La première guerre d'Algérie (1830 - 1850), conférence d'Alain Ruscio à la Sorbonne le jeudi 14 mars

du Cercle Universitaire d’Études Marxistes (CUEM)

en collaboration avec les ÉDITIONS DELGA

Le jeudi 14 mars 2024 à 18h30

L a première guerre d’Algérie,

1830-1850, un épisode trop oublié

de la violence coloniale

par Alain RUSCIO

Alain RUSCIO est chercheur, spécialiste de l’histoire coloniale. Il a consacré sa thèse d’État à l’Indochine coloniale et à la guerre dite française d’Indochine (1945-1954). Il dirige le centre d'information et de documentation sur le Vietnam contemporain. Plus récemment i l a élargi ses travaux vers une histoire comparative des colonies françaises et a codirigé avec Sébastien Jahan (Ed. Les Indes savantes, 2007) un travail collectif sur: «Histoire de la colonisation: réhabilitations, falsifications et instrumentalisations » . Il est l'auteur de 1 7 ouvrages, dont :

Les communistes français et la guerre d'Indochine 1944-1954, Paris, e d. L'Harmattan, 1985 - Y a bon les colonies?: La France sarkozyste face à l'histoire coloniale, à l'identité nationale et à l'immigration, e d. Le temps des cerises, 2011- Les communistes et l’Algérie,1920-1962, ed La découverte, 2019 - D es racines coloniales au racisme "à la française" Petit dictionnaire des insultes racistes , ed. Les Indes savan tes, 2020