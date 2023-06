"La haine déguisée en liberté d'expression" (éditorial de Cuba coopération)

En guise d’éditorial, je me permets de publier, avec son autorisation, le message que nous a fait parvenir Stéphane Witkowski, Président du conseil de gestion,

Président du conseil d’orientation stratégique, de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine,

Membre de la Présidence d’Honneur de notre association.

Nous l’en remercions. Vous trouverez par ailleurs, sous le titre Nancy Morejón sera la marraine du Festival du Cinéma Cubain à Vitry-sur-Seine, un article de Prensa Latina qui fait état de la rencontre qui a eu lieu à l’Ambassade de Cuba à Paris. Comme l’a exprimé à cette occasion notre Président Victor Fernandez, c’est aussi notre contribution à cette campagne de protestation et de soutien à notre amie et aux intellectuels cubains fidèles à leur pays. RG Chers amis, Vous avez sans doute appris la « déprogrammation » de dernière minute de Nancy Morejón du Marché de la poésie qui doit se tenir la semaine prochaine. Son crime ? Ses sympathies pour le Révolution cubaine et Fidel Castro… Alors que nous sommes entrés dans la 10ème édition des « Semaines de l’Amérique latine en France », à l’initiative du Sénat, cette affaire, totalement scandaleuse, est grave. Au-delà d’une atteinte aux relations culturelles franco-cubaines, cet incident s’inscrit dans une dérive inquiétante de la société française et la passivité des Pouvoirs Publics face à de tels faits, quand bien même le Marché de la Poésie doit probablement relever d’un statut associatif. Mais cette décision devrait relever, pour le moins, d’une réprobation morale. Les signes d’intolérance, d’exclusion et d’interdictions de la liberté d’expression se répandent dans notre pays, dans une totale impunité. Qu’on puisse s’en prendre à une intellectuelle de renom, une des grandes voix féminines de la poésie latino-américaine, descendante d’afro-cubains, Officier des arts et des lettres et grande amie de la France est déjà scandaleux ! On la sait engagée depuis des années dans le combat pour la paix, contre le racisme et les inégalités sociales, de race, de genre, et pour la liberté des peuples. Que des organisateurs de cette manifestation culturelle, cédant aux « pressions » ou à « l’air du temps », prennent le temps de rédiger un « communiqué de presse » pour justifier leur geste est encore plus consternant. Mais qu’on puisse l’humilier publiquement en toute connaissance de cause – en la « déprogrammant » alors que son nom circulait déjà depuis plusieurs jours au programme – est une goujaterie sans nom ! Une véritable ignominie dans une quasi indifférence politico-médiatique ! Je tenais simplement à vous faire part de ma totale solidarité avec cette intellectuelle caribéenne de grande qualité, mon admiration pour son œuvre, ma sympathie personnelle, le respect pour la force de sa personnalité et les combats qu’elle symbolise avec talent. Pour mémoire, Jean Mendelson, alors ambassadeur de France à Cuba, avait fait son éloge (PJ) en 2013 en lui remettant les insignes d’Officier des Arts et Lettres, au nom de la République française. Nancy Morejón avait aussi participé à la dernière AG de Cuba Coopération à l’automne dernier, pour notre plus grand bonheur. Amitiés consternées ! Stéphane Roger Grevoul

Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire