Un petit mot amical pour Jean-Luc Mélenchon.

Je suis toujours membre du PCF, et aujourd'hui la FI s'est rappelée à mon bon souvenir, et il se trouve que j'en suis membre également. Elle me demande de donner mon avis à Jean-Luc Mélenchon sur la question de savoir s'il doit être candidat en 2022, ce que je fais bien volontiers.

Cher Jean Luc, je pense que tu ne dois pas être candidat en 2022. J'ai voté pour toi en 2012 et 2017, et je sais qu'en principe tu mènes bien les campagnes. Mais je crois que l'alchimie qui a fait coexister autour de ton nom la"gauche de gauche" et la "gauche populiste" ne fonctionnera plus. La première tendance a pris trop d'importance dans ton entourage, et elle est une vraie machine à perdre. Les gauchistes ne veulent pas le pouvoir, ou alors lorsqu'ils l'obtiennent ils faut voir ce qu'ils en font, comme Tsipras. Ton rôle politique serait à mon humble avis beaucoup plus important en soutenant une candidature d'union populaire capable de fédérer le mouvement qui s'est exprimé avec les Gilets Jaunes (et non d'union de la gauche, sachant que la gauche et l'extrême gauche se sont embourgeoisées). Certainement plus important qu'en obtenant 6 ou 8%, ou même plus si cela signifie que nous allons devoir ensuite rempiler avec Macron.

Si cette candidature populaire et même populiste, marquée par un véritable nationalisme économique, et un programme social vigoureux et prioritaire sur tout le reste (écologie, féminisme, migrations, etc) ne voit pas le jour, et bien la victoire de l'extrême droite est probable.

Cordialement GQ

Ps je suis le webmaster du blog Réveil Communiste qui a soutenu ta candidature en 2017, principalement pour les éléments anti-impérialistes (anti OTAN) qui figuraient en bonne place dans le programme, et parce que ta victoire me semblait chose possible. A mon avis ce n'est plus le cas aujourd'hui.

GQ, 14 octobre 2020