Solidarité concrète : une délégation de "Cuba Coopération" sur le terrain

Chers amis, Tout d’abord une très bonne nouvelle. Grâce aux 45.000 euros de dons reçus à ce jour par notre association, le premier conteneur de boîtes de lait en poudre va pouvoir partir et sa distribution à Cuba est prévue fin mai. N’en restons pas là ! La collecte se poursuit. Participez si ce n’est déjà fait, parlez-en à vos parents, à vos connaissances, aux amis de Cuba. Il s’agit, vous le savez, d’un appel humanitaire urgent. Quand vous lirez cette Lettre, une très importante délégation de notre association et de ses partenaires sera à Cuba en mission, à La Havane et à Cienfuegos. Pour tous, ce sera le plaisir de se retrouver dans ce pays que nous aimons. Mais, dans une période de grandes difficultés dont nous connaissons les raisons essentielles, pour lesquelles nous vous informons régulièrement et agissons vigoureusement contre. Le programme, consistera à visiter les projets réalisés ou en cours, et les nouvelles pistes de coopération présentées par nos amis cubains. Avec les partenaires présents, nous examinerons comment les projets, avec leur soutien, deviendront réalité. Les membres de la direction de l’association s’en imprégneront afin de rechercher en France de nouveaux partenaires. C’est l’ADN de Cuba Coopération et c’est ce qui nous a permis, depuis la création de l’association, de mobiliser plus de VINGT MILLIONS D’EUROS, dans des projets dont bénéficient plusieurs centaines de milliers de Cubains ! Nous serons, sur le terrain, pendant une semaine, aux côtés des amis cubains qui résistent et qui, malgré la guerre qui leur est menée, réalisent. Nous vous rendrons compte des résultats obtenus. Et, pendant que nous sommes en mission, et après, nous vous faisons confiance, pour faire grossir la cagnotte, continuer à verser généreusement !

https://don.cubacoop.org/URGENCE-CUBA-APPEL-HUMANITAIRE

À jeudi prochain, nous serons presque de retour. Roger Grevoul

Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire