Séminaire Marx au XXIe siècle, reprise mercredi 4 octobre à la Sorbonne : Rémy Herrera, témoignages d'anciens esclaves, , programme de l'année 2023-2024, et archives filmées depuis 2019

Séminaire ‘Marx au XXI e siècle’ année 2023-2024



Équipe de recherche PHARE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



avec le soutien du Cercle universitaire d’Études marxistes (CUEM)





Séance d’ouverture (2) : mercredi 4 octobre 2023 de 17h15 à 19h45





Rémy HERRERA

Économiste, chercheur au CNRS (Centre d’Économie de la Sorbonne)





Témoignages d’anciens esclaves : États-Unis, Brésil, Cuba



(présentation du livre : Maintenant,

on ne peut plus me fouetter)





Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Centre Panthéon, amphithéâtre III



Entrée par le 12, Place du Panthéon (Paris, 5e)





Application des consignes sanitaires du Rectorat de l’Académie de Paris

Par précaution, se munir d’une pièce d’identité et de la présente invitation



___________________________



Pour toute demande d’inscription ou de désinscription : herrera1@univ-paris1.fr







Les séances suivantes du séminaire 2023-2024 auront lieu :



● Mercredi 11 octobre 2023 – séance 3 :

Bruno JAFFRÉ,

« Les marxistes peuvent-ils négliger la Révolution sankariste (1983-1987) ? »



● Mercredi 18 octobre 2023 – séance 4 :

Jean-Pierre GARNIER,

« Révolte des banlieues : une violence éminemment contemporaine »



● Mercredi 8 novembre 2023 – séance 5 :

Juan BRANCO,

Titre de séance restant à préciser



● Mercredi 22 novembre 2023 – séance 6 :

Annie LACROIX-RIZ,

« Les prémices du Plan Marshall : du prêt-bail à l’Angleterre aux accords Blum-Byrnes (1941-1946) »



● Mercredi 29 novembre 2023 – séance 7 :

François NICOLAS,

« D’une intellectualité communiste à la lumière des mathématiques modernes »



● Une séance 8, probablement organisée fin novembre ou début décembre 2023, en coopération avec le CUEM de Jussieu, accueillera : Alain BIHR, « Sur Le Premier Âge du capitalisme ».



● Mercredi 6 décembre 2023 – séance 9 :

Maurice GODELIER,

« Quand l’Occident s’empare du monde, peut-on alors se moderniser sans s’occidentaliser ? »



● Mercredi 13 décembre 2023 – séance 10 :

Tony ANDRÉANI,

« Les concepts fondamentaux du matérialisme historique »



● Mercredi 10 janvier 2024 – séance 11 :

Bruno GUIGUE,

« Présentation du livre Communisme »



● Mercredi 24 janvier 2024 – séance 12 :

Rosa Maria MARQUES (Brésil),

« Travail, capital et intelligence artificielle »



● Mercredi 31 janvier 2024 – séance 13 :

Bernard GUERRIEN,

« Des manuels alternatifs en économie, dans une perspective classico-marxiste, c’est possible et urgent »



● Mercredi 7 février 2024 – séance 14 :

Bernard FRIOT,

« L’enrichissement communiste de la citoyenneté »



● Mercredi 28 février 2024 – séance 15 :

Michel COLLON (Belgique),

« Ukraine : la guerre et la désinformation »



● Mercredi 6 mars 2024 – séance 16 :

Monique PINÇON-CHARLOT,

« Anatomie sociologique d’une classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs »



● Mercredi 13 mars 2024 – séance 17 :

Jean BRICMONT (Belgique),

« Science et Révolution »



● Mercredi 20 mars 2024 – séance 18 :

Christophe OBERLIN,

« Chirurgien à Gaza »



● Mercredi 24 avril 2024 – séance 19 :

Florence GAUTHIER,

« La Commune de 1871 : comment Karl Marx l’a-t-il comprise ? »



● Mercredi 15 mai 2024 – séance 20 :

Françoise VERGÈS,

« Féminisme antiraciste et décolonial / anticolonial »



● Mercredi 22 mai 2024 (à confirmer) – séance 21 :

Marcello MUSTO (Italie),

« Les dernières années de Karl Marx »



● Mercredi 29 mai 2024 – séance 22 :

Hervé HUBERT,

« Transidentité et marxisme »



● Mercredi 5 juin 2024 – séance 23 :

Jean-Michel TOULOUSE,

« Révolutions et Démocratie »



● Mercredi 12 juin 2024 – séance 24 :

Francisco RIVERO (Cuba),

« Art et Révolution »





Archives audio et vidéo du séminaire ‘Marx au XXI e siècle’



disponibles sur : https://lesfilmsdelan2.org/marx-au-21ème-siècle





--- Archives des séances du séminaire 2023-2024 :



Séance d’ouverture (1) du 27 septembre 2023 : « Une histoire de Cuba interprétée au prisme de Marx (présentation du livre : Une histoire populaire de Cuba de 1492 à nos jours) » par Rémy HERRERA

(vidéo bientôt disponible)





--- Archives des séances du séminaire 2022-2023 :



Séance d’ouverture du 28 septembre 2022 : « Affronter le courant dominant en économie pour dépasser le capitalisme » par Rémy HERRERA

vidéo : https://vimeo.com/758501905



Séance d’ouverture (2) du 5 octobre 2022 : « Entrer en résistance en sciences économiques (à propos du livre : Dynamique de l’économie chinoise : croissance, cycles et crises de 1949 à nos jours) » par Rémy HERRERA

vidéo : https://vimeo.com/759507162



Séance du 12 octobre 2022 : « Gramsci, sa validité et sa pertinence pour l’Amérique latine de notre temps » par Isabel MONAL (Cuba)

vidéo : https://vimeo.com/761961829



Séance du 19 octobre 2022 : « Quel développement pour le Maroc d’aujourd’hui ? » par Ahmed ZOUBDI (Maroc)

vidéo : https://vimeo.com/770200754



Séance du 19 novembre 2022 : « Les routes de l’esclavage » par Catherine COQUERY-VIDROVITCH

vidéo : https://vimeo.com/772117597



Séance du 23 novembre 2022 : « Développement auto-centré et panafricanisme : de Samir Amin à Thomas Sankara » par Aziz Salmone FALL (Sénégal et Égypte)

vidéo : https://vimeo.com/778265667



Séance du 7 décembre 2022 : « Cuba’s economic and political reforms, in the frame of Marx and Engels’ concept of socialism » par Al CAMPBELL (États-Unis) (séance en anglais, traduite en français)

vidéo : https://vimeo.com/780734128



Séance du 11 janvier 2023 : « Quelle CGT et pour quoi faire ? » par Michel GRUSELLE, Cédric LIECHTI, Jean-Pierre PAGE et Stéphane SIROT

vidéos :

https://youtu.be/gesvCrzdq24 (interventions), https://youtu.be/j95JzSJt4-w (réponses aux questions)

https://youtu.be/RatIlspNJPQ (bonus : film sur la CGT)



Séance du 15 février 2023 : « Russie - Ukraine : Basculement stratégique, conflits et processus d’intégration eurasiatique » par Bruno DRWESKI

vidéos : https://vimeo.com/801644161 et https://youtu.be/_GKQ_qhsm6Y



Séance du 5 avril 2023 : « Les mécanismes de la désinformation : la crucifixion médiatique de Julian Assange » par Viktor DEDAJ

vidéo : https://vimeo.com/818425234 et https://youtu.be/ujKT-npQpWc



Séance du 19 avril 2023 : « Formes actuelles du devenir-communiste » par Alain BADIOU

vidéo : https://youtu.be/Rlzi_qb_dPI



Séance du 10 mai 2023 : « Quelle écologie politique ? Marx nous dit quelque chose… » par Jean-Marie HARRIBEY

(vidéo bientôt disponible)



Séance du 24 mai 2023 : « Colonisation française (1830-1962) : un essai de bilan » par Alain RUSCIO

vidéo : https://vimeo.com/830573520 ou https://youtu.be/Qj2soZr0pmM



Séance du 7 juin 2023 : « L’Aufhebung chez Marx : controverse sur la traduction et oppositions philosophiques sur la dialectique et le matérialisme » par Patrick THEURET

(PowerPoint disponible)





--- Archives des séances du séminaire 2021-2022 :



Séance d’ouverture du 29 septembre 2021 : « La monnaie : du pouvoir de la finance à la souveraineté des peuples » par Rémy HERRERA

vidéo : https://vimeo.com/631900267



Séance du 13 octobre 2021 : « L’outil Marx dans l’analyse pratique de la vie mentale » par Hervé HUBERT

vidéo : https://vimeo.com/632261802



Séance du 24 novembre 2021 : « L’originale et intransigeante critique de la religion chez Marx » par Yvon QUINIOU

vidéo : https://vimeo.com/650066555



Séance du 12 janvier 2022 : « Adam Smith, Karl Marx, en passant par Jean Salem » par Daniel DIATKINE

vidéo : https://vimeo.com/666828418



Séance du 16 février 2022 : « Les firmes multinationales et la démondialisation : Analyse des pratiques des firmes multinationales et essai de théorisation marxiste de la firme multinationale » par Christian PALLOIX

(Référence écrite [article] : Palloix C. (2023), « Multinational Firms’ Practices: An Attempt at a Marxist Theorization »,” in Herrera R. (dir.), Value, Money, Profit, and Capital Today, série Research in Political Economy, Emerald, Londres, à paraître en novembre 2023)



Séance du 16 mars 2022 : « Syrie : résilience, mode d’emploi » par Majed NEHMÉ

vidéo : https://vimeo.com/708774651



Séance du 18 mai 2022 : « Marx, la finance et les crises : instabilité financière et crise de reproduction dans Le Capital » par Christian TUTIN

vidéo : https://vimeo.com/720201533



Séance du 8 juin 2022 : « L’ordo-libéralisme : l’économie sociale de marché et la pensée libérale en Allemagne » par André Gilles LATOURNALD

vidéo : https://vimeo.com/718872542



Séance du 15 juin 2022 : « Développement inégal du capital et rente foncière en Amérique du Sud » par Juan KORNBLIHTT (Argentine)

vidéo : https://vimeo.com/721529203





--- Archives des séances du séminaire 2020-2021 :



Séance d’ouverture du 30 septembre 2020 : « Le “socialisme” mitterrandien ou l’invention du néolibéralisme d’État (1981-1986) » par Rémy HERRERA

vidéo : https://vimeo.com/465541602



Séance du 14 octobre 2020 : « Actualité du matérialisme dialectique » par Georges GASTAUD

vidéo : https://vimeo.com/468955396





--- Archives des séances du séminaire 2019-2020 :



Séance d’ouverture du 25 septembre 2019 : « Les théories du système mondial (Amin, Wallerstein, Arrighi, Frank) et Marx » par Rémy HERRERA

vidéo : https://vimeo.com/362575657



Séance du 16 octobre 2019 : « Pour une politique du commun du peuple » par Jacques BIDET

vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EzGru6QW71E



Séance du 22 octobre 2019 : « L’agriculture à l’ère de la mondialisation » par Henry BERNSTEIN (Royaume-Uni) (en anglais, avec traduction)

vidéo : https://youtu.be/SQeNAv9FLtg



Séance du 13 novembre 2019 : « L’impérialisme au XXIe siècle » par John SMITH (Royaume-Uni) (en anglais, avec traduction)

vidéo : https://vimeo.com/373989264





--- Archives des séances du séminaire 2018-2019 :



Présentation du séminaire (26 septembre 2018) :

vidéo : https://vimeo.com/292286769



Séance du 26 septembre 2018 : « Marx face au colonialisme » par Rémy HERRERA

vidéo : https://vimeo.com/292189749



Séance du 17 octobre 2018 : « De la genèse des conquis sociaux de 1936 en France… à leur destruction en 1940 » par Gérard DEL MASCHIO

vidéo : https://vimeo.com/295779439



Séance du 14 novembre 2018 : « Marx ou Le caractère fétiche de la marchandise et son secret, commentaire et résonances littéraires du chapitre 1 du Capital » par Jean-François RIAUX

vidéo : https://vimeo.com/301018277



Séance du 12 décembre 2018 : « Agriculture et capitalisme » par Thierry POUCH et Édouard MORENA

vidéo : https://vimeo.com/306542046



Séance du 16 janvier 2019 : « De l’économie politique à l’anthropologie et l’histoire - À propos de la nouvelle édition française des Systèmes économiques dans l’histoire et la théorie de Karl Polanyi » par Jérôme MAUCOURANT

vidéo : https://lesfilmsdelan2.org/ann%C3%A9e-2018-2019



Séance du 13 février 2019 : « Sur l’anthropologie du Capital » par Pierre-François MOREAU

vidéo : https://lesfilmsdelan2.org/ann%C3%A9e-2018-2019



Séance du 20 février 2019 : « La situation économique et politique actuelle au Brésil » par Paulo NAKATANI (Brésil)

vidéo : https://lesfilmsdelan2.org/ann%C3%A9e-2018-2019



Séance du 13 mars 2019 : « Le Parti communiste chinois et le marxisme » par Tony ANDRÉANI

vidéo : https://vimeo.com/324140817



Séance du 17 avril 2019 : « L’"Économie politique populaire" de Robespierre » par Yannick BOSC

vidéo : https://lesfilmsdelan2.org/ann%C3%A9e-2018-2019



Séance du 15 mai 2019 : « Marxisme académique et marxisme réel » par Alain BADIOU

vidéo : https://lesfilmsdelan2.org/ann%C3%A9e-2018-2019



Séance du 20 mai 2019 : « L’erreur d’Engels dans l’incorporation des instructions de Marx dans 'Le Capital' » par Paul ZAREMBKA (États-Unis) (séance en anglais)

(PowerPoint disponible en anglais)



Séance du 12 juin 2019 : « Hommage à Georges Labica » par un collectif autour de Thierry LABICA

(Référence écrite : ouvrage collectif coordonné par Lardjane O. (dir.) (2012), Georges Labica : un philosophe en colère, Université d’Alger et Ministère de la Culture, Éditions du CNRPAH, février, Alger)



Séance du 27 juin 2019 : « Bolsonaro, année zéro » par Rosa Maria MARQUES (Brésil)

(Texte disponible en portugais brésilien)





--- Archives des séances du séminaire antérieures à 2018 :



disponibles sur : https://lesfilmsdelan2.org/marx-au-21ème-siècle