare » à la dernière minute.

On peut très bien voter pour quelqu’un dans l’intention de le combattre ultérieurement, si son élection peut servir de catalyseurs à la situation politique.

Montebourg tente d’occuper la place du souverainiste de gauche bien modéré que le précédent a peu à peu abandonné depuis 2017. Mais ses états de service sont bien maigres : avoir prêché le « produire en France » dans un ministère symbolique ad hoc sous la présidence de Hollande ne va pas très loin, n’est ce pas ? Son passé de « young leader » sélectionné par la French-American Fondation (sic) ne plaide pas non plus pour lui. Cela dit, les gens changent, et il peut lui aussi viser le second tour et la victoire, s’il réussit à créer unité et rassemblement autour de sa personne. Contrairement à Mélenchon qui s’affirme souvent radical sur le plan verbal, quand ça lui vient, Montebourg n’est pas très idéologisé. Ce qui signifie que sa trajectoire une fois en place ne sera pas forcément celle de quasiment tous les idéologues gauchistes, à droite toute.

Roussel est un candidat communiste potentiel comme on en rêvait en 2007. Un candidat pour revitaliser le parti historique des ouvriers en France, et d’ailleurs pour le rendre aux ouvriers pour commencer. Mais pour prendre le pouvoir ? Le problème, c’est que le temps a passé et le vote communiste même remplumé risque fort de n’aboutir à rien d’autre qu’à la division des forces de progrès, et Roussel n’est pas encore en mesure, comme actuellement le candidat communiste au Chili, de rassembler suffisamment pour aller au second tour, et de le gagner, s’il l’est un jour. Il n’est même pas sûr de pouvoir rassembler son propre parti. Si cette conjoncture changeait, ce qui est malheureusement peu probable, il serait je crois le meilleur des trois, au vu de ses qualités personnelles.

Les écologistes tels qu’ils sont, sont une force réactionnaire qui doit être écartée de tout accord mais non pas éliminée des calculs ; loin de faire des compromis avec eux, il faut les antagoniser, non en espérant les affaiblir, mais au contraire pour les renforcer et se renforcer soi-même par polarisation classe contre classe. En fait, il faut espérer une candidature écologiste-libérale-libertaire dynamique susceptible d’écraser ce qui reste du PS et de prendre une part substantielle du vote Macron du premier tour 2017. Par contre l’union avec eux est à proscrire, car chaque voix gagnée en flattant les bobos se paye par trois ou quatre voix perdues dans les milieux populaires. Et je parierais bien que l’inverse pourrait être vrai également : chaque voix perdue dans la moyenne bourgeoisie de gauche est compensée par trois ou quatre voix, provenant de l’abstention, du vote le Pen, ou de la frange assez importante d’électeurs de tous les milieux qui votent pour une bonne tête mais jamais pour les donneurs de leçons moralisateurs.

Un second tour opposant un candidat de gauche souverainiste à un écolo serait intéressant à observer : une confrontation directe du bloc populaire et du bloc bourgeois !

De même il faut espérer un nouveau candidat de droite bon teint, respectable et crédible, susceptible de rogner sur le vote RN et le vote Macron, et il faudra espérer que le ou les candidats de gauche comprendront qu’ils se sont tirés une balle dans le pied en participant à l’hallali contre Fillon, au prétexte de ses positions conservatrices sur le plan des mœurs, lynchage juridico-médiatique qui ne pouvait bénéficier qu’aux deux finalistes de 2017.

Le candidat d’alternance de gauche doit pouvoir bloquer la progression du RN, voire lui reprendre des voix, occuper l’espace politique vacant dans lequel s’est développé le mouvement des Gilets Jaunes, et pour cela il doit être le moins « sociétal » possible, il doit laisser ces thèmes aux écolos. Et le plus social possible, en mettant en avant des propositions concrètes, vérifiable, et immédiates d’augmentation du pouvoir d’achat des salaires et des pensions de retraite.

Outre les trois précédents, il y aurait d’autres figures envisageables : François Ruffin, ou un des porte-parole connu des Gilets Jaunes, François Boulo, Priscillia Ludosky, Jérome Rodrigues. Ou un oiseau rare, un artiste, un intellectuel, un savant ? Mais je n’en vois guère se pointer à l’horizon.

De toute manière, quelque soit le candidat choisi il faut qu’il apparaisse rapidement comme le seul crédible, pour rassembler au maximum.

Il faut aussi écarter d’emblée tous les candidats clivants et sectaires qui sont comme par hasard ceux de la gauche pro-impérialiste, même peinte en rouge écarlate, les Autain, les Poutou, et bien sur les pseudopodes de la « gauche » de droite, les Glucksman, les Hidalgo, les Taubira, etc, etc.

Le candidat doit avoir un style qui puisse inspirer confiance aux classes populaires, et aussi une grande détermination ; qu’il ne soit pas complètement d’équerre sur toutes les questions n’est pas le plus important.

Pour conclure, tactiquement, il faut laisser une ouverture à la droite classique en la ménageant et aux écolos en leur laissant leur fond de commerce idéologique pour contenir et affaiblir Macron des deux cotés, et ne pas être souverainiste à moitié pour contenir et affaiblir Marine Le Pen. Macron doit quant à lui être attaqué et démoli impitoyablement.

C’est un pari nécessaire : un candidat ancré à gauche ne peut pas gagner s’il ne récupère pas un nombre significatif de voix sur l’extrême droite et les abstentionnistes, et il ne peut pas faire ça en ressassant des lieux communs qui ne mangent pas de pain, sur le climat, sur les migrants ou sur les mœurs.

La logique du vote utile doit s’inverser : il faut faire comprendre aux « informés » que n’importe quel candidat, qu’il soit facho, écolo, catho, ou coco gagnera contre Macron au second tour.

Enfin, last but not least, les thèmes petits-bourgeois gauchistes et « éthiques » doivent être laissés de coté pour ce qu’ils sont : des machines hystériques à créer de la division et à invisibiliser dans le spectacle politique les classes populaires et leurs problèmes concrets.

A la place, plus de salaire, plus d’égalité, plus de santé, plus d’éducation, plus d’indépendance nationale, plus d’État, plus de protection économique, plus de sécurité sociale, plus de fonctionnaires, plus de services publics, plus de science, plus d’usines, plus d’ouvriers, plus de paysans, et plus de peines de prisons pour les spéculateurs, les corrompus, les négriers, les dealers et les évadés fiscaux.

Et pour le quinoa, ça suffira comme ça, merci !