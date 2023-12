Vers un coup d'État institionnel européen avant le scrutin de juin 2023

Envoyé par Georges Gastaud

le véritable enjeu des européennes

La défunte constitution européenne rejetée par le peuple français en 2005 n'était qu'un texte anodin comparativement à ce que l'oligarchie veut mettre en place AVANT le scrutin européen de juin. Un scrutin dont il est de plus en plus évident que son rôle, par le taux de participation (donc d'adhésion au principe supranational) qu'il dégagera in fine, se réduira à valider ou pas le "saut fédéral européen" en préparation. C'est-à-dire à donner une caution "démocratique" à la substitution officielle à la République française sociale, souveraine, laïque, une et indivisible (et censément "sociale") encore plus ou moins officiellement en place des États-Unis d'Europe, dont Olaf Scholz a fait le centre de son discours d'investiture devant le Bundestag. Avec, en guise de gâteries supplémentaires, l'adoption de facto de la Charte européenne des langues régionales, de la quasi souveraineté "subsidiaire" des régions, etc.

Un désastre pour la France, qui n'aura rien connu de tel depuis 1940, pour l'héritage laïco-républicain du pays, pour les conquêtes sociales (services publics, protection sociale, etc.: épée de Damoclès du "vote à la majorité"!), pour l’Éducation ex-nationale, pour le "produire en France", pour la possibilité future de nationalisations démocratiques, pour la langue française, pour l'avenir d'une défense et d'une diplomatie indépendantes, et j'en passe.

SONNONS TOUS LE TOCSIN TOUTES AFFAIRES CESSANTES.

C'est ce que fait, sur ses bases propres, patriotiques ET internationalistes, démocratiques et antifascistes, anticapitalistes et anti-impérialistes, le PÔLE DE RENAISSANCE COMMUNISTE EN FRANCE. Que chacun fasse sa part et que cette énorme arnaque perpétrée dans le silence médiatiques arrive très vite aux yeux et aux oreilles des travailleurs et des citoyens !

Merci de lire ceci attentivement et, si vous le jugez utile, de le diffuser autour de vous car les médias privés et d’État se gardent bien d'éclairer le public sur ce qui se trame.