La bonne nouvelle du jour (12 octobre 2023)

Cuba a de nouveau été élu membre du Conseil des droits de l'homme, organisme de l'ONU créé en 2006, dont le siège est à Genève et qui comprend 47 états. Elu pour la sixième fois pour la période 2024-2026, Cuba a recueilli par un vote secret et direct les voix de 146 pays de l'Assemblée générale des Nations Unies, soit le plus grand nombre de voix pour les pays de l'Amérique Latine et des Caraïbes. C'est une démonstration du prestige acquis par Cuba auprès de la communauté internationale sur l'importante question des droits de l'homme. Par sa politique internationale, la Grande Île défend sans relâche la coopération, le dialogue, le respect des droits de l'homme et de la femme, et agit concrètement pour que la négociation et la paix l'emporte sur les conflits armés et la guerre. Il faut noter que parmi les pays en conflit armé actuellement, la candidature de la Russie a été rejetée, et que l'état d'Israël a quitté le Conseil des droits de l'homme en 2012 suite à une mission d'enquête internationale sur les territoires occupés décidée par l'organisme. Les Etats-Unis qui s'étaient mis en retrait en 2018 du conseil après leur condamnation du traitement des migrants à la frontière avec le Mexique, en sont de nouveau membre. Pour les cubains qui subissent une situation économique très difficile à cause du renforcement du blocus injuste imposé par les Etats-Unis, cette réélection est la reconnaissance du courage et de la résistance de leur pays dans le contexte international, et de son action permanente pour défendre les droits de l'homme partout dans le monde.