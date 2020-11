Vers le retour de la révolution prolétarienne : aux États-Unis pour commencer? (à jour le 6 novembre 2020)

Illustration : Spencer Rapone, ancien combattant en Afghanistan devenu le spectre rouge de l'académie militaire de West Point.



GQ, 11 mai - 6 novembre 2020

Note du 6 novembre 2020 :

Alexandra Occasio Cortez et les autres élus plus ou moins socialistes du congrès américain sont mis en avant par leurs admirateurs de la gauche bourgeoise américaine comme des représentants "intersectionnalistes" de communautés minoritaires, "de couleur" et des femmes qui ne veulent pas se laisser récupérer, des sortes d'enfant terribles du système.

Ce qu'ils ne voient pas (et tant mieux, parce que sinon ils se garderaient de leur faire de la promo), c'est qu'il s'agit de représentants non pas de communautés culturelles, mais de communautés, au sens presque municipal du terme au USA, des zones qui se caractérisent par la pauvreté et l'emploi ouvrier dans le secteur des services, et qui ont obtenu la confiance de leurs habitants sur les questions concrètes qui intéressent la classe ouvrière.

Il y a aussi un rupture du consensus impérialiste chez ces jeunes élus qui se revendiquent du socialisme, notamment dans l'alignement sur les objectifs sionistes. C'est bien différent de la fourbe opération Obama.

Reste à reconstituer un front prolétarien au-delà des ghettos, avec les ouvriers blancs américains, que l'on fait passer à tort pour des abrutis : ils ont voté en connaissance de cause pour le protectionnisme. Pour y parvenir, cette nouvelle gauche américaine si elle ne veut pas faire long feu devra en rabattre sur l'immigrationnisme et sur les querelles de genre et adopter quelques principes de nationalisme économique qui pour le moment sont plutôt défendus de l'autre bord.



A propos de protectionnisme, il faut remarquer que si les USA cessent de tout faire fabriquer en Chine tout en convoitant pour leurs marques le marché de ce pays, ils cessent aussi à avoir un intérêt concret à empiéter sur sa souveraineté et à enrayer son développement, et peuvent envisager de lâcher prise dans la volonté d'empêcher ce pays d'occuper son rang naturel (quatre fois plus peuplé que les États-unis, sa "destinées manifeste" est de devenir quatre fois plus riche). Les ploucs trumpiens sont les adversaires objectifs de l'impérialisme.

Note du 12 juin 2020 :

La mobilisation de protestation contre le meurtre de George Floyd participe, et ne participe pas, accélère, et retarde à la fois ce mouvement prolétarien : le prolétariat urbain des métropoles d'Amérique du Nord et d'Europe a été "racialisé" au cours du siècle passé, et il donc naturel qu'il se retrouve en première ligne de cette amorce de soulèvement général. Les ghettos et les communautés noires américaines des années 1960 n'étaient encore que partiellement intégrée à l'économie, tandis qu'ils sont maintenant au cœur de la production matérielle. Et le racisme idéologique qui a été une arme très efficace dans le passé pour détourner le prolétariat de ses buts historiques, est devenu trop compromettant pour que la bourgeoisie en use directement, comme à l'époque fasciste-nazie. Mais un antiracisme communautarisé au service de la classe moyenne afro-américaine et piloté par les médias "de gauche" tel que celui qui sévit actuellement aboutit au même résultat : dissocier le prolétariat en groupes hostiles, et remplacer la question sociale par la question raciale.

Note du 31 juillet :

La "Commune de Portland" est un signe de la radicalisation de la contestation aux États-Unis, et aussi du déclassement d'une bonne partie de cette classe moyenne de gauche qui existe dans tous les pays économiquement avancés (liée à l'enseignement, la culture, la santé, la gestion des territoires, etc) et dont le statut est de plus en plus précaire, particulièrement aux États-Unis. Mais elle ne pourra pas attirer à elle les masses prolétariennes sans prendre ses distances avec les mouvements petit-bourgeois individualistes et narcissiques qui prétextent de l'écologie, du féminisme ou des droits LGTB pour se donner en spectacle.