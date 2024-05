Commémoration franco-russe de la victoire demain à Paris

INVITATION au défilé du 8 Mai 2024, version corrigée (avec le lien correct vers la page de l'événement Facebook de cette année).

Chers amis,

A l'occasion du 8 Mai - Fête de la Victoire en Europe des Alliés sur le Troisième Reich nazi - l’association « Russie-France : mémoire commune », le Comité Citoyen "Régiment Immortel Paris" , le Mouvement de la Paix (Ile-de-France) organisent des cérémonies de commémoration à Paris.



Nous vous appelons à un rassemblement citoyen pour honorer la mémoire des Combattants contre le nazisme, des Résistants français et étrangers en France et des Français Libres et à célébrer leur Victoire sur la barbarie nazie.

Il est de tradition pour ce cortège d'apporter des photographies de vos ancêtres et membres de votre famille ayant lutté contre le nazisme ou ayant été victimes de cette guerre. Vous êtes bienvenus avec ces photos et avec les drapeaux faisant références à la Victoire sur le nazisme du 8 mai 1945 et à la lutte pour la paix.

Nous célébrons cette Fête du 8 mai dans un esprit de Paix entre les peuples, de coopération, de dialogue et de coexistence pacifique.

Cérémonie principale: RDV 14 heures à la Place de la République, rassemblement, ensuite marche jusqu'au cimetière du Père Lachaise (entrée principale boulevard Ménilmontant, métro Philippe Auguste) et dépose des fleurs aux tombes et monuments aux combattants français et étrangers de la Résistance et aux victimes du nazisme.

Veuillez suivre notre événement Facebook pour des informations supplémentaires et pour des changements éventuels dans le programme. https://www.facebook.com/events/835052031797021/



Très cordialement,

Association « Russie-France : mémoire commune »

Comité Citoyen "Régiment Immortel - Paris"

Mouvement de la Paix (Ile-de-France)